Finlyandiya 1 million dona piyodalarga qarshi mina xarid qilmoqchi

·49·Dunyo
Finlyandiya 1 million dona piyodalarga qarshi mina xarid qilmoqchi

Finlyandiya Qurolli kuchlari mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatining yomonlashishi sababli mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 1 million dona piyodalarga qarshi mina sotib olishni rejalashtirmoqda. Xarid uchun taxminan 100 million yevro ajratilishi ko‘zda tutilgan. Bu haqda Yle xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Finlyandiya armiyasi minalarni mamlakatning o‘zida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishni maqsad qilgan. Bu jarayonni 2028 yilgacha amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Finlyandiya Quruqlik qo‘shinlari qo‘mondonligi polkovnigi Riku Mikkonenning aytishicha, mamlakatda bunday qurollarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega taxminan oltita kompaniya mavjud.

Mazkur reja Finlyandiyaning piyodalarga qarshi minalarni taqiqlovchi Ottava konvensiyasidan chiqishi ortidan amalga oshirilmoqda. Mamlakatning ushbu xalqaro kelishuvdan chiqishi 2026 yil 10 yanvarda kuchga kirgan. Finlyandiya hukumati qarorni mudofaa ehtiyojlari va xavfsizlik sharoitining o‘zgarishi bilan izohlagan.

Bundan avval Finlyandiya bosh vaziri Petteri Orpo Rossiyani mamlakat va Yevropa xavfsizligi uchun uzoq muddatli tahdid deb atagan edi.

Finlyandiya Ottava konvensiyasidan chiqish to‘g‘risidagi qarorini 2025 yil iyul oyida rasman bildirgan. Ushbu qadamni Rossiya bilan chegaradosh boshqa davlatlar — Estoniya, Latviya, Litva va Polsha ham qo‘llagan.

2026 yil yanvar oyida Finlyandiya mudofaa vaziri Antti Xakkanen piyodalarga qarshi minalarni qaytadan qurolli kuchlar ixtiyoriga qaytarish, ularni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va harbiylarni ushbu qurollardan foydalanishga o‘rgatish rejalarini ma’lum qilgan.

Finlyandiya rasmiylari konvensiyadan chiqish mamlakatning xalqaro gumanitar huquq bo‘yicha majburiyatlarini bekor qilmasligini ta’kidlagan.

FinlyandiyaOttava konvensiyasipiyodaga qarshi minaPetteri Orpo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfi11 sentabr 22:44Finlyandiya Rossiya bilan chegarada yirik istehkomlar qurishni rejalashtirmoqdaFinlyandiya Rossiya bilan chegarada yirik istehkomlar qurishni rejalashtirmoqda13 oktabr 10:28Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiMisrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildi3 sentabr 10:4740 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi13 avgust 17:40Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq tozalandi: Tramp Eronga yangi ultimatum e’lon qildi!26 avgust 07:12Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?20 avgust 17:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda