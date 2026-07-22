Tramp Kanada tovarlariga 50 foizlik boj joriy qildi

·81·Dunyo
Tramp Kanada tovarlariga 50 foizlik boj joriy qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp Kanadadan import qilinadigan tovarlarning katta qismiga qo‘shimcha 50 foizlik bojlar joriy etish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi. Oq uy ma’lumotiga ko‘ra, yangi tariflar 19 avgustdan kuchga kiradi.

Cheklovlar sharob, xokkey tayoqchalari va sement kabi mahsulotlarni qamrab oladi. Biroq energiya resurslari, kaliyli o‘g‘itlar, baliq hamda muhim minerallar bojlardan mustasno qilinadi.

Qaysi mahsulotlarga yangi tarif qo‘llanadi?

Associated Press ma’lumotiga ko‘ra, yangi choralar Kanadadan AQSHga olib kiriladigan mahsulotlarning aksariyatiga ta’sir qilishi mumkin.

Oq uy bayonotida tariflar tatbiq etiladigan tovarlar orasida quyidagilar alohida tilga olingan:

  • sharob va boshqa alkogol mahsulotlari;

  • xokkey tayoqchalari;

  • sement;

  • sanoat va iste’mol tovarlarining boshqa turlari.

Ayni paytda, AQSH iqtisodiyoti uchun muhim deb hisoblangan ayrim yo‘nalishlarga imtiyoz saqlab qolinadi. Energiya manbalari, kaliyli o‘g‘itlar, baliq mahsulotlari va muhim minerallar yangi bojlarga tushmaydi.

Oq uy qaror sababini tushuntirdi

AQSH ma’muriyati qarorni Kanadaning Amerika mahsulotlariga nisbatan «kamsituvchi munosabati»ga javob sifatida izohladi.

Oq uy 1930 yilda qabul qilingan «Tariflar to‘g‘risidagi qonun»ga tayangan. Mazkur qonun prezidentga Amerika tovarlariga nisbatan adolatsiz savdo cheklovlarini qo‘llayotgan hamkor davlatlarga 50 foizgacha boj joriy qilish imkonini beradi.

Reuters ta’kidlashicha, ushbu huquqiy mexanizmning deyarli bir asr ichida ilk bor qo‘llanishi kuzatilmoqda.

«Prezident Tramp Kanadaning Amerika savdosiga nisbatan kamsituvchi munosabati oqibatida yuzaga kelgan kamchiliklarni qoplaydi va AQSHning muhim eksport mahsulotlari uchun raqobat sharoitlarini tenglashtiradi», — deyiladi Oq uy bayonotida.

Ma’muriyat avtomobillar, alkogol va sut mahsulotlarini Amerika eksporti uchun ustuvor yo‘nalishlar sifatida ko‘rsatgan.

Kanada muzokaralarga tayyorligini bildirdi

Kanada bosh vaziri Mark Karni yangi tariflarga munosabat bildirib, Ottava erkin va adolatli savdoni qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Kanada hukumati Tramp ma’muriyati bilan hal etilmagan savdo masalalari bo‘yicha muzokaralarni davom ettirishga tayyor.

«Kanada barcha fuqarolarimiz manfaatlari yo‘lida AQSH bilan hal etilmagan masalalarni hal qilish uchun faol hamkorlik qilishga tayyor», — dedi Karni.

Kanada rahbari savdo mojarosi AQSHdagi oilalar xarajatlariga ham ta’sir ko‘rsatayotganini qayd etdi. Katta hajmdagi import bojlari yakuniy mahsulot narxiga qo‘shilishi sababli iste’molchilar uchun ayrim tovarlar qimmatlashishi mumkin.

Trampning tarif siyosati davom etmoqda

2025 yil aprel oyida Donald Tramp 180 dan ortiq mamlakatdan import qilinadigan tovarlarga 10 foizlik asosiy boj joriy etgandi.

Shu bilan birga, AQSHning o‘nlab savdo hamkorlariga nisbatan yuqoriroq «o‘zaro tariflar» belgilangan. Bu qarorlar xalqaro bozorlarda keskinlikni oshirib, bir qator davlatlarni Vashington bilan muzokara boshlashga undagan edi.

Biroq 2026 yil fevral oyida AQSH Oliy sudi Tramp ma’muriyatining ayrim bojlarini noqonuniy deb topdi. Sud prezident favqulodda iqtisodiy vakolatlar to‘g‘risidagi qonundan foydalanib, o‘z vakolatlarini oshirib yuborgan, degan xulosaga kelgan.

Yangi savdo ziddiyati kuchayishi mumkin

Kanadaga qarshi navbatdagi tariflar Vashington va Ottava o‘rtasidagi savdo munosabatlarini yanada murakkablashtirishi mumkin.

19 avgustdan keyin yangi bojlarning tovarlar narxi, ikki mamlakat kompaniyalari va oddiy iste’molchilar xarajatlariga qanday ta’sir qilishi asosiy masalaga aylanadi. Endi e’tibor Kanada hukumatining javob choralari hamda tomonlar muzokara orqali kelishuvga erisha olish-olmasligiga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi