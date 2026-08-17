Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi

·9·Dunyo
Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi

Indoneziyada kuchli zilzila sodir bo‘lib, mamlakatning sharqiy qismida katta vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi. 7,7 magnitudali yer silkinishi 15 avgust kuni Flores oroli yaqinida qayd etilgan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etar ekan, qurbonlar soni ham ortib bormoqda.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila oqibatida kamida 53 kishi halok bo‘lgan, 130 dan ortiq odam jarohatlangan. Taxminan 5 ming nafar aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan.

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi

Zilzila juda sayoz chuqurlikda sodir bo‘lgan

AQSH Geologiya xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, zilzilaning epitsentri Sharqiy Nusa-Tengara provinsiyasidagi Ende shahrining shimoli-g‘arbida, Flores oroli sohillaridan uzoq bo‘lmagan hududda joylashgan. Yer silkinishi taxminan 10 kilometr chuqurlikda sodir bo‘lgan.

Zilzilaning sayoz chuqurlikda yuz bergani uning ta’sirini yanada kuchaytirgan. Hududda binolar zararlangan, ayrim uylar vayron bo‘lgan, ko‘chkilar yuzaga kelgan.

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi

Sunami xavfi ham paydo bo‘ldi

Kuchli yer silkinishidan so‘ng rasmiylar ayrim sohil hududlari uchun sunami ogohlantirishi e’lon qilgan. Keyinchalik katta xavf qolmagani aniqlangach, ogohlantirish bekor qilingan.

Shunga qaramay, ayrim sohillarda dengiz sathining ko‘tarilishi kuzatilgan. Masalan, Riung qishlog‘ida to‘lqin balandligi 1,61 metrgacha yetgani xabar qilindi.

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi

Qutqaruv ishlari qiyin kechmoqda

Zilziladan keyin hududda ko‘plab ko‘chkilar sodir bo‘lgani qutqaruvchilar ishini sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Ayrim yo‘llar to‘silib qolgan, elektr ta’minoti va aloqa tizimida uzilishlar kuzatilgan.

Ayniqsa Flores orolidagi ayrim chekka hududlarga yetib borish mushkul bo‘lgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan odamlarni izlash va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish ishlarini davom ettirmoqda.

Zilziladan keyin qariyb 1 mingta takroriy silkinish qayd etilgan. Ularning ayrimlari aholi tomonidan sezilgan. Bu esa odamlarning yanada xavfsiz joylarga ko‘chib o‘tishiga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Bugun, 06:00Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 23:45«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdi«Qochishga atigi 30 soniya bor»: Kuleba ballistik zarbalar haqida bayonot berdiKecha, 23:31Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiOna farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdiKecha, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi