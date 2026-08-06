El-Nino kuchaymoqda: millionlab odamlar ochlik xavfi ostida qoladi

·883·Dunyo
El-Nino kuchaymoqda: millionlab odamlar ochlik xavfi ostida qoladi
Qisqacha

BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi kuchayib borayotgan El-Nino sabab yaqin oylarda dunyoning eng zaif mintaqalarida yashovchi qariyb 50 million kishi o‘tkir ochlik xavfiga duch kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. El-Nino joriy yilning sentyabr oyida kuchayishi, o‘tkir oziq-ovqat tanqisligiga uchrayotganlar soni esa 225 milliondan 274 million nafargacha, ya’ni qariyb 22 foizga oshishi kutilmoqda.

BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi kuchayib borayotgan El-Nino iqlim hodisasi oqibatida dunyoning eng zaif mintaqalarida yashovchi yana qariyb 50 million kishi yaqin oylarda o‘tkir ochlik xavfiga duch kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Tashkilot ma’lumotlariga ko‘ra, ochlikning o‘tkir fazasi insonlarning kundalik eng asosiy oziq-ovqat ehtiyojlarini ham qondirish imkoni qolmaydigan vaziyatni anglatadi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, El-Ninoning kuchayishi oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi mumkin.

Butunjahon oziq-ovqat dasturi rahbari vazifasini bajaruvchi Karl Skauning so‘zlariga ko‘ra, El-Nino millionlab insonlarning hayoti va turmush tarziga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Uning ta’kidlashicha, xalqaro hamjamiyat iqlim bilan bog‘liq xavflarga qanchalik erta tayyorgarlik ko‘rsa, shunchalik ko‘proq inson hayotini saqlab qolish va aholining daromad manbalarini himoya qilish mumkin bo‘ladi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, El-Nino joriy yilning sentyabr oyida yanada kuchayadi. Buning natijasida o‘tkir oziq-ovqat tanqisligiga uchrayotgan odamlar soni 225 milliondan 274 million nafargacha, ya’ni qariyb 22 foizga oshishi kutilmoqda.

Eng og‘ir oqibatlar Markaziy Amerika hamda Afrikaning janubiy qismi davlatlarida kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Shuningdek, Sharqiy Afrika, Janubiy Osiyo va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari ham jiddiy xavf ostida ekani qayd etilgan.

Mutaxassislar El-Nino ta’siri barcha hududlarda bir xil emasligini ta’kidlamoqda. Ayrim mamlakatlar allaqachon yog‘ingarchilik tanqisligi, kuchli suv toshqinlari va g‘ayrioddiy issiqlikdan aziyat chekmoqda. Boshqa hududlarda esa ekish mavsumi va kelgusi hosil yig‘im-terimi davrida vaziyat yanada og‘irlashishi mumkin. Xususan, yomg‘irli dehqonchilikka katta darajada bog‘liq bo‘lgan Janubiy Afrika davlatlari eng xavfli mintaqalardan biri sifatida baholanmoqda.

Tashkilot eslatishicha, 2015–2016 yillardagi El-Nino hodisasi butun dunyo bo‘ylab 60–100 million kishining oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan. Yangi prognozlarga ko‘ra, 2026–2027 yillar sikli ham shunga o‘xshash ko‘lamdagi gumanitar inqirozni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, El-Nino sentyabr va dekabr oylari oralig‘ida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqishi mumkin. Biroq uning oqibatlari qishloq xo‘jaligi va hosildorlikka ta’siri sababli butun 2027 yil davomida ham sezilib turishi kutilmoqda.

Ekspertlar fikricha, oldindan amalga oshirilgan profilaktik va tayyorgarlik choralari katta ahamiyatga ega. Hisob-kitoblarga ko‘ra, bugun profilaktikaga sarflangan har bir dollar kelajakda 3–7 dollargacha bo‘lgan iqtisodiy yo‘qotishlar va favqulodda xarajatlarning oldini olish imkonini beradi. BMT mamlakatlarni iqlim xavflariga qarshi hozirdanoq tayyorgarlik ishlarini kuchaytirishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi