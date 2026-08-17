Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi
Indoneziyada kuchli zilzila sodir bo‘lib, mamlakatning sharqiy qismida katta vayronagarchiliklarni keltirib chiqardi. 7,7 magnitudali yer silkinishi 15 avgust kuni Flores oroli yaqinida qayd etilgan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etar ekan, qurbonlar soni ham ortib bormoqda.
So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila oqibatida kamida 53 kishi halok bo‘lgan, 130 dan ortiq odam jarohatlangan. Taxminan 5 ming nafar aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan.
Zilzila juda sayoz chuqurlikda sodir bo‘lgan
AQSH Geologiya xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, zilzilaning epitsentri Sharqiy Nusa-Tengara provinsiyasidagi Ende shahrining shimoli-g‘arbida, Flores oroli sohillaridan uzoq bo‘lmagan hududda joylashgan. Yer silkinishi taxminan 10 kilometr chuqurlikda sodir bo‘lgan.
Zilzilaning sayoz chuqurlikda yuz bergani uning ta’sirini yanada kuchaytirgan. Hududda binolar zararlangan, ayrim uylar vayron bo‘lgan, ko‘chkilar yuzaga kelgan.
Sunami xavfi ham paydo bo‘ldi
Kuchli yer silkinishidan so‘ng rasmiylar ayrim sohil hududlari uchun sunami ogohlantirishi e’lon qilgan. Keyinchalik katta xavf qolmagani aniqlangach, ogohlantirish bekor qilingan.
Shunga qaramay, ayrim sohillarda dengiz sathining ko‘tarilishi kuzatilgan. Masalan, Riung qishlog‘ida to‘lqin balandligi 1,61 metrgacha yetgani xabar qilindi.
Qutqaruv ishlari qiyin kechmoqda
Zilziladan keyin hududda ko‘plab ko‘chkilar sodir bo‘lgani qutqaruvchilar ishini sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Ayrim yo‘llar to‘silib qolgan, elektr ta’minoti va aloqa tizimida uzilishlar kuzatilgan.
Ayniqsa Flores orolidagi ayrim chekka hududlarga yetib borish mushkul bo‘lgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan odamlarni izlash va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish ishlarini davom ettirmoqda.
Zilziladan keyin qariyb 1 mingta takroriy silkinish qayd etilgan. Ularning ayrimlari aholi tomonidan sezilgan. Bu esa odamlarning yanada xavfsiz joylarga ko‘chib o‘tishiga sabab bo‘lmoqda.
…