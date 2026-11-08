Yaponiyadagi restoranning shaffof go‘shti internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi

·60·Dunyo
Yaponiyadagi restoranning shaffof go‘shti internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyaning Shabu-yo restoranlar tarmog‘i mijozlarga o‘ta yupqa, shaffof ko‘rinishdagi cho‘chqa go‘shtini tortgani uchun ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo‘ldi.
  • Internet foydalanuvchilari «ko‘rinmas go‘sht» deb atagan ushbu mahsulot aks etgan surat X tarmog‘ida 3 milliondan ortiq marta ko‘rildi.
  • Yuzaga kelgan vaziyatdan so‘ng, restoran ma’muriyati go‘sht porsiyalari belgilangan standartlarga mos kelmaganini tan olib, mijozlardan rasman uzr so‘radi.

Yaponiyadagi mashhur restoranlar tarmog‘i g‘aroyib holat sabab ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Gap mijozlarga taqdim etilayotgan nihoyatda yupqa to‘g‘ralgan cho‘chqa go‘shti haqida ketmoqda. Shu qadar yupqa kesilganki, uning ortidagi narsalarni ham ko‘rish mumkin. Internet foydalanuvchilari esa ushbu go‘sht bo‘laklariga hazil tariqasida «ko‘rinmas go‘sht» deb nom berishdi.

Yaponiyadagi mashhur Shabu-yo issiq qozonda taom tayyorlanadigan, belgilangan to‘lov evaziga istalgancha ovqatlanish imkonini beruvchi restoranlar tarmog‘i hisoblanadi. Yaqinda ushbu tarmoqning cho‘chqa go‘shtini g‘ayrioddiy darajada yupqa kesib tortayotgani internetda keng tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda «stealth pork», ya’ni «ko‘rinmas cho‘chqa go‘shti» deb nom olgan ushbu bo‘laklar hazilomuz izohlar va qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

Foydalanuvchilardan biri X ijtimoiy tarmog‘idagi izohida bunday yupqa kesish texnologiyasini hayratlanarli deb baholagan. Biroq restoran xarajatlarni shu darajada kamaytirmoqchi bo‘lsa, istalgancha ovqatlanish xizmatini umuman taklif qilmasligi kerakligini hazilomuz tarzda ta’kidlagan.

Yana bir foydalanuvchi esa go‘sht aks etgan dastlabki surat ostida: «Yoki shaffof cho‘chqa ham bormikan?» deya izoh qoldirgan. Qayd etish joizki, mazkur suratning o‘zi X tarmog‘ida 3 milliondan ortiq marta ko‘rilgan.

Dastlabki suratni joylagan foydalanuvchi ham «ko‘rinmas go‘sht»ning o‘ziga xos afzalliklarini hazil bilan izohlagan. Uning fikricha, go‘sht bo‘laklari qanchalik yupqa bo‘lsa, mijozlar odatdagidan ko‘proq bo‘lak iste’mol qilishi va keyin do‘stlariga qancha ko‘p go‘sht yegani bilan maqtanishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar shu qadar keng tus oldiki, Shabu-yo bir necha kun oldin mijozlariga rasmiy bayonot bilan murojaat qilib, yuzaga kelgan holat uchun uzr so‘radi.

«Ayrim filiallarimizda go‘sht kompaniyamiz tomonidan avvaldan belgilangan porsiyaga tortish standartlariga mos kelmaydigan holatda taqdim etilganini aniqladik. Mijozlarimiz kutgan sifat talablariga javob bermaydigan mahsulot taklif qilingani uchun ulardan chuqur uzr so‘raymiz», — deyiladi restoran bayonotida.

Aslida, bunday darajada yupqa go‘sht kesish texnikasi ham hayratlanarli ko‘rinadi. Hatto professional proshutto kesuvchilari ham go‘sht bo‘lagini shaklini buzmasdan shunchalik yupqa qilib kesishni istashlari mumkin. Biroq restorandagi ushbu holat mijozlarga taqdim etiladigan mahsulot sifati va belgilangan standartlarga rioya qilish masalasini ham kun tartibiga olib chiqdi.

YaponiyaShabu-yoko‘rinmas go‘sht
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada burger 11 ming dollarga taklif qilinmoqdaIspaniyada burger 11 ming dollarga taklif qilinmoqda19 oktabr 09:00Italiya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladiItaliya restoranida g‘ayrioddiy taom: mijozlarga «qovurilgan havo» tortiladi12 oktabr 10:34Italiya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladiItaliya restoranida «qovurilgan havo» bepul beriladi17 oktabr 21:48Xitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiXitoylik ayol sovuqda ishga kelgan ikki xodimiga BMW sovg‘a qildi10 oktabr 18:52Xitoyda restoran egasi ikki xodimiga BMW sovg‘a qildiXitoyda restoran egasi ikki xodimiga BMW sovg‘a qildi9 oktabr 09:46Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiTovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandi1 sentabr 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi