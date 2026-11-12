Ispaniyalik juftlik qo‘llari kishanlangan holda 101 kilometr yugurib, rekord o‘rnatdi

1 daqiqa o'qish50
Ispaniyalik juftlik qo‘llari kishanlangan holda 101 kilometr yugurib, rekord o‘rnatdi

Ispaniyalik er-xotin noodatiy sinov orqali Ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi. Ular qo‘llari bir-biriga kishanlangan holatda 101 kilometr masofani yugurib bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

Juftlik ushbu rekordni o‘rnatish uchun Ispaniya armiyasiga tegishli, tog‘li hududlardan o‘tuvchi murakkab yo‘nalishni tanlagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Jessika Munyos Parades politsiya xodimi, uning turmush o‘rtog‘i Pelayo Alvares Revuelta esa Ispaniya Fuqarolik gvardiyasida xizmat qiladi. Kasbiy faoliyati davomida jismoniy tayyorgarlikka alohida e’tibor qaratgani sababli, bu sinov ular uchun muayyan darajada tanish bo‘lgan.

Biroq qo‘llarning kishanlangan holda yugurish oson kechmagan. Ishtirokchilar har bir qadamni bir-biriga moslashtirishi, harakat sur’atini muvofiqlashtirishi va sherigining holatini doimiy nazorat qilib borishi kerak edi. Bu esa nafaqat jismoniy chidamlilik, balki o‘zaro ishonch va hamjihatlikni ham talab qilgan.

Musobaqada ular bilan birga startga chiqqan ko‘plab yuguruvchilar belgilangan masofani yakunlay olmagan. Jessika va Pelayo esa sinovni muvaffaqiyatli tugatib, rekord natijani qayd etdi.

Juftlikning aytishicha, ular bu tashabbus orqali huquq-tartibot idoralari xodimlarining faoliyatiga e’tibor qaratish, jamoaviy hamkorlik va o‘zaro ishonchning ahamiyatini ko‘rsatishni maqsad qilgan. Shuningdek, ular erishgan natijasi bilan farzandlariga qat’iyat, sabr-toqat va qiyinchiliklardan qo‘rqmaslik borasida o‘rnak bo‘lishni istashgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari