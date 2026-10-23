Tibetda dahshatli ofat: 7 magnitudali zilzila qurbonlar keltirdi, binolar vayron bo‘ldi

·54·Dunyo
Tibetda dahshatli ofat: 7 magnitudali zilzila qurbonlar keltirdi, binolar vayron bo‘ldi

Xitoyning Tibet avtonom mintaqasida 7 magnitudali kuchli va halokatli zilzila sodir bo‘ldi. Tabiiy ofat jiddiy talofatlar va insonlar o‘limiga sabab bo‘ldi.

So‘nggi tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli yer silkinishi oqibatida kamida 16 kishi halok bo‘lgan, yana 54 kishi turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Qurbonlar va jabrlanganlar soni yana ortishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda.

Epitsentrda vayronagarchilik: Nagchu shahridagi holat

Ofatdan eng ko‘p talafot ko‘rgan hududlardan biri Nagchu shahri bo‘ldi:

  • Vayron bo‘lgan uylar: Shahar va unga tutash aholi punktlarida yuzlab turar-joy binolari butunlay qulab tushgan yoki yashash uchun yaroqsiz holatga kelgan;

  • Infratuzilma zararlanishi: Aloqa, yo‘l va elektr tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda, bu esa qutqaruv harakatlarini murakkablashtirmoqda;

  • Qutqaruv ishlari: Hududga zudlik bilan maxsus qutqaruv otryadlari, tibbiyot xodimlari va og‘ir texnikalar jalb etilgan. Vayronalar ostida qolgan odamlarni qidirib topish bo‘yicha tezkor amaliyot olib borilmoqda.

Xavfsizlik choralari va yordam ko‘rsatish

Hukumat tomonidan jabrlangan aholi uchun vaqtinchalik boshpanalar tashkil etilmoqda, issiq kiyim-kechak, oziq-ovqat va birinchi zarurat mollari yetkazib berilmoqda. Seysmologlar hududda takroriy yer silkinishlari (aftershoklar) xavfi saqlanib qolayotgani haqida ogohlantirib, aholini xavfsiz joylarda bo‘lishga chaqirmoqda.

TibetNagchuzilzilaXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladi18 sentabr 16:25Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)10 oktabr 12:26Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlar13 sentabr 18:09Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi11 avgust 08:04Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)16 avgust 13:04Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi17 avgust 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi