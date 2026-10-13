Finlyandiya Rossiya bilan chegarada yirik istehkomlar qurishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Finlyandiya Rossiya bilan chegarada keng ko'lamli mudofaa istehkomlari va muhandislik inshootlarini qurish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda.
- Mamlakat zarurat tug'ilganda bir necha kun ichida chegara bo'ylab kuchli mudofaa chizig'ini qurishga qodir tizimni shakllantirgan.
- Finlyandiya o'ziga xos strategik yo'lni tanlab, tabiiy relef va tez yig'iluvchi blok tizimidan foydalanmoqda.
Finlyandiya sharqiy chegarasidagi dastlabki to‘siqlardan so‘ng, Rossiya bilan chegaradosh hududlarda keng ko‘lamli mudofaa istehkomlari va muhandislik inshootlarini barpo etish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari, jumladan Yle nashrining harbiy doiralardagi manbalariga tayanib xabar berishicha, Xelsinki zarurat tug‘ilganda bir necha kun ichida chegara bo‘ylab kuchli mudofaa chizig‘ini qurishga qodir tizimni shakllantirgan.
Avvalroq Polsha va Boltiqbo‘yi davlatlari chegarada doimiy bunkerlar tarmog‘ini qurishni boshlagan bo‘lsa, Finlyandiya o‘ziga xos strategik yo‘lni tanlamoqda.
Tabiiy relef va «konstruktor» shaklidagi istehkomlar
Finlyandiya Qurolli kuchlarining sobiq razvedka rahbari, zaxiradagi general Pekka Toveri mamlakatning chegara mudofaasidagi o‘ziga xos ustunliklarini ochiqladi:
Tabiiy himoya omili: «Finlyandiyada hududning murakkab relefi va iqlimi hujum qiluvchiga nisbatan himoyalanuvchi tomon uchun ancha qulay. Fin hududlari orqali oldinga siljish dushman uchun o‘ta qiyin vazifadir», — deya ta’kidladi harbiy ekspert;
Ukraina urushi saboqlari: Finlyandiya mudofaa tizimi Ikkinchi jahon urushidan keyin uzluksiz takomillashtirib kelingan, so‘nggi taktikalar esa Ukrainadagi zamonaviy harbiy harakatlar tajribasi asosida qayta ko‘rib chiqilgan;
Tezkor yig‘iluvchi blok tizimi: Hozirda fin istehkomlari asosan oldindan tayyorlab qo‘yilgan modulli beton va temir konstruksiyalardan iborat bo‘lib, ular belgilangan nuqtalarda xuddi «konstruktor» kabi tezda yig‘iladi va vaziyat talab qilgan taqdirda qisqa muddatda to‘liq mudofaa chizig‘ini hosil qiladi.
Boltiqbo‘yi va Polsha «Sharqiy qalqon» qurmoqda
Finlyandiya chegara mudofaasini kuchaytirayotgan bir vaqtda, mintaqadagi boshqa NATO davlatlari ham faol choralar ko‘rmoqda:
«Baltika mudofaa chizig‘i»: Estoniya, Latviya va Litva chegara bo‘ylab yuzlab beton bunkerlar, mina maydonlari hamda mudofaa to‘siqlarini qurishni boshlagan;
Polshaning «Sharqiy qalqon» dasturi: Varshava Rossiya va Belarus chegarasida ulkan harbiy-muhandislik to‘siqlarini barpo etmoqda hamda ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun Yevropa Ittifoqidan qo‘shimcha mablag‘ so‘ramoqda.
Finlyandiya hukumatining chegara xavfsizligi bo‘yicha ko‘rayotgan ushbu tayyorgarlik choralari Shimoliy Yevropadagi xavfsizlik arxitekturasi mutlaqo yangi va qattiq harbiy bosqichga o‘tganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…