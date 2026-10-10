Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)

·9·Dunyo
Panamada 7,7 magnitudali dahshatli zilzila codir bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 9-oktyabr kuni Panama janubida magnitudasi 7,7 ga teng bo‘lgan kuchli zilzila sodir bo‘lib, ko‘plab binolarga zarar yetkazdi va minglab odamlarni ko‘chalarga chiqishga majbur qildi.
  • Zilzila 12,6 kilometr chuqurlikda yuz bergan va epitsentri poytaxtdan 200 kilometr uzoqlikda joylashgan, shuningdek, 40 dan ortiq takroriy silkinishlar qayd etilgan.

Kecha, 9 oktyabr kuni Panama janubida magnitudasi 7,7 ga teng bo‘lgan kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Yer silkinishi oqibatida bir qator binolarga zarar yetdi, ayrim inshootlar qulab tushdi, minglab odamlar xavfsizlik maqsadida ko‘chalarga chiqdi. Hozircha halok bo‘lganlar yoki jarohat olganlar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Bu haqda “Reuters” xabar berdi.

AQSH Geologiya xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, zilzila 12,6 kilometr chuqurlikda yuz bergan. Yer silkinishining epitsentri aholi kam istiqomat qiladigan hududda, mamlakat poytaxti Panama shahridan qariyb 200 kilometr masofada joylashgan. Asosiy zilziladan keyin ham yer ostidagi harakatlar davom etib, mamlakat hududida 40 dan ortiq takroriy silkinishlar qayd etilgan.

Kuchli tebranishlar Panama shahrida ham sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatgan. Xavfsizlik choralari doirasida ofis binolarida ishlayotgan xodimlar evakuatsiya qilingan. Minglab odamlarning bir vaqtda ko‘chalarga chiqishi natijasida shaharda transport harakati qiyinlashgan.

Shuningdek, Tokumen xalqaro aeroportida parvozlar vaqtincha to‘xtatilgan. Vaziyat barqarorlashgach, havo qatnovi qayta tiklangan. Mamlakat uchun muhim iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan Panama kanali va Kobre Panama mis koni esa zilziladan keyin ham odatdagi tartibda faoliyat yuritishda davom etgan.

Prezident zarar ko‘rgan shaharga bordi

Panama Prezidenti Raul Mulino zilziladan zarar ko‘rgan Penonome shahriga tashrif buyurgan. Mazkur hududda ayrim binolar qulab tushgan, shuningdek, cherkovlardan biriga ham shikast yetgan. Yer silkinishining oqibatlari mamlakat janubidagi Chitre shahri va Los-Santos viloyati sohillarida ham kuzatilgan.

Panama Geologiya instituti direktori Nestor Luke zilzila Asuero-Sona yoriqlar tizimida to‘plangan kuchlanishning bo‘shashi natijasida yuz berganini ma’lum qilgan. Uning ta’kidlashicha, yer silkinishidan hosil bo‘lgan tebranishlar mamlakatning barcha hududlarida sezilgan.

Panama shahrida yer silkinishi qariyb 40 soniya davom etgan. Bu vaqt davomida binolar ichida bo‘lgan odamlar kuchli tebranishlarni his qilgan, ko‘pchilik esa xavfsiz joyga chiqishga harakat qilgan.

Zilzila paytida eski binolardan birining oltinchi qavatida bo‘lgan Sabina Rios silkinishlar juda kuchli bo‘lgani va uzoq davom etganini aytgan.

“Zilzila kuchli sezildi va uzoq davom etdi. Bu so‘nggi yillarda his qilgan eng uzoq silkinishim bo‘ldi”, — degan u.

48 yoshli texnik xodim Viktor Pinson esa zilzila vaqtida baland binolarda ishlayotgan oyna tozalovchilarning kuchli tebranishlar sabab chayqalib ketganiga guvoh bo‘lgan.

“Ular halok bo‘lmagani mo‘jiza”, — degan u.

Iqtisodiy zarar va elektr ta’minotidagi uzilishlar

AQSH Geologiya xizmati dastlabki baholashlariga ko‘ra, zilzila oqibatida yetkazilgan iqtisodiy zarar Panama yalpi ichki mahsulotining 1–10 foizigacha yetishi mumkin. Bu ko‘rsatkich tabiiy ofat mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi ehtimolini anglatadi.

Mamlakatda elektr energiyasi ta’minoti bilan shug‘ullanuvchi Naturgy kompaniyasi ham zilziladan keyingi holat bo‘yicha ma’lumot bergan. Kompaniya xabar qilishicha, Panamaning olti viloyatida elektr ta’minotida uzilishlar kuzatilgan.

Qayd etilishicha, Panamada bunday kuchli zilzilalar tez-tez sodir bo‘lmaydi. Shunga qaramay, mamlakatda favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda 12 oktyabr kuni aholini favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya qilish bo‘yicha umumxalq mashg‘ulotini o‘tkazish rejalashtirilgan.

Panama zilzilasiPanama kanaliNestor LukeNaturgy kompaniyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlar13 sentabr 18:09Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)Kolumbiyada bugun 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi (Video)11 avgust 11:13Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdi1 avgust 17:44Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi17 avgust 05:54Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdi31 iyul 12:43Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)16 avgust 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi