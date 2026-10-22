AQSHda hayvon tanasidagi tirik go‘sht bilan oziqlanadigan xavfli parazit aniqlandi

·60·Dunyo
AQSHda hayvon tanasidagi tirik go‘sht bilan oziqlanadigan xavfli parazit aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Texas shtatidagi Pekos okrugida yovvoyi elkda Yangi Dunyo vint qurti paraziti aniqlandi, bu mamlakatda yovvoyi hayvonda qayd etilgan ilk holat hisoblanadi.
  • AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda Texasning bog‘lar va yovvoyi tabiat departamenti hududda tekshiruvlarni kuchaytirib, ovchilar va yer egalarini hushyorlikka chaqirmoqda.

AQSHning Texas shtatida hayvonlarning tirik to‘qimalari bilan oziqlanadigan xavfli parazit — Yangi Dunyo vint qurti aniqlandi. Bu mamlakatda parazitning yovvoyi hayvonda qayd etilgan ilk holati bo‘ldi. Bu haqda AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, parazit Texas shtatining Pekos okrugidagi ovchilik xo‘jaligida yashagan elkda topilgan. Hayvon ovchi tomonidan ovlanganidan keyin mutaxassislarga xabar berilgan.

Yovvoyi hayvonlarda tekshiruvlar kuchaytirildi

Hodisadan so‘ng Texas hayvonlar salomatligi komissiyasi parazit tarqalishi mumkin bo‘lgan hudud chegaralarini qayta ko‘rib chiqmoqda. AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda Texasning bog‘lar va yovvoyi tabiat departamenti esa atrofdagi yovvoyi hayvonlarni qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tkazmoqda.

Texas yovvoyi tabiat bo‘limi direktori Alan Keyn ovchilar va yer egalarini hayvonlarda parazit belgilari paydo bo‘lishiga e’tibor qaratishga chaqirdi. U ov mavsumi davomida tabiat qo‘ynida bo‘lgan kishilarni ehtiyotkor bo‘lishga undadi.

Parazit AQSHga yana qanday qaytib keldi?

Yangi Dunyo vint qurti AQSHda bir necha o‘n yillar avval yo‘q qilingan edi. Biroq so‘nggi yillarda u Markaziy Amerika orqali Meksikadan shimolga qarab tarqala boshladi. Bu holat AQSHda chorvachilik sohasi uchun jiddiy xavotir uyg‘otdi.

Parazitning tarqalishini cheklash maqsadida AQSH o‘tgan yili Meksikadan tirik qoramol olib kirishni to‘xtatgan. Import joriy yil avgust oyida Arizonadagi chegara punkti orqali bosqichma-bosqich qayta tiklangan.

Chorva importining to‘xtatilishi AQSHda qoramol ta’minotiga ta’sir ko‘rsatib, mol go‘shti narxining rekord darajaga ko‘tarilishiga ham sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Shunga qaramay, parazit bilan bog‘liq holatlar kuzatilishda davom etgan. Joriy yil iyun oyida Texasning Meksika bilan chegaradosh Zavalya okrugida buzoqda ham ushbu parazit aniqlangan. Keyinchalik boshqa zararlanish holatlari, jumladan, ot va itlarda ham qayd etilgan.

Hayvonlar uchun qanchalik xavfli?

Yangi Dunyo vint qurti pashshasining lichinkalari hayvon tanasidagi tirik to‘qimalarga kirib, ular bilan oziqlanadi. Bu jarayon og‘ir yaralar paydo bo‘lishiga va infeksiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Agar o‘z vaqtida veterinariya yordami ko‘rsatilmasa, hayvonning ahvoli og‘irlashib, hatto nobud bo‘lishi ehtimoli bor. Shu sababli mutaxassislar yovvoyi va xonaki hayvonlarda shubhali alomatlar kuzatilsa, tegishli idoralarga xabar berish muhimligini ta’kidlamoqda.

Yangi Dunyo vint qurtiTexasAQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligiveterinariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindiAvstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindi13 oktabr 17:21Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiKontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldi18 iyul 19:50Qirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildiQirg‘izistondan O‘zbekistonga go‘sht kontrabandasi davom etayotgani aytildi22 sentabr 17:48Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda6 sentabr 11:18Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiHindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandi2 iyul 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda