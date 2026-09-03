Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildi

·0·Dunyo
Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildi

Misrda dinlararo do‘stlik va insonparvarlikning yorqin namunasi aks etgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Nasroniy diniga mansub Mina ismli yigit Qur’on bilimiga oid onlayn tanlovda qatnashib, qo‘lga kiritgan Umra yo‘llanmasini musulmon qo‘shnisi Um Ali yoki Mona ismli ayolga hadya qildi. Bu haqda iNews xabar berdi.

Mina tanlov haqida ijtimoiy tarmoqdagi jonli efir orqali bilgan. Unda uning 20 yildan ortiq vaqtdan beri qo‘shni bo‘lib kelayotgan Um Ali ham ishtirok etgan. Ayol uzoq yillardan buyon Umra ziyoratiga borishni orzu qilgan.

Qo‘shnisining niyatidan xabar topgan Mina unga yordam berishga qaror qilgan. U tanlovda ishtirok etib, imkoniyatini oshirish uchun to‘g‘ri javobni 50–60 martadan ko‘proq yuborgan. Oxir-oqibat, omad unga kulib boqib, Umra yo‘llanmasini yutib olgan.

Biroq Mina mukofotni o‘zi uchun saqlab qolmagan. U yo‘llanmani Um Aliga topshirib, uning uzoq yillik orzusini amalga oshirishga yordam bergan.

Mina Um Ali va uning oilasi bilan munosabatlari oddiy qo‘shnichilikdan ancha yuqori ekanini aytgan. U Um Ali'ni o‘zining opasidek bilishi, uning ota-onasiga esa o‘z oilasidagidek hurmat va mehr bilan munosabatda bo‘lishini ta’kidlagan.

Voqea Misr ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokama qilinib, ko‘plab foydalanuvchilar Minaning ezgu ishini musulmon va nasroniy qo‘shnilar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va birdamlikning chiroyli namunasi sifatida baholagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiLeypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiBugun, 07:53«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 07:34Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi