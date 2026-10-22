Makkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldi
Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Masjidul Harom bilan bog‘liq voqea jamoatchilik e’tiborini tortdi. Hodisa haqida tarqalgan xabarlar va ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar ortidan Bangladeshning ikki fuqarosi haqida yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. OAV xabarlariga ko‘ra, ularning ota-onasi ushbu ikki shaxs turmush qurmaganini bildirgan.
Mazkur ma’lumot voqea atrofidagi muhokamalarga yangi jihat qo‘shdi. Dastlabki xabarlarda ular er-xotin sifatida tilga olingan bo‘lsa-da, yaqinlari tomonidan bildirilgan fikrlar bu ma’lumotga oydinlik kiritish zarurligini ko‘rsatmoqda.
Bundan tashqari, hodisa bilan bog‘liq holda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat ham ushbu ikki fuqaroga tegishli emasligi aytilmoqda. Bu esa voqea haqida internetda tarqalayotgan ma’lumotlarning barchasini ham tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilish mumkin emasligini anglatadi.
Izohlar 0
…