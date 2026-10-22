AQSHda hayvon tanasidagi tirik go‘sht bilan oziqlanadigan xavfli parazit aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Texas shtatidagi Pekos okrugida yovvoyi elkda Yangi Dunyo vint qurti paraziti aniqlandi, bu mamlakatda yovvoyi hayvonda qayd etilgan ilk holat hisoblanadi.
- AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda Texasning bog‘lar va yovvoyi tabiat departamenti hududda tekshiruvlarni kuchaytirib, ovchilar va yer egalarini hushyorlikka chaqirmoqda.
AQSHning Texas shtatida hayvonlarning tirik to‘qimalari bilan oziqlanadigan xavfli parazit — Yangi Dunyo vint qurti aniqlandi. Bu mamlakatda parazitning yovvoyi hayvonda qayd etilgan ilk holati bo‘ldi. Bu haqda AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, parazit Texas shtatining Pekos okrugidagi ovchilik xo‘jaligida yashagan elkda topilgan. Hayvon ovchi tomonidan ovlanganidan keyin mutaxassislarga xabar berilgan.
Yovvoyi hayvonlarda tekshiruvlar kuchaytirildi
Hodisadan so‘ng Texas hayvonlar salomatligi komissiyasi parazit tarqalishi mumkin bo‘lgan hudud chegaralarini qayta ko‘rib chiqmoqda. AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda Texasning bog‘lar va yovvoyi tabiat departamenti esa atrofdagi yovvoyi hayvonlarni qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tkazmoqda.
Texas yovvoyi tabiat bo‘limi direktori Alan Keyn ovchilar va yer egalarini hayvonlarda parazit belgilari paydo bo‘lishiga e’tibor qaratishga chaqirdi. U ov mavsumi davomida tabiat qo‘ynida bo‘lgan kishilarni ehtiyotkor bo‘lishga undadi.
Parazit AQSHga yana qanday qaytib keldi?
Yangi Dunyo vint qurti AQSHda bir necha o‘n yillar avval yo‘q qilingan edi. Biroq so‘nggi yillarda u Markaziy Amerika orqali Meksikadan shimolga qarab tarqala boshladi. Bu holat AQSHda chorvachilik sohasi uchun jiddiy xavotir uyg‘otdi.
Parazitning tarqalishini cheklash maqsadida AQSH o‘tgan yili Meksikadan tirik qoramol olib kirishni to‘xtatgan. Import joriy yil avgust oyida Arizonadagi chegara punkti orqali bosqichma-bosqich qayta tiklangan.
Chorva importining to‘xtatilishi AQSHda qoramol ta’minotiga ta’sir ko‘rsatib, mol go‘shti narxining rekord darajaga ko‘tarilishiga ham sabab bo‘lgani aytilmoqda.
Shunga qaramay, parazit bilan bog‘liq holatlar kuzatilishda davom etgan. Joriy yil iyun oyida Texasning Meksika bilan chegaradosh Zavalya okrugida buzoqda ham ushbu parazit aniqlangan. Keyinchalik boshqa zararlanish holatlari, jumladan, ot va itlarda ham qayd etilgan.
Hayvonlar uchun qanchalik xavfli?
Yangi Dunyo vint qurti pashshasining lichinkalari hayvon tanasidagi tirik to‘qimalarga kirib, ular bilan oziqlanadi. Bu jarayon og‘ir yaralar paydo bo‘lishiga va infeksiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin.
Agar o‘z vaqtida veterinariya yordami ko‘rsatilmasa, hayvonning ahvoli og‘irlashib, hatto nobud bo‘lishi ehtimoli bor. Shu sababli mutaxassislar yovvoyi va xonaki hayvonlarda shubhali alomatlar kuzatilsa, tegishli idoralarga xabar berish muhimligini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…