Seul ko‘chalarida yuzlab Pikachu paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi

·55·Dunyo
Seul ko‘chalarida yuzlab Pikachu paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi

Janubiy Koreya poytaxti Seul markazida yuzlab Pikachu obrazidagi ishtirokchilar ishtirokida noodatiy ommaviy shou bo‘lib o‘tdi. Tadbir aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur tadbir Pokémon franshizasining 30 yilligiga bag‘ishlangan festival doirasida tashkil etilgan. Unda Pokémon olamining eng mashhur qahramonlaridan biri — Pikachu obrazidagi yuzlab ishtirokchilar Seul ko‘chalariga chiqib, birgalikda namoyish uyushtirgan.

Rang-barang liboslar va ko‘plab Pikachular ishtirokidagi shou shaharning markaziy qismida o‘ziga xos manzarani yuzaga keltirdi. Festival Pokémon muxlislarini bir joyga jamlab, ularga sevimli qahramonlari bilan bog‘liq tadbirda ishtirok etish imkonini berdi.

Tadbirdan olingan lavhalar esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, Seuldagi noodatiy manzaraga qiziqish uyg‘otdi.

Pokémon 30 yilligiSeulPikachuPokémon festivali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)16 sentabr 13:42Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)15 sentabr 22:07Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdi15 sentabr 13:49BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldiSeulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi13 sentabr 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?