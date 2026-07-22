Tramp Kanada tovarlariga 50 foizlik boj joriy qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp Kanadadan import qilinadigan tovarlarning katta qismiga qo‘shimcha 50 foizlik bojlar joriy etish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi. Oq uy ma’lumotiga ko‘ra, yangi tariflar 19 avgustdan kuchga kiradi.
Cheklovlar sharob, xokkey tayoqchalari va sement kabi mahsulotlarni qamrab oladi. Biroq energiya resurslari, kaliyli o‘g‘itlar, baliq hamda muhim minerallar bojlardan mustasno qilinadi.
Qaysi mahsulotlarga yangi tarif qo‘llanadi?
Associated Press ma’lumotiga ko‘ra, yangi choralar Kanadadan AQSHga olib kiriladigan mahsulotlarning aksariyatiga ta’sir qilishi mumkin.
Oq uy bayonotida tariflar tatbiq etiladigan tovarlar orasida quyidagilar alohida tilga olingan:
sharob va boshqa alkogol mahsulotlari;
xokkey tayoqchalari;
sement;
sanoat va iste’mol tovarlarining boshqa turlari.
Ayni paytda, AQSH iqtisodiyoti uchun muhim deb hisoblangan ayrim yo‘nalishlarga imtiyoz saqlab qolinadi. Energiya manbalari, kaliyli o‘g‘itlar, baliq mahsulotlari va muhim minerallar yangi bojlarga tushmaydi.
Oq uy qaror sababini tushuntirdi
AQSH ma’muriyati qarorni Kanadaning Amerika mahsulotlariga nisbatan «kamsituvchi munosabati»ga javob sifatida izohladi.
Oq uy 1930 yilda qabul qilingan «Tariflar to‘g‘risidagi qonun»ga tayangan. Mazkur qonun prezidentga Amerika tovarlariga nisbatan adolatsiz savdo cheklovlarini qo‘llayotgan hamkor davlatlarga 50 foizgacha boj joriy qilish imkonini beradi.
Reuters ta’kidlashicha, ushbu huquqiy mexanizmning deyarli bir asr ichida ilk bor qo‘llanishi kuzatilmoqda.
«Prezident Tramp Kanadaning Amerika savdosiga nisbatan kamsituvchi munosabati oqibatida yuzaga kelgan kamchiliklarni qoplaydi va AQSHning muhim eksport mahsulotlari uchun raqobat sharoitlarini tenglashtiradi», — deyiladi Oq uy bayonotida.
Ma’muriyat avtomobillar, alkogol va sut mahsulotlarini Amerika eksporti uchun ustuvor yo‘nalishlar sifatida ko‘rsatgan.
Kanada muzokaralarga tayyorligini bildirdi
Kanada bosh vaziri Mark Karni yangi tariflarga munosabat bildirib, Ottava erkin va adolatli savdoni qo‘llab-quvvatlashini ta’kidladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Kanada hukumati Tramp ma’muriyati bilan hal etilmagan savdo masalalari bo‘yicha muzokaralarni davom ettirishga tayyor.
«Kanada barcha fuqarolarimiz manfaatlari yo‘lida AQSH bilan hal etilmagan masalalarni hal qilish uchun faol hamkorlik qilishga tayyor», — dedi Karni.
Kanada rahbari savdo mojarosi AQSHdagi oilalar xarajatlariga ham ta’sir ko‘rsatayotganini qayd etdi. Katta hajmdagi import bojlari yakuniy mahsulot narxiga qo‘shilishi sababli iste’molchilar uchun ayrim tovarlar qimmatlashishi mumkin.
Trampning tarif siyosati davom etmoqda
2025 yil aprel oyida Donald Tramp 180 dan ortiq mamlakatdan import qilinadigan tovarlarga 10 foizlik asosiy boj joriy etgandi.
Shu bilan birga, AQSHning o‘nlab savdo hamkorlariga nisbatan yuqoriroq «o‘zaro tariflar» belgilangan. Bu qarorlar xalqaro bozorlarda keskinlikni oshirib, bir qator davlatlarni Vashington bilan muzokara boshlashga undagan edi.
Biroq 2026 yil fevral oyida AQSH Oliy sudi Tramp ma’muriyatining ayrim bojlarini noqonuniy deb topdi. Sud prezident favqulodda iqtisodiy vakolatlar to‘g‘risidagi qonundan foydalanib, o‘z vakolatlarini oshirib yuborgan, degan xulosaga kelgan.
Yangi savdo ziddiyati kuchayishi mumkin
Kanadaga qarshi navbatdagi tariflar Vashington va Ottava o‘rtasidagi savdo munosabatlarini yanada murakkablashtirishi mumkin.
19 avgustdan keyin yangi bojlarning tovarlar narxi, ikki mamlakat kompaniyalari va oddiy iste’molchilar xarajatlariga qanday ta’sir qilishi asosiy masalaga aylanadi. Endi e’tibor Kanada hukumatining javob choralari hamda tomonlar muzokara orqali kelishuvga erisha olish-olmasligiga qaratiladi.
…