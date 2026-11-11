Perudagi noodatiy saylov: Peruda hokimni tanga tashlab aniqlashdi
Peruning Konima tumanida o‘tkazilgan hokimlik saylovida ikki nomzod bir xil — 671 nafardan ovoz to‘pladi. Natijada saylovda g‘olibni aniqlash uchun noodatiy usuldan foydalanishga to‘g‘ri keldi.
4 noyabr kuni maxsus saylov komissiyasi nomzodlardan qaysi biri hokimlik lavozimini egallashini tanga tashlash orqali hal qildi. Qur’a natijasiga ko‘ra, Ruben Quispe Capajana saylov g‘olibi deb topildi va tuman hokimi etib saylandi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday holat Peru qonunchiligida ham nazarda tutilgan. Agar saylovda ikki yoki undan ortiq nomzod teng miqdorda ovoz to‘plasa, g‘olib qur’a tashlash yo‘li bilan aniqlanishi mumkin.
Shu tariqa, Konima tumanida hokimlik uchun kurashgan ikki nomzodning taqdiri atigi bitta tanga tashlash natijasiga bog‘liq bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…