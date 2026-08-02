El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqda

·228·Dunyo
El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqda
Qisqacha

Dengizshunos olimlar El-Nino iqlim hodisasining kuchayishi oqibatida akulalar, zaharli dengiz ilonlari va boshqa tropik jonzotlar yangi suv hududlariga ko‘chib o‘tishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. AQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yil noyabridan 2027 yil yanvarigacha bo‘lgan davrda «juda kuchli» El-Nino kuzatilishi ehtimoli 63 foizni tashkil etadi.

Dengizshunos olimlar El-Nino iqlim hodisasining kuchayishi okeanlardagi jonzotlar harakatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mutaxassislar fikricha, suv haroratining keskin oshishi natijasida akulalar, zaharli dengiz ilonlari va odatda ma’lum hududlarda uchramaydigan boshqa dengiz jonzotlari yangi suv hududlariga ko‘chib o‘tishi ehtimoli yuqori.

AQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasi (NOAA) ma’lumotiga ko‘ra, joriy yil kuziga borib El-Nino o‘rtacha yoki kuchli bosqichga yetishi kutilmoqda. Ayni paytda AQSHning g‘arbiy sohillari yaqinidagi dengiz suvlari rekord darajada isib ketgan. Shu bois olimlar okean ekotizimida jiddiy o‘zgarishlar yuz berishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

El-Nino — Tinch okeanida sharqdan g‘arbga esuvchi shamollar susayishi yoki yo‘nalishini o‘zgartirishi natijasida iliq suvlarning Osiyo sohillari o‘rniga AQSH tomon siljishi bilan bog‘liq tabiiy iqlim hodisasidir. Bu jarayon odatda har ikki-yetti yilda bir marta kuzatiladi va 9 oydan 12 oygacha davom etishi mumkin.

NOAA prognoziga ko‘ra, 2026 yil noyabridan 2027 yil yanvarigacha bo‘lgan davrda «juda kuchli» El-Nino kuzatilishi ehtimoli 63 foizni tashkil etadi. Mutaxassislar bu holat tarixdagi eng kuchli El-Nino hodisalaridan biri bo‘lishi mumkinligini aytmoqda. Biroq idora vakillari bu vaziyat vahima uchun sabab emasligini ham qayd etdi.

NOAA Milliy ob-havo xizmati direktori Ken Gremning ta’kidlashicha, har bir El-Nino o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi va ularning ta’siri bir xil kechmaydi. Zamonaviy kuzatuv tizimlari hamda ilmiy tahlillar tufayli ehtimoliy o‘zgarishlarni oldindan aniqlash va aholini tayyorlash imkoniyatlari kengaygan.

Olimlar ayniqsa akulalar soni va turlari o‘zgarishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Faqat oq akulalar emas, balki yo‘lbars akulalari, buqa akulalari va bolg‘abosh akulalar ham yangi hududlarda paydo bo‘lishi kutilmoqda. Kaliforniya shtati universiteti professori Kris Louning aytishicha, yosh oq akulalar San-Diyegodagi an’anaviy yashash hududlarini tark eta boshlagan va El-Nino ta’sirida yanada kutilmagan turlar sohillarga yaqinlashishi mumkin.

Mutaxassislar bu faqat akulalar bilan cheklanmasligini ham ta’kidlamoqda. Maxi-maxi baliqlari, ko‘k qanotli tunetslar, dengiz toshbaqalari hamda zaharli dengiz ilonlari kabi tropik jonzotlar ham yangi hududlarda uchrashi mumkin. Kaliforniya universitetining Benioff okean tashabbusi rahbari Duglas MakKoulining fikricha, Kaliforniya suvlarida avval deyarli kuzatilmagan ko‘plab «g‘ayrioddiy tropik jonzotlar» paydo bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Shulardan biri — kuchli zaharga ega sariq qorinli dengiz iloni bo‘lib, u odatda Kaliforniya suvlarida yashamaydi. Olimlar iliq suvlar ta’sirida bunday turlar vaqtincha ushbu hududlarga kirib kelishi mumkinligini aytmoqda.

Bundan tashqari, suv haroratining ko‘tarilishi Pseudo-nitzschia deb nomlanuvchi zaharli suv o‘tlari ko‘payishini ham tezlashtirishi mumkin. Ular ishlab chiqaradigan domoy kislotasi insonlar va dengiz hayvonlari uchun xavfli hisoblanadi. Ilgari 2015 yilda kuzatilgan «The Blob» deb atalgan kuchli dengiz isish hodisasi davrida AQSH g‘arbiy sohillarida qisqichbaqalar va boshqa dengiz mahsulotlari ovi vaqtincha to‘xtatilgan edi.

Mutaxassislar bu gal ham shunga o‘xshash o‘zgarishlar kuzatilishi mumkinligini istisno etmayapti. Shu bilan birga, akulalar va kitlar sohillarga yaqinlashishi, ayrim baliq turlari, xususan tunes zaxiralari esa ayrim hududlarda ko‘payishi mumkinligi qayd etilmoqda.

El NinoAQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasiKen GrahamChris LoweCalifornia State University
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borAQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 11:58Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda