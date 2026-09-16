Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)

·68·Jamiyat
Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Janubiy Koreyaga davlat tashrifi davomida uchrashuv va tadbirlar tig‘iz jadval asosida o‘tkazilmoqda. Seulda vatandoshlar bilan uchrashuv chog‘ida davlat rahbari kun davomida ishlar ko‘pligi sabab ba’zan hatto tushlik qilishga ham vaqt qolmayotganini aytdi.

Mirziyoyevning so‘zlariga ko‘ra, tashrif doirasidagi tadbirlar sabab u ertalab soat 4:00 da uyg‘onmoqda. Kun davomida ko‘p gapirish natijasida tomog‘i qirilganini aytgan Prezident vaziyatga hazil bilan munosabat bildirdi.

“Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi”, — dedi u uchrashuv davomida.

Davlat tashrifi doirasida Janubiy Koreya rasmiylari bilan uchrashuvlar, muzokaralar, biznes-forum va boshqa tadbirlar o‘tkazilmoqda.

Shavkat MirziyoyevJanubiy KoreyaSeulBiznes-forum
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiGulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiBugun, 13:27Toshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiToshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiBugun, 13:07Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiToshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiBugun, 09:0042 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandi42 yoshli sobiq imom-xatib bolalarga diniy dars berayotganda narkotik ta’sirida bo‘lganligi aniqlandiKecha, 22:09O‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiO‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiKecha, 22:00Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)Kecha, 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)