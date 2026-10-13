Finlyandiya Rossiya bilan chegarada yirik istehkomlar qurishni rejalashtirmoqda

·39·Dunyo
Finlyandiya Rossiya bilan chegarada yirik istehkomlar qurishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Finlyandiya Rossiya bilan chegarada keng ko'lamli mudofaa istehkomlari va muhandislik inshootlarini qurish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda.
  • Mamlakat zarurat tug'ilganda bir necha kun ichida chegara bo'ylab kuchli mudofaa chizig'ini qurishga qodir tizimni shakllantirgan.
  • Finlyandiya o'ziga xos strategik yo'lni tanlab, tabiiy relef va tez yig'iluvchi blok tizimidan foydalanmoqda.

Finlyandiya sharqiy chegarasidagi dastlabki to‘siqlardan so‘ng, Rossiya bilan chegaradosh hududlarda keng ko‘lamli mudofaa istehkomlari va muhandislik inshootlarini barpo etish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari, jumladan Yle nashrining harbiy doiralardagi manbalariga tayanib xabar berishicha, Xelsinki zarurat tug‘ilganda bir necha kun ichida chegara bo‘ylab kuchli mudofaa chizig‘ini qurishga qodir tizimni shakllantirgan.

Avvalroq Polsha va Boltiqbo‘yi davlatlari chegarada doimiy bunkerlar tarmog‘ini qurishni boshlagan bo‘lsa, Finlyandiya o‘ziga xos strategik yo‘lni tanlamoqda.

Tabiiy relef va «konstruktor» shaklidagi istehkomlar

Finlyandiya Qurolli kuchlarining sobiq razvedka rahbari, zaxiradagi general Pekka Toveri mamlakatning chegara mudofaasidagi o‘ziga xos ustunliklarini ochiqladi:

  • Tabiiy himoya omili: «Finlyandiyada hududning murakkab relefi va iqlimi hujum qiluvchiga nisbatan himoyalanuvchi tomon uchun ancha qulay. Fin hududlari orqali oldinga siljish dushman uchun o‘ta qiyin vazifadir», — deya ta’kidladi harbiy ekspert;

  • Ukraina urushi saboqlari: Finlyandiya mudofaa tizimi Ikkinchi jahon urushidan keyin uzluksiz takomillashtirib kelingan, so‘nggi taktikalar esa Ukrainadagi zamonaviy harbiy harakatlar tajribasi asosida qayta ko‘rib chiqilgan;

  • Tezkor yig‘iluvchi blok tizimi: Hozirda fin istehkomlari asosan oldindan tayyorlab qo‘yilgan modulli beton va temir konstruksiyalardan iborat bo‘lib, ular belgilangan nuqtalarda xuddi «konstruktor» kabi tezda yig‘iladi va vaziyat talab qilgan taqdirda qisqa muddatda to‘liq mudofaa chizig‘ini hosil qiladi.

Boltiqbo‘yi va Polsha «Sharqiy qalqon» qurmoqda

Finlyandiya chegara mudofaasini kuchaytirayotgan bir vaqtda, mintaqadagi boshqa NATO davlatlari ham faol choralar ko‘rmoqda:

  • «Baltika mudofaa chizig‘i»: Estoniya, Latviya va Litva chegara bo‘ylab yuzlab beton bunkerlar, mina maydonlari hamda mudofaa to‘siqlarini qurishni boshlagan;

  • Polshaning «Sharqiy qalqon» dasturi: Varshava Rossiya va Belarus chegarasida ulkan harbiy-muhandislik to‘siqlarini barpo etmoqda hamda ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun Yevropa Ittifoqidan qo‘shimcha mablag‘ so‘ramoqda.

Finlyandiya hukumatining chegara xavfsizligi bo‘yicha ko‘rayotgan ushbu tayyorgarlik choralari Shimoliy Yevropadagi xavfsizlik arxitekturasi mutlaqo yangi va qattiq harbiy bosqichga o‘tganidan dalolat beradi.

FinlyandiyaNATOSharqiy qalqonchegara xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandiPutin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi30 sentabr 10:27«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi15 sentabr 23:08AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfi11 sentabr 22:44Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi20 sentabr 11:37Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?29 avgust 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda