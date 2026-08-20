Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?

·62·Dunyo
Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?
Qisqacha

Harbiy tahlilchi Aleksey Leonkov «Poseydon» tizimini juda katta vayronkorlik salohiyatiga ega qurol sifatida baholadi. Uning fikricha, qurilmaning suv ostida harakatlanishi va aniqlash qiyinligi asosiy ustunliklaridan bo‘lib, bu jihatlar Pentagonda xavotir uyg‘otmoqda. Ekspert «Poseydon» tashuvchisi sifatida tilga olinadigan «Xabarovsk» atom suvosti kemasining dengizga chiqishini ham qayd etdi.

Rossiyaning «Poseydon» tizimi atrofidagi bahslar yana kuchaydi. Harbiy tahlilchi Aleksey Leonkov Lenta.ru bilan suhbatda mazkur qurilmalarni juda katta vayronkorlik salohiyatiga ega qurol sifatida baholadi.

Biroq ekspertning ayrim da’volari, xususan, «butun bir davlatni yo‘q qilish» yoki uni umuman ushlab bo‘lmasligi haqidagi fikrlari uning bahosi ekanini alohida ta’kidlash kerak.

Leonkov «Poseydon»ning asosiy ustunligi haqida gapirdi

Tahlilchi fikricha, «Poseydon»ning asosiy xususiyatlaridan biri uning suv ostida harakatlanishi va an’anaviy kuzatuv vositalari uchun murakkab nishon bo‘lishi bilan bog‘liq.

«Poseydon»ning harakat trayektoriyasi va suv ostidagi xususiyatlari uni an’anaviy vositalar bilan aniqlash hamda to‘xtatishni qiyinlashtiradi, deb hisoblaydi ekspert.

Leonkov shu jihatlar Pentagonda xavotir uyg‘otayotganini ta’kidlagan.

«Xabarovsk» masalasi ham tilga olindi

Ekspert «Poseydon» tizimining tashuvchisi sifatida tilga olinadigan «Xabarovsk» atom suvosti kemasining dengizga chiqishini ham alohida qayd etdi.

Uning fikricha, bu Rossiyaning mazkur strategik tizimni rivojlantirish va jangovor tayyorgarlik darajasiga e’tibor qaratayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, qurol tizimining haqiqiy imkoniyatlari haqidagi ko‘plab ma’lumotlar ochiq manbalarda to‘liq tasdiqlanmagan.

AQSHning mina to‘siqlari rejasiga munosabat

Leonkov AQSH tomonidan «Poseydon»larning ehtimoliy harakat yo‘nalishlarini to‘sish uchun suvosti mina to‘siqlaridan foydalanish g‘oyasiga ham shubha bilan qaradi.

Uning ta’kidlashicha, bir nechta qurilmalardan iborat tizimga qarshi bunday to‘siq samarasiz bo‘lishi mumkin.

Ekspert fikricha, bitta qurilmaning mina to‘sig‘ini buzib o‘tishi boshqa qurilmalar uchun ham yo‘l ochishi mumkin.

«Poseydon» atrofidagi bahslar davom etmoqda

«Poseydon» Rossiyaning eng ko‘p muhokama qilinayotgan strategik qurol tizimlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Moskva uni yadroviy to‘xtatib turish salohiyatini kuchaytiruvchi vosita sifatida ko‘rsatadi, ekspertlar esa uning haqiqiy texnik imkoniyatlari va samaradorligi haqida turlicha baholar bildirib kelmoqda.

Shu sababli «Poseydon butun bir davlatni yo‘q qila oladi» kabi qat’iy bayonotlarni tasdiqlangan fakt emas, balki tahlilchining bahosi sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

RossiyaAlexey LeonkovPentagonAQSHPoseidon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiPolitsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiBugun, 17:19«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...Bugun, 17:15AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiBugun, 14:45JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi