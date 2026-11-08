Kanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldi

·18·Dunyo
Kanadada ayanchli hodisa: grizli ayig‘i hujumi oqibatida ona va qizi halok bo‘ldi

Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasida grizli ayig‘i hujum qilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan hodisa oqibatida bir ayol va uning qizi hayotdan ko‘z yumdi. Ularning jasadlari qidiruv ishlari davomida topilgan.

Ma’lum qilinishicha, Jenny Balcarras va uning qizi Selah Reed 1 noyabr kuni bedarak yo‘qolgani haqida xabar berilgan. Ular qaytib kelmagach, yaqinlari qidiruv ishlarini boshlagan. Keyinchalik ayolga tegishli avtomobil Bella Kula shahri yaqinidagi Snooka West sayyohlik yo‘lining boshlanish qismidan aniqlangan.

Hodisa Britaniya Kolumbiyasining markaziy sohilida, Bella Kula shahridan taxminan sakkiz kilometr sharqda sodir bo‘lgan. Qidiruv guruhlari dastlab 2 noyabr kuni ayolning jasadini, keyingi kuni esa uning qizining jasadini topgan. Voqea joyidagi dalillar yovvoyi hayvon hujumi ehtimolini ko‘rsatgan. Hozirda holat grizli ayig‘i hujumi sifatida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.

Qayd etilishicha, ayni hududda 2025 yil noyabrida ham grizli ayig‘i maktab o‘quvchilari va o‘qituvchilariga hujum qilgan. O‘shanda 11 kishi jarohatlangan, biroq hayvonni topishning imkoni bo‘lmagan.

7 noyabr holatiga ko‘ra, tabiatni muhofaza qilish xizmati xodimlari bitta grizli ayig‘ini tutgan. Uning ushbu hodisaga aloqadorligi DNK tahlili va boshqa dalillar orqali aniqlanmoqda. Rasmiylar hujumda bir yoki bir nechta ayiq qatnashganini hozircha bilmaydi.

Britaniya KolumbiyasiBella KulaGrizli ayig‘iKanada
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldiKanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldi4 noyabr 13:08Kanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldiKanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldi29 oktabr 20:31Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldi19 iyul 21:03Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!Baliq oviga chiqqan erkak tasodifan maxsus belgilangan baliqni tutib 1 million dollar yutib oldi!Bugun 00:1078 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdi78 yoshli erkak Nyu-York marafonida 43-marta marraga yetib, barchani hayratda qoldirdiBugun 00:00Tinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildiTinch okeanida 100 kun bedarak yo‘qolgan 5 kishi tirik holda topildiKecha 23:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi