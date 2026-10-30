Saudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdi

·57·Dunyo
Saudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdi

30 oktyabr kuni Saudiya Arabistoni hududida, Makka shahri atrofida Yamandagi husiylar tomonidan uchirilgani aytilgan dron tutib qolindi. Mamlakat boshchiligidagi koalitsiya havo hujumidan mudofaa kuchlari uchuvchisiz qurilmani aniqlab, yo‘q qilganini ma’lum qildi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Koalitsiya vakili, general-mayor Turkiy al-Molikiyning bildirishicha, dron Makka shahri hududida tutib qolingan. Biroq u qurilmaning aniq qaysi nishonga yo‘naltirilgani haqida ma’lumot bermagan.

Husiylarning harbiy vakili Yahyo Sari esa Makka yoki Saudiya hududiga hujum uyushtirilganini rad etdi. Uning ta’kidlashicha, guruhning harbiy amaliyotlari Saudiya Arabistonining neft obyektlari va harbiy bazalariga qaratilgan.

Qayd etish joiz, Saudiya Arabistoni avval ham Makka va Madina tomon yo‘naltirilgan raketa hamda dronlarni tutib qolganini bildirgan. Husiylar esa muqaddas shaharlarni nishonga olgani haqidagi ayblovlarni bir necha bor inkor etgan.

Shuningdek, 29 oktyabr kuni Hormuz bo‘g‘ozida tankerga portlovchi moslamalar yordamida hujum qilingan. Buyuk Britaniyaning Dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi (UKMTO) ma’lumotiga ko‘ra, kichik qayiqdagi shaxslar tankerning suv sathidan yuqori qismiga ikkita portlovchi moslama o‘rnatgan. Keyingi portlashlar oqibatida kema dvigatellar bo‘limida yong‘in chiqqan va tanker vaqtincha harakatdan to‘xtagan.

Keyinchalik yong‘in o‘chirilgan, tanker esa safarini davom ettirgan. Ekipaj a’zolari jabrlanmagan, dengiz muhitiga zarar yetmagan. Hozircha hujum ortida kim turgani ma’lum qilinmagan.

Saudiya ArabistoniHusiylarMakkaHormuz bo‘g‘ozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)27 oktabr 10:11Makkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldiMakkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldi22 oktabr 14:34Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50Ochlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklarOchlik bilan kurashayotgan Yamandagi egizaklarKecha 17:28«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi