Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)

·130·Dunyo
Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Milliy meteorologiya markazi Makka shahrida yuzaga kelgan kuchli jala va sel xavfi sababli eng yuqori — «qizil» ogohlantirish darajasini e'lon qildi.
  • Shahar ko'chalarida suv toshqinlari transport harakatini falajlab, Fuqarolik mudofaasi xizmati xavfli oqimda qolgan insonlar va bolalarni qutqarish bo'yicha favqulodda amaliyotlar o'tkazdi.

Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahri va Masjidul Haram atrofida kuzatilayotgan surunkali jala va momaqaldiroq jiddiy tabiiy ofat manzarasini keltirib chiqardi. Saudiya Arabistoni Milliy meteorologiya markazi (NCM) hududda suv toshqini va xavfli sel xavfi yuqori bo‘lgani sababli eng yuqori — «qizil» ogohlantirish darajasini e’lon qildi.

Shahar ko‘chalarida tezkor suv oqimlari paydo bo‘lib, harakatni to‘xtatib qo‘ygan bir vaqtda, Ka’batullohda millionlab umra ziyoratchilari yog‘ayotgan jala ostida ibodatlarini to‘xtatmay davom ettirmoqda.

Shaharda kuchli sel va xavfli oqimlar: Mashinalar suv girdobida

Ko‘chalardagi vaziyat keskinlashgani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan tasvirlarda yaqqol ko‘rinmoqda:

  • Ko‘chalardagi shiddatli oqimlar: Makkaning nisbatan pasttekislikda joylashgan hududlarida suv sathi bir zumda ko‘tarilib, transport vositalarini oqizib ketish darajasidagi kuchli oqimlarni hosil qildi;

  • Qatnovdagi jiddiy qiyinchiliklar: Ziyoratchilar istiqomat qilayotgan mehmonxonalar va muqaddas qadamjolar oralig‘idagi yo‘llarda avtotransport hamda piyodalar harakati keskin murakkablashdi;

  • Suv ostidagi bolalar va qutqaruv: Saudiya Fuqarolik mudofaasi xizmati (Civil Defense) sel suvlari yaqiniga borib qolgan bir qancha insonlarni, jumladan, xavfli oqim oqizib ketgan yosh bolalarni qutqarish bo‘yicha favqulodda amaliyotlarni o‘tkazdi.

Masjidul Haramdagi manzara: Yomg‘ir ostidagi tavof

Kuchli yog‘ingarchilikka qaramay, islom olamining bosh masjidida ibodatlar to‘xtagani yo‘q:

  • Ka’ba atrofidagi ibodat: Yog‘ayotgan shiddatli yomg‘ir va momaqaldiroqqa qaramasdan, ziyoratchilar Ka’ba atrofida tavof amallarini davom ettirmoqda;

  • To‘xtovsiz tozalash ishlari: Masjid xodimlari va maxsus texnikalar marmar pollarda ziyoratchilar toyib ketmasligi uchun to‘planib qolgan suvlarni uzluksiz haydash va xavfsizlikni ta’minlash choralarini ko‘rmoqda;

  • Rasmiy murojaat: Hukumat organlari va fuqarolik mudofaasi vakillari aholi hamda ziyoratchilarni soylar, suv to‘planadigan pastlik va vodiylarga bormaslikka, rasmiy ko‘rsatmalarga qat’iy amal qilishga chaqirmoqda.

Makkadagi favqulodda ob-havo tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Hudud

Makka shahri va Masjidul Haram atrofi (Saudiya Arabistoni)

Xavf darajasi

«Qizil» (eng yuqori xavf toifasi — NCM)

Asosiy tahdidlar

Tezkor sel oqimlari, ko‘chalardagi toshqinlar, transport falajligi

Qutqaruv choralari

Fuqarolik mudofaasi oqimda qolgan fuqarolar va bolalarni qutqardi

Ziyoratgoh holati

Masjidul Haramda suv tozalash ishlari to‘xtovsiz davom etmoqda, tavof to‘xtamagan

Tavsiyalar

Ochiq suv havzalari va pastliklardan uzoq turish, rasmiy xabarlarga rioya qilish

MakkaSaudiya ArabistoniMasjidul Haramtabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldiMakkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldi22 oktabr 14:34Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi11 avgust 23:19Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!7 avgust 21:20Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)30 iyul 14:21Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!15 avgust 17:32Makkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdiMakkayi mukarramadagi "Masjid al-Harom" bosh imomi O‘zbekistonga tashrif buyurdi8 iyul 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda