Qozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildi

·3·Dunyo
Qozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildi

Rossiyadan Qozog‘istonga veterinariya kuzatuv hujjatlarisiz 252 ming dona tovuq tuxumini olib kirishga urinishning oldi olindi. Bu haqda Qozog‘iston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lum qildi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, “Jaysan” veterinariya nazorati postida Qozog‘iston Qishloq xo‘jaligi vazirligi Veterinariya nazorati va qo‘mitasining Aqtobe viloyati hududiy inspeksiyasi xodimlari Rossiyadan Bayqo‘ng‘irga yo‘l olgan transport vositasini tekshirgan.

Tekshiruv davomida yuk uchun zarur veterinariya hujjatlari mavjud emasligi aniqlangan.

Holat yuzasidan tegishli dalolatnoma va ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Tuxumlarning butun partiyasi esa Rossiyaga qaytarilgan.

Shuningdek, tashuvchiga veterinariya qonunchiligi talablari hamda nazorat qilinadigan mahsulotlarni davlat chegarasi orqali olib o‘tish qoidalari tushuntirilgan.

Qozog‘iston Qishloq xo‘jaligi vazirligiJaysan veterinariya nazoratiAqtobe viloyati hududiy inspeksiyasiRossiyadan Qozog‘istonga tovuq tuxum import
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Bugun, 21:39Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiHech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiBugun, 20:30«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...«O‘qishdan haydaladimi?!»: Pokistonda afg‘on talabalari atrofida shov-shuvli mojaro...Bugun, 20:06«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydi«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydiBugun, 19:54Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildiIkki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildiBugun, 19:42Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiMalika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiBugun, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi