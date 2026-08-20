Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?
Harbiy tahlilchi Aleksey Leonkov «Poseydon» tizimini juda katta vayronkorlik salohiyatiga ega qurol sifatida baholadi. Uning fikricha, qurilmaning suv ostida harakatlanishi va aniqlash qiyinligi asosiy ustunliklaridan bo‘lib, bu jihatlar Pentagonda xavotir uyg‘otmoqda. Ekspert «Poseydon» tashuvchisi sifatida tilga olinadigan «Xabarovsk» atom suvosti kemasining dengizga chiqishini ham qayd etdi.
Rossiyaning «Poseydon» tizimi atrofidagi bahslar yana kuchaydi. Harbiy tahlilchi Aleksey Leonkov Lenta.ru bilan suhbatda mazkur qurilmalarni juda katta vayronkorlik salohiyatiga ega qurol sifatida baholadi.
Biroq ekspertning ayrim da’volari, xususan, «butun bir davlatni yo‘q qilish» yoki uni umuman ushlab bo‘lmasligi haqidagi fikrlari uning bahosi ekanini alohida ta’kidlash kerak.
Leonkov «Poseydon»ning asosiy ustunligi haqida gapirdi
Tahlilchi fikricha, «Poseydon»ning asosiy xususiyatlaridan biri uning suv ostida harakatlanishi va an’anaviy kuzatuv vositalari uchun murakkab nishon bo‘lishi bilan bog‘liq.
«Poseydon»ning harakat trayektoriyasi va suv ostidagi xususiyatlari uni an’anaviy vositalar bilan aniqlash hamda to‘xtatishni qiyinlashtiradi, deb hisoblaydi ekspert.
Leonkov shu jihatlar Pentagonda xavotir uyg‘otayotganini ta’kidlagan.
«Xabarovsk» masalasi ham tilga olindi
Ekspert «Poseydon» tizimining tashuvchisi sifatida tilga olinadigan «Xabarovsk» atom suvosti kemasining dengizga chiqishini ham alohida qayd etdi.
Uning fikricha, bu Rossiyaning mazkur strategik tizimni rivojlantirish va jangovor tayyorgarlik darajasiga e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.
Shu bilan birga, qurol tizimining haqiqiy imkoniyatlari haqidagi ko‘plab ma’lumotlar ochiq manbalarda to‘liq tasdiqlanmagan.
AQSHning mina to‘siqlari rejasiga munosabat
Leonkov AQSH tomonidan «Poseydon»larning ehtimoliy harakat yo‘nalishlarini to‘sish uchun suvosti mina to‘siqlaridan foydalanish g‘oyasiga ham shubha bilan qaradi.
Uning ta’kidlashicha, bir nechta qurilmalardan iborat tizimga qarshi bunday to‘siq samarasiz bo‘lishi mumkin.
Ekspert fikricha, bitta qurilmaning mina to‘sig‘ini buzib o‘tishi boshqa qurilmalar uchun ham yo‘l ochishi mumkin.
«Poseydon» atrofidagi bahslar davom etmoqda
«Poseydon» Rossiyaning eng ko‘p muhokama qilinayotgan strategik qurol tizimlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Moskva uni yadroviy to‘xtatib turish salohiyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ko‘rsatadi, ekspertlar esa uning haqiqiy texnik imkoniyatlari va samaradorligi haqida turlicha baholar bildirib kelmoqda.
Shu sababli «Poseydon butun bir davlatni yo‘q qila oladi» kabi qat’iy bayonotlarni tasdiqlangan fakt emas, balki tahlilchining bahosi sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.
…