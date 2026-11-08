Kanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldi
Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasida grizli ayig‘i hujum qilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan hodisa oqibatida bir ayol va uning qizi hayotdan ko‘z yumdi. Ularning jasadlari qidiruv ishlari davomida topilgan.
Ma’lum qilinishicha, Jenny Balcarras va uning qizi Selah Reed 1 noyabr kuni bedarak yo‘qolgani haqida xabar berilgan. Ular qaytib kelmagach, yaqinlari qidiruv ishlarini boshlagan. Keyinchalik ayolga tegishli avtomobil Bella Kula shahri yaqinidagi Snooka West sayyohlik yo‘lining boshlanish qismidan aniqlangan.
Hodisa Britaniya Kolumbiyasining markaziy sohilida, Bella Kula shahridan taxminan sakkiz kilometr sharqda sodir bo‘lgan. Qidiruv guruhlari dastlab 2 noyabr kuni ayolning jasadini, keyingi kuni esa uning qizining jasadini topgan. Voqea joyidagi dalillar yovvoyi hayvon hujumi ehtimolini ko‘rsatgan. Hozirda holat grizli ayig‘i hujumi sifatida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.
Qayd etilishicha, ayni hududda 2025 yil noyabrida ham grizli ayig‘i maktab o‘quvchilari va o‘qituvchilariga hujum qilgan. O‘shanda 11 kishi jarohatlangan, biroq hayvonni topishning imkoni bo‘lmagan.
7 noyabr holatiga ko‘ra, tabiatni muhofaza qilish xizmati xodimlari bitta grizli ayig‘ini tutgan. Uning ushbu hodisaga aloqadorligi DNK tahlili va boshqa dalillar orqali aniqlanmoqda. Rasmiylar hujumda bir yoki bir nechta ayiq qatnashganini hozircha bilmaydi.
Izohlar 0
…