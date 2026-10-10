AQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildi

·5·Dunyo
AQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Florida shtati gubernatori Ron DeSantis 74 yoshli Uilyam Tompsonning qatl etilishiga oid orderni bekor qildi, u 1976 yilda sodir etilgan shafqatsiz qotillik uchun o‘lim jazosiga hukm qilingan edi.
  • Tompsonning advokati va neyropsixolog uning demensiya va jiddiy kognitiv buzilishlardan aziyat chekayotganini, bu esa uning qatlning mohiyatini tushunish qobiliyatini yo‘qotganini ta’kidlagan.

AQSHning Florida shtati gubernatori Ron DeSantis qariyb 50 yil avval sodir etilgan shafqatsiz qotillik uchun o‘lim jazosiga hukm qilingan 74 yoshli Uilyam Tompsonning qatl etilishiga oid orderni bekor qildi. Bu haqda “New York Post” nashri xabar berdi.

Qayd etilishicha, Tompsonning qatl etilishi joriy yilning 14 oktyabr kuniga belgilangan edi. Biroq gubernator 9 oktyabr kuni, qatl amalga oshirilishiga atigi besh kun qolganida, uni ijro etish uchun berilgan tegishli hujjatni bekor qilish to‘g‘risida qaror qabul qilgan. DeSantis ushbu qarorga nima sabab bo‘lganini hozircha oshkor etmagan.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Uilyam Tompson demensiya va jiddiy kognitiv buzilishlardan aziyat chekayotgani aytilmoqda. Mahbusning advokati Brittni Leysi uning sog‘lig‘i keskin yomonlashganini bildirib, shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish zarurligini ta’kidlagan.

Neyropsixolog Robert Ouauning xulosasiga ko‘ra, Tompson yaqinlashib kelayotgan qatlning mohiyatini va nima sababdan unga nisbatan bunday jazo qo‘llanilayotganini tushunish uchun zarur bo‘lgan aqliy qobiliyatini yo‘qotgan. Shu tariqa, mahbusning ruhiy va kognitiv holati uning qatl etilishi masalasida muhim omilga aylangan.

Qotillik 1976 yilda sodir etilgan

Tompson 1976 yilda Salli Ivester ismli ayolning o‘ldirilishida sherigi Rokko Surache bilan birga aybdor deb topilgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, erkaklar ayoldan 200 dollar talab qilishgan, biroq Ivester ularga atigi 25 dollar bera olgan.

Shundan keyin ular ayolga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lib, uni zanjirlar bilan urgan, sigaret bilan kuydirgan va qiynoqqa solgan. Keyin esa undan onasiga qo‘ng‘iroq qilib, qo‘shimcha pul so‘rashni talab qilishgan. Ivester olgan og‘ir tan jarohatlari va ichki a’zolariga yetgan shikastlar oqibatida vafot etgan.

Uilyam Tompson dastlab 1976 yilda o‘lim jazosiga hukm qilingan. Biroq keyinchalik uning jazosi bekor qilingan va u 1982 hamda 1987 yillarda qatl etilishdan saqlanib qolgan. 1989 yilda esa unga yana o‘lim jazosi tayinlangan. Shundan buyon Tompson AQSHda qatl etilishini kutayotgan mahbuslar qatorida bo‘lib kelgan.

Mahbusning aqliy holati huquqiy masalaga aylandi

Ma’lumot uchun, AQSH Konstitutsiyasining Sakkizinchi tuzatishi shafqatsiz va noodatiy jazolarni taqiqlaydi. Ruhiy kasallik yoki kognitiv buzilishlar sababli o‘z qatlining mohiyati va sababini anglay olmaydigan mahbuslarni qatl etish masalasi ham ushbu konstitutsiyaviy qoida bilan bog‘liq huquqiy cheklovlarga duch kelishi mumkin.

Hozircha Florida gubernatori Ron DeSantisning Tompsonga nisbatan chiqarilgan qatl orderini bekor qilish sabablari rasman ochiqlanmagan. Shu bois bu qarorning huquqiy va tibbiy asoslari haqida yakuniy xulosa chiqarish uchun qo‘shimcha ma’lumotlar zarur.

Ron DeSantisUilyam TompsonFlorida gubernatoriqotillik order bekor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdiAQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdi7 oktabr 21:01AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladi30 sentabr 09:03Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi1 oktabr 15:22AQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladiAQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladiKecha 11:279 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz berganKecha 10:2275 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi