Tibetda dahshatli ofat: 7 magnitudali zilzila qurbonlar keltirdi, binolar vayron bo‘ldi
Xitoyning Tibet avtonom mintaqasida 7 magnitudali kuchli va halokatli zilzila sodir bo‘ldi. Tabiiy ofat jiddiy talofatlar va insonlar o‘limiga sabab bo‘ldi.
So‘nggi tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli yer silkinishi oqibatida kamida 16 kishi halok bo‘lgan, yana 54 kishi turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Qurbonlar va jabrlanganlar soni yana ortishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda.
Epitsentrda vayronagarchilik: Nagchu shahridagi holat
Ofatdan eng ko‘p talafot ko‘rgan hududlardan biri Nagchu shahri bo‘ldi:
Vayron bo‘lgan uylar: Shahar va unga tutash aholi punktlarida yuzlab turar-joy binolari butunlay qulab tushgan yoki yashash uchun yaroqsiz holatga kelgan;
Infratuzilma zararlanishi: Aloqa, yo‘l va elektr tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda, bu esa qutqaruv harakatlarini murakkablashtirmoqda;
Qutqaruv ishlari: Hududga zudlik bilan maxsus qutqaruv otryadlari, tibbiyot xodimlari va og‘ir texnikalar jalb etilgan. Vayronalar ostida qolgan odamlarni qidirib topish bo‘yicha tezkor amaliyot olib borilmoqda.
Xavfsizlik choralari va yordam ko‘rsatish
Hukumat tomonidan jabrlangan aholi uchun vaqtinchalik boshpanalar tashkil etilmoqda, issiq kiyim-kechak, oziq-ovqat va birinchi zarurat mollari yetkazib berilmoqda. Seysmologlar hududda takroriy yer silkinishlari (aftershoklar) xavfi saqlanib qolayotgani haqida ogohlantirib, aholini xavfsiz joylarda bo‘lishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…