Kanadada sirli orol g‘oyib bo‘lib, haftalardan so‘ng boshqa joyda paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi Uilliston suv omborida daraxtlar bilan qoplangan ulkan orol o‘z joyidan g‘oyib bo‘lib, bir necha haftadan so‘ng 30 kilometr uzoqlikda qayta paydo bo‘ldi.
- Mutaxassislarning fikricha, uzunligi 140 metr va eni 70 metr bo‘lgan bu orol yillar davomida to‘plangan chirigan daraxt tanalari hamda o‘simliklardan shakllangan bo‘lib, suv sathi ko‘tarilishi natijasida qirg‘oqdan ajralib chiqqan.
Kanadadagi ulkan suv omborida daraxtlar bilan qoplangan orolning bir joydan g‘oyib bo‘lib, bir necha hafta o‘tib boshqa hududda paydo bo‘lishi odamlarni hayratga soldi. Mutaxassislar uning qanday harakatlanganini sun’iy yo‘l bilan ko‘chirilgani emas, balki tabiiy jarayonlar bilan izohlamoqda.
G‘ayrioddiy hodisa mamlakatning Britaniya Kolumbiyasi viloyatida joylashgan Uilliston suv omborida kuzatilgan. Dastlab suv yuzasida daraxtlar o‘sib turgan katta orol aniqlangan. Keyinchalik u avvalgi joyida ko‘rinmay qolgan va uning qayerga ketgani noma’lum bo‘lib turgan.
Biroq oradan vaqt o‘tib, orol avvalgi joyidan taxminan 30 kilometr uzoqlikda, suv ombori qirg‘og‘i yaqinida qayta aniqlangan. Mutaxassislar uning mavjudligi va harakatini sun’iy yo‘ldosh tasvirlari hamda mahalliy aholi xabarlari orqali tasdiqlagan.
Orol qanday qilib suvda suzib yurishi mumkin?
BC Hydro energetika kompaniyasi vakillarining taxminiga ko‘ra, orol bir necha yil davomida to‘plangan chirigan daraxt tanalari, shox-shabbalar va o‘simliklardan shakllangan bo‘lishi mumkin. Vaqt o‘tishi bilan ular orasida yangi o‘simliklar va daraxtlar ildiz otib, yaxlit qatlam hosil qilgan.
Suv omborida suv sathi ko‘tarilganda, ushbu qatlam qirg‘oqdan ajralib, suv yuzasida suza boshlagan bo‘lishi mumkin. Shamol va suv harakati esa uni boshqa joyga siljitgan.
Orolning taxminiy uzunligi 140 metr, eni esa 70 metrni tashkil etadi. Uning yuzasida daraxtlar va boshqa o‘simliklar o‘sgani bu hodisani yanada g‘ayrioddiy ko‘rsatadi.
Mutaxassislar bunday katta suzuvchi orollar kam uchrashini ta’kidlamoqda. Shu bilan birga, uning ustiga chiqish yoki unga qayiq bilan chiqib olish xavfli bo‘lishi mumkin, chunki to‘plangan yog‘och va o‘simliklar qatlami beqaror.
Hozircha orolning aniq qanday shakllangani bo‘yicha savollar mavjud. Biroq dastlab sirli g‘oyib bo‘lishdek ko‘ringan hodisa tabiatdagi g‘ayrioddiy jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.
Izohlar 0
…