Ka’bada tavof vaqtida chaqaloqni baland ko‘targan inson tanqidlar ostida qoldi (video)
Ka’bani tavof qilish jarayonida gavjum olomon orasida go‘dakning yuqoriga ko‘tarilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Videoda tavof qilayotgan odamlar orasida bir kishi chaqaloqni baland ko‘targani, atrofdagilar esa bu manzarani ko‘rib, duo qilish uchun qo‘llarini ochgani tasvirlangan. Voqea joyidagi ayrim insonlar bu holatdan ta’sirlangan.
Biroq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining munosabati bir xil bo‘lmadi. Ko‘pchilik buni ta’sirli manzara sifatida qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar gavjum joyda go‘dakni bunday tarzda ko‘tarish xavfli ekanini ta’kidladi.
Ayrim foydalanuvchilar zich olomon orasida bolaning qo‘ldan tushib ketishi yoki siqilib qolishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ularning fikricha, har qanday ezgu niyatdan avval bolaning xavfsizligini ta’minlash muhim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…