Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni Milliy meteorologiya markazi Makka shahrida yuzaga kelgan kuchli jala va sel xavfi sababli eng yuqori — «qizil» ogohlantirish darajasini e'lon qildi.
- Shahar ko'chalarida suv toshqinlari transport harakatini falajlab, Fuqarolik mudofaasi xizmati xavfli oqimda qolgan insonlar va bolalarni qutqarish bo'yicha favqulodda amaliyotlar o'tkazdi.
Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahri va Masjidul Haram atrofida kuzatilayotgan surunkali jala va momaqaldiroq jiddiy tabiiy ofat manzarasini keltirib chiqardi. Saudiya Arabistoni Milliy meteorologiya markazi (NCM) hududda suv toshqini va xavfli sel xavfi yuqori bo‘lgani sababli eng yuqori — «qizil» ogohlantirish darajasini e’lon qildi.
Shahar ko‘chalarida tezkor suv oqimlari paydo bo‘lib, harakatni to‘xtatib qo‘ygan bir vaqtda, Ka’batullohda millionlab umra ziyoratchilari yog‘ayotgan jala ostida ibodatlarini to‘xtatmay davom ettirmoqda.
Shaharda kuchli sel va xavfli oqimlar: Mashinalar suv girdobida
Ko‘chalardagi vaziyat keskinlashgani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan tasvirlarda yaqqol ko‘rinmoqda:
Ko‘chalardagi shiddatli oqimlar: Makkaning nisbatan pasttekislikda joylashgan hududlarida suv sathi bir zumda ko‘tarilib, transport vositalarini oqizib ketish darajasidagi kuchli oqimlarni hosil qildi;
Qatnovdagi jiddiy qiyinchiliklar: Ziyoratchilar istiqomat qilayotgan mehmonxonalar va muqaddas qadamjolar oralig‘idagi yo‘llarda avtotransport hamda piyodalar harakati keskin murakkablashdi;
Suv ostidagi bolalar va qutqaruv: Saudiya Fuqarolik mudofaasi xizmati (Civil Defense) sel suvlari yaqiniga borib qolgan bir qancha insonlarni, jumladan, xavfli oqim oqizib ketgan yosh bolalarni qutqarish bo‘yicha favqulodda amaliyotlarni o‘tkazdi.
Masjidul Haramdagi manzara: Yomg‘ir ostidagi tavof
Kuchli yog‘ingarchilikka qaramay, islom olamining bosh masjidida ibodatlar to‘xtagani yo‘q:
Ka’ba atrofidagi ibodat: Yog‘ayotgan shiddatli yomg‘ir va momaqaldiroqqa qaramasdan, ziyoratchilar Ka’ba atrofida tavof amallarini davom ettirmoqda;
To‘xtovsiz tozalash ishlari: Masjid xodimlari va maxsus texnikalar marmar pollarda ziyoratchilar toyib ketmasligi uchun to‘planib qolgan suvlarni uzluksiz haydash va xavfsizlikni ta’minlash choralarini ko‘rmoqda;
Rasmiy murojaat: Hukumat organlari va fuqarolik mudofaasi vakillari aholi hamda ziyoratchilarni soylar, suv to‘planadigan pastlik va vodiylarga bormaslikka, rasmiy ko‘rsatmalarga qat’iy amal qilishga chaqirmoqda.
Makkadagi favqulodda ob-havo tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Hudud
Makka shahri va Masjidul Haram atrofi (Saudiya Arabistoni)
Xavf darajasi
«Qizil» (eng yuqori xavf toifasi — NCM)
Asosiy tahdidlar
Tezkor sel oqimlari, ko‘chalardagi toshqinlar, transport falajligi
Qutqaruv choralari
Fuqarolik mudofaasi oqimda qolgan fuqarolar va bolalarni qutqardi
Ziyoratgoh holati
Masjidul Haramda suv tozalash ishlari to‘xtovsiz davom etmoqda, tavof to‘xtamagan
Tavsiyalar
Ochiq suv havzalari va pastliklardan uzoq turish, rasmiy xabarlarga rioya qilish
Izohlar 0
…