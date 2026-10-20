Ota-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdi

·81·Dunyo
Ota-ona pasporti muddati o‘tgan 10 yoshli o‘g‘lini aeroportda tashlab ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning Barselona shahridagi El-Prat aeroportida ota-ona 10 yoshli o‘g‘lining pasporti muddati o‘tgani sababli uni terminalda yolg‘iz qoldirib, Marokashga uchib ketishga uringan.
  • Mazkur holat tufayli samolyot parvozi to‘xtatilib, ota-ona Kasablankaga uchadigan reys bortidan tushirilgan.
  • Juftlik safardan voz kechish o‘rniga bolani qarindoshlariga topshirib, o‘zlari ta’tilga ketishni rejalashtirgan.

Ispaniyaning Barselona shahridagi El-Prat aeroportida bir juftlik 10 yoshli o‘g‘lining pasporti muddati o‘tgani sababli uni terminalda qoldirib, o‘zlari Marokashga uchib ketishga uringan. Hodisa oqibatida samolyot parvozi ham kechiktirilgan.

Samolyot parvozi to‘xtatildi

Aeroportda aviadispetcher bo‘lib ishlaydigan Lilian Limasin ushbu voqea haqida TikTok sahifasida so‘zlab berdi.

Uning aytishicha, o‘tgan oy ertalab soat 08:30 da Kasablankaga uchadigan samolyotning parvozini nazorat qilayotganida unga samolyotni vaqtincha ushlab turish haqida shoshilinch xabar kelgan.

Bunga Kataloniya politsiyasi aeroportda yolg‘iz yurgan 10 yoshli bolani aniqlagani sabab bo‘lgan. Bolaning aytishicha, ota-onasi uni qoldirib, o‘zlari ketib qolgan.

Aeroport xodimlari ota-onasini topish uchun e’lon berishgan, ammo hech kim murojaat qilmagan. Keyinroq ularning Kasablankaga uchadigan samolyot bortida ekani aniqlangan. Shu sababli Ispaniya Fuqarolik gvardiyasi samolyot parvozini to‘xtatishni so‘ragan.

Ota-ona safarni bekor qilishni istamagan

Politsiya surishtiruvi davomida juftlik ikki farzandi bilan Marokashga ta’tilga bormoqchi bo‘lgani ma’lum bo‘lgan. Biroq hujjatlar tekshirilganda katta o‘g‘lining pasporti muddati o‘tgani aniqlangan.

Bolaning milliy pasporti amal qilish muddatini tugatgani sababli, u Ispaniya pasporti bilan safar qilishi kerak edi. Ammo buning uchun viza talab etilgan, oilada esa zarur hujjat bo‘lmagan.

Lilian Limasinning tushuntirishicha, ota-ona safardan voz kechish o‘rniga, o‘g‘lini aeroportda qoldirib, uni olib ketish uchun qarindoshlaridan birini chaqirgan va o‘zlari samolyotga chiqishga shoshilgan.

Aviadispetcherning aytishicha, ota-ona bu harakatini oddiy holat deb hisoblagan. Biroq politsiya ularning qaroriga bunday munosabat bildirmagan.

Hozirda juftlik voyaga yetmagan farzandini tashlab ketish va samolyot parvozining sezilarli darajada kechikishiga sabab bo‘lishda ayblanmoqda.

Ispaniya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, ijtimoiy xizmatlar hodisa yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Ota-onaga nisbatan qanday chora ko‘rilishi tekshiruv yakunlanganidan keyin ma’lum bo‘ladi.

El-Prat aeroportiLilian LimasinKataloniya politsiyasiIspaniya Fuqarolik gvardiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildi27 iyun 13:40Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Yaponiyada ota 7 yoshli o‘g‘lini Fudziyama tog‘ida qoldirib ketdiYaponiyada ota 7 yoshli o‘g‘lini Fudziyama tog‘ida qoldirib ketdi23 avgust 19:5812 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)1 sentabr 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda