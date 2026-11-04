Kanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldi

·5·Dunyo
Kanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasida grizli ayig‘i hujumi oqibatida Jenni Balkarras vafot etdi va uning 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldi.
  • Ona va qiziga tegishli avtomobil Bella-Kula shahri yaqinidagi Snuka-Uest sayyohlik yo‘lidan topilgan.
  • Hozirda qidiruv-qutqaruv xizmatlari bedarak yo‘qolgan qizni izlash va hujum qilgan hayvonni aniqlash ishlarini davom ettirmoqda.

Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasida grizli ayig‘i hujumi fojia bilan yakunlandi. Yirtqich hayvon hujumi oqibatida bir ayol hayotdan ko‘z yumgan, uning 19 yoshli qizi esa hanuzgacha topilmagan. Hozirda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Jenni Balkarras va uning qizi dam olish kunlari bedarak yo‘qolgan. Ulardan darak bo‘lmagach, yaqinlari mustaqil ravishda qidiruv ishlarini boshlagan. Keyinchalik ayol va qiziga tegishli avtomobil Bella-Kula shahri yaqinidagi sayyohlik yo‘li boshlanish nuqtasidan aniqlangan.

Fojiali hodisa provinsiyaning markaziy sohilida, Bella-Kula shahridan taxminan 8 kilometr sharqda joylashgan Snuka-Uest sayyohlik yo‘li hududida sodir bo‘lgan. 1 noyabr kuni qidiruv ishlarida ishtirok etayotgan tabiatni muhofaza qilish xizmati xodimlari ayolning jasadini topgan. Uning 19 yoshli qizini izlash esa hanuz davom etmoqda.

Mahalliy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu hududda grizli ayiqlarining insonlarga hujum qilishi kamdan-kam kuzatiladi. Biroq o‘tgan yilning noyabr oyida ham shu atrofda ayiq maktab o‘quvchilari va o‘qituvchilariga tashlangan. O‘shanda 11 kishi jarohat olgan. Yirtqich o‘rmondan chiqib, sayr yo‘lagi yonida ovqatlanayotgan o‘quvchilar guruhiga hujum qilgan edi. Katta qidiruv ishlariga qaramay, uni topishning imkoni bo‘lmagan.

Nuxalk xalqi yetakchisi Samuel Shunerning ma’lum qilishicha, hozirda mazkur hodisaga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan ayiqni aniqlash uchun maxsus tuzoqlar o‘rnatilmoqda. Shuningdek, u ommaviy axborot vositalari vakillaridan mahalliy aholi bilan bog‘lanmaslikni so‘ragan.

Ayni paytda asosiy e’tibor bedarak yo‘qolgan 19 yoshli qizni topish va hodisaga sabab bo‘lgan hayvonni aniqlashga qaratilgan.

Britaniya KolumbiyasiBella-KulaGrizli ayig‘iSnuka-Uest
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldiKanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldi29 oktabr 20:31Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldi19 iyul 21:03“1000 yilda bir bo‘ladigan ofat”: Floridani suv bosdi, mashinalar oqib ketmoqda (video)“1000 yilda bir bo‘ladigan ofat”: Floridani suv bosdi, mashinalar oqib ketmoqda (video)Bugun 12:18AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)Bugun 09:22Hindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkinHindistonda ayollar sport zali ochildi: hijob va burqada ham bemalol mashq qilish mumkinBugun 08:52Okinavada fotograf qisqichbaqalar uchun «uy» yig‘moqda (foto)Okinavada fotograf qisqichbaqalar uchun «uy» yig‘moqda (foto)Bugun 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi