«Siyosatni tushunmayman» degan nomzod Kanadada saylovda g‘alaba qozondi

·43·Dunyo
«Siyosatni tushunmayman» degan nomzod Kanadada saylovda g‘alaba qozondi

Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasidagi Kelouna shahrida noodatiy saylovoldi kampaniyasi bilan e’tibor qozongan Bredi Rojers shahar kengashidan joy oldi. U siyosiy tajribasi yo‘qligini hazil aralash ochiq aytib, o‘ziga xos shiorlar bilan saylovchilarning e’tiborini tortdi. Bu haqda International Business Times xabar berdi.

Rojersning saylovoldi plakatlarida «Men nima qilayotganimni bilmayman», «Buni qilishni unchalik ham xohlamayman» va «Faqat ijara haqini to‘lashga harakat qilyapman» kabi yozuvlar bo‘lgan. Uning kampaniyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Rojers 17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan mahalliy saylovda 12 635 ta ovoz to‘plab, 37 nafar nomzod orasida to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Kelouna shahar kengashidagi sakkizta o‘ringa da’vogarlar orasida bo‘lgan nomzod ulardan birini qo‘lga kiritdi. Bu ma’lumot shahar ma’muriyatining dastlabki saylov natijalarida ham qayd etilgan.

Qizig‘i, Rojers aslida avtomatlashtirish muhandisi va chiqindilarni qayta ishlash bilan shug‘ullanuvchi biznes egasi hisoblanadi. U saylovoldi kampaniyasidagi gaplari hazilomuz uslubda aytilganini, biroq kengashdagi faoliyatiga jiddiy yondashishini bildirgan.

Shunday qilib, siyosatga qiziqmasligini hazil bilan ta’kidlagan nomzod noodatiy kampaniyasi orqali saylovchilarning e’tiborini qozonib, shahar kengashidan joy oldi.

Yo‘l chetida va maysazorda Brady Rogersning hajviy saylovoldi reklamalari turibdi.
Bredi RojersKelouna shahar kengashiKanadaning Britaniya KolumbiyasiMahalliy saylov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandiPeruda Gitler Mussolini ismli siyosatchi mer etib saylandi10 oktabr 20:30Pezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobiPezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobi25 sentabr 08:55«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Kanadada YTH: mototsikl svetoforda osilib qoldi (video)Kanadada YTH: mototsikl svetoforda osilib qoldi (video)10 may 20:21Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldi2 iyul 22:0011 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi2 iyul 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi