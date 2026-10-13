Avstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindi

·64·Dunyo
Avstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyada boshidan ikkita qo'shimcha oyoq o'sgan buzoqcha Spayder muvaffaqiyatli operatsiya qilindi.
  • Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday holat qoramollarda uchrab turadi, ammo Spayderda ortiqcha oyoqlar bosh qismida shakllangani bilan ajralib turadi.
  • Olimlar buni "egizak parazit" hodisasi yoki genetik omillar bilan bog'liq deb taxmin qilishmoqda, ammo aniq sababi hozircha ma'lum emas.
  • Operatsiyadan so'ng buzoqcha tezda tiklanib, onasining oldiga qaytarildi.

Avstraliyada boshidan ikkita qo‘shimcha oyoq o‘sib chiqqan buzoqcha veterinarlarni hayratda qoldirdi. Spayder deb nomlangan hayvonni dastlab evtanaziya qilish ham ko‘rib chiqilgan, biroq mutaxassislar unga yana bir imkoniyat berishga qaror qildi. Natijada jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o‘tdi. Bu haqda ABC News xabar berdi.

Voqea Avstraliyaning Kvinslend shtatida sodir bo‘lgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qoramollarda qo‘shimcha oyoqlar bilan tug‘ilish holatlari uchrab turadi. Ammo Spayderda ortiqcha a’zolar tanasida emas, balki bevosita bosh qismida shakllangani bilan ajralib turadi.

Sidney universiteti Veterinariya fanlari maktabi xodimi Imke Tammenning aytishicha, hozircha bunday g‘ayrioddiy holatning aniq sababi ma’lum emas. Olimlar ehtimoliy sabablardan biri sifatida «egizak parazit» hodisasini ko‘rsatmoqda.

Operatsiyadan keyin bosh qismida katta choklari bo‘lgan qora buzoq yotibdi.

Bu holat embrionlar rivojlanishining dastlabki bosqichida yuz berishi mumkin. Bunda egizaklardan birining to‘qimalari ikkinchisining organizmida saqlanib qoladi. Natijada hayvon tanasida qo‘shimcha a’zolar shakllanishi ehtimoli bor. Biroq mutaxassislar Spayderda ham aynan shu jarayon sodir bo‘lganini hozircha tasdiqlamagan.

Bundan tashqari, qo‘shimcha oyoqlarning paydo bo‘lishiga genetik omillar ham sabab bo‘lishi mumkin. Ayrim qoramol zotlarida bunday tug‘ma nuqsonlar muayyan irsiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Shuningdek, embrion rivojlanishidagi boshqa buzilishlar ham shunday anomaliyalarga olib kelishi mumkin.

Veterinar Megan Smit o‘zining 20 yillik faoliyati davomida bunday holatga birinchi marta duch kelganini aytgan. Spayderning egalari uning kelajakdagi ahvolidan xavotirlanib, dastlab evtanaziya qilish imkoniyatini ham ko‘rib chiqqan.

Biroq veterinarlar buzoqchani saqlab qolishga urinib ko‘rishni ma’qul topgan. Qo‘shimcha oyoqlar hayvon ulg‘aygan sari uning harakatlanishi va muvozanatni saqlashiga xalaqit berishi mumkin edi. Shu sababli ularni jarrohlik yo‘li bilan olib tashlashga qaror qilingan.

Operatsiya taxminan 90 daqiqa davom etgan va muvaffaqiyatli yakunlangan. Muolajadan keyin Spayder tezda o‘zini tiklab, onasining oldiga qaytarilgan.

AvstraliyaKvinslendSidney universitetiveterinariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13Timsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladiTimsohlar yashaydigan daryoda Olimpiada musobaqalari o‘tkaziladi17 sentabr 15:28816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi22 iyun 17:06Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiOyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldi20 sentabr 12:4251 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi15 sentabr 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda