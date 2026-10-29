Kanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldi

·71·Dunyo
Kanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi Uilliston suv omborida daraxtlar bilan qoplangan ulkan orol o‘z joyidan g‘oyib bo‘lib, bir necha haftadan so‘ng 30 kilometr uzoqlikda qayta paydo bo‘ldi.
  • Mutaxassislarning fikricha, uzunligi 140 metr va eni 70 metr bo‘lgan bu orol yillar davomida to‘plangan chirigan daraxt tanalari hamda o‘simliklardan shakllangan bo‘lib, suv sathi ko‘tarilishi natijasida qirg‘oqdan ajralib chiqqan.

Kanadadagi ulkan suv omborida daraxtlar bilan qoplangan orolning bir joydan g‘oyib bo‘lib, bir necha hafta o‘tib boshqa hududda paydo bo‘lishi odamlarni hayratga soldi. Mutaxassislar uning qanday harakatlanganini sun’iy yo‘l bilan ko‘chirilgani emas, balki tabiiy jarayonlar bilan izohlamoqda.

G‘ayrioddiy hodisa mamlakatning Britaniya Kolumbiyasi viloyatida joylashgan Uilliston suv omborida kuzatilgan. Dastlab suv yuzasida daraxtlar o‘sib turgan katta orol aniqlangan. Keyinchalik u avvalgi joyida ko‘rinmay qolgan va uning qayerga ketgani noma’lum bo‘lib turgan.

Biroq oradan vaqt o‘tib, orol avvalgi joyidan taxminan 30 kilometr uzoqlikda, suv ombori qirg‘og‘i yaqinida qayta aniqlangan. Mutaxassislar uning mavjudligi va harakatini sun’iy yo‘ldosh tasvirlari hamda mahalliy aholi xabarlari orqali tasdiqlagan.

Orol qanday qilib suvda suzib yurishi mumkin?

BC Hydro energetika kompaniyasi vakillarining taxminiga ko‘ra, orol bir necha yil davomida to‘plangan chirigan daraxt tanalari, shox-shabbalar va o‘simliklardan shakllangan bo‘lishi mumkin. Vaqt o‘tishi bilan ular orasida yangi o‘simliklar va daraxtlar ildiz otib, yaxlit qatlam hosil qilgan.

Suv omborida suv sathi ko‘tarilganda, ushbu qatlam qirg‘oqdan ajralib, suv yuzasida suza boshlagan bo‘lishi mumkin. Shamol va suv harakati esa uni boshqa joyga siljitgan.

Orolning taxminiy uzunligi 140 metr, eni esa 70 metrni tashkil etadi. Uning yuzasida daraxtlar va boshqa o‘simliklar o‘sgani bu hodisani yanada g‘ayrioddiy ko‘rsatadi.

Mutaxassislar bunday katta suzuvchi orollar kam uchrashini ta’kidlamoqda. Shu bilan birga, uning ustiga chiqish yoki unga qayiq bilan chiqib olish xavfli bo‘lishi mumkin, chunki to‘plangan yog‘och va o‘simliklar qatlami beqaror.

Hozircha orolning aniq qanday shakllangani bo‘yicha savollar mavjud. Biroq dastlab sirli g‘oyib bo‘lishdek ko‘ringan hodisa tabiatdagi g‘ayrioddiy jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.

Uilliston suv omboriBritaniya KolumbiyasiBC Hydrosuzuvchi orol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldi3 sentabr 13:59Shimoliy Orolda suv sathi 44 metrga ko‘tarilishi mumkinShimoliy Orolda suv sathi 44 metrga ko‘tarilishi mumkin8 oktabr 18:51Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?6 sentabr 12:09Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqda19 avgust 23:0491 yoshli kampir eri uchun dori olmoqchi bo‘lib, qo‘lga tushdi91 yoshli kampir eri uchun dori olmoqchi bo‘lib, qo‘lga tushdiBugun 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda