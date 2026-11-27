Makkadagi Qirollik soat minorasi bir yo‘la ikkita Ginnes rekordini o‘rnatdi
Saudiya Arabistonining Makka shahridagi mashhur «Abraj al-Bayt» majmuasi tarkibida joylashgan Qirollik soat minorasi bir vaqtning o‘zida ikki yo‘nalish bo‘yicha Ginnes rekordlar kitobiga kiritildi. Makka shahri va muqaddas joylar bo‘yicha Qirollik komissiyasi 17 noyabr kuni 2026 yil 5 yanvarda qayd etilgan ushbu tarixiy natijalarni rasman e’lon qildi.
Qayd etilgan yangi jahon rekordlari
Minoraning noyob me’moriy yechimlari tufayli ikkita yangi ko‘rsatkich jahon miqyosida eng yuqori deb topildi:
Bino ichidagi dunyodagi eng baland muzey: 426,875 metr balandlikda joylashgan bo‘lib, u osmono‘par binoning yuqori qismidagi to‘rtta qavatni egallaydi.
Dunyodagi eng baland ochiq kuzatuv maydonchasi: 560,875 metr balandlikda barpo etilgan ushbu maydonchadan Makkadagi muqaddas Masjid al-Haromning betakror manzarasi yaqqol ko‘rinib turadi.
Qirollik soat minorasining asosiy texnik ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Majmua nomi
«Abraj al-Bayt» (Qirollik soat minorasi)
Minoraning umumiy balandligi
601 metr
Soat siferblatlari diametri
43 metr
Rekordlar qayd etilgan sana
2026 yil 5 yanvar (rasmiy e’lon — 17 noyabr)
Sizningcha, Makkadagi ushbu me’moriy mo‘jizaning yangi rekordlari ziyoratchilar va sayyohlar oqimini yanada oshirishga qanday hissa qo‘shadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyoning eng hayratlanarli inshootlari hamda muqaddas maskanlar yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…