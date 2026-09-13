Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Seulda Koreyada tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan yuzlab vatandoshlar, yosh mutaxassislar va talabalar bilan uchrashdi.
- Uchrashuvda Prezident chet eldagi har bir yurtdosh taqdiri davlat e’tiborida ekanini ta’kidlab, ularning yashash sharoitlari va kelajak rejalari bilan qiziqdi.
- Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekistondagi islohotlar va Koreyaning ilg‘or tajribasini Vatan taraqqiyoti uchun muhimligini qayd etdi.
Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida davlat tashrifi bilan bo‘lib turgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kun tartibidan yana bir nihoyatda samimiy, ruhlantiruvchi va esda qolarli tadbir o‘rin oldi. Davlatimiz rahbarini Koreya Respublikasida mehnat qilayotgan va nufuzli oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan yuzlab vatandoshlarimiz, yosh mutaxassislar hamda talabalar katta ehtirom va samimiyat bilan kutib oldi. Prezident chet elda yurgan har bir yurtdoshimiz taqdiri davlat e’tiborida ekanini namoyon etib, ular bilan yuzma-yuz, ochiq muloqot qurdi, ularning yashash sharoitlari, ilmiy izlanishlari va kasbiy intilishlari bilan dildan qiziqdi. Suhbat asnosida Yangi O‘zbekistonda kechayotgan shiddatli islohotlar va Koreyada to‘planayotgan ilg‘or tajribaning Vatanimiz taraqqiyotidagi strategik o‘rni alohida ta’kidlandi. Xo‘sh, Seuldagi uchrashuvda Prezident vatandoshlar bilan qaysi muhim mavzularni muhokama qildi, yoshlarga qanday da’vatlar bildirildi va chet eldagi kadrlar salohiyati O‘zbekiston kelajagiga qanday xizmat qiladi?
«Ishingiz va o‘qishingiz qanday ketmoqda?»: Prezident bilan jonli va ochiq muloqot
Seuldagi uchrashuv rasmiyatchilikdan xoli, iliq va ko‘tarinki ruhda kechdi:
Qizg‘in kutib olish: Koreyada istiqomat qilayotgan, ta’lim olayotgan talabalar hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimiz davlat rahbarini katta quvonch va g‘urur bilan qarshi oldi;
Sharoit va kelajak rejalari: Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarimizning kundalik hayoti, o‘qish jarayonlari, mehnat faoliyati va kelajakdagi maqsadlari haqida atroflicha so‘rab-surishtirdi;
Ochiq fikr almashinuvi: Suhbat davomida yoshlar o‘z tashabbuslari, orzu-intilishlari hamda davlat tashrifi doirasida kutilayotgan tarixiy tadbirlarning ahamiyati bo‘yicha o‘z fikr-mulohazalarini erkin bayon qildi.
Yangilanayotgan O‘zbekiston va xorijdagi vatandoshlar rishtasi
Muloqotning markaziy mavzularidan biri ona Vatandagi ulkan o‘zgarishlar bo‘ldi:
Yurtdagi shiddatli islohotlar: Prezident mamlakatimizda kechayotgan tub yangilanishlar, ta’lim, sanoat va texnologiya sohasida ochilayotgan keng imkoniyatlar haqida to‘xtalib o‘tdi;
Vatandoshlar taqdiri davlat nazoratida: Qaysi davlatda bo‘lmasin, o‘zbekistonlik fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi ekani yana bir bor namoyon bo‘ldi;
Ruhiy dalda va ishonch: Davlatimiz rahbari chet elda bilim olayotgan va mehnat qilayotgan yoshlarimizga har doim suyanish mumkinligini bildirdi.
«Koreyadagi bilim va tajriba O‘zbekiston ravnaqiga xizmat qiladi!»
Prezident Shavkat Mirziyoyev yurtdoshlarimiz oldiga muhim va mas’uliyatli vazifalarni qo‘ydi:
Zamonaviy bilimlar egallash: Davlat rahbari barcha vatandoshlarimizga o‘qish va kasbiy faoliyatlarida ulkan zafarlar tiladi;
Kelajak poydevori: Koreya Respublikasining ilg‘or texnologiyalari, sanoat boshqaruvi va zamonaviy ko‘nikmalarini o‘zlashtirish muhimligi qayd etildi;
Yurt taraqqiyotiga da’vat: Prezidentimiz egallanayotgan zamonaviy bilim va tajribalar kelgusida ona Vatanimiz ravnaqi, iqtisodiyotimiz yuksalishi va xalqimiz farovonligini ta’minlash yo‘lida xizmat qilishiga qat’iy ishonch bildirdi.
Seul shahridagi ushbu samimiy uchrashuv chet eldagi yurtdoshlarimizga ulkan kuch-quvvat va Vatan oldidagi mas’uliyatni his etish tuyg‘usini bag‘ishlab, ularning ertangi kunga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamladi.
Sizningcha, xorijda, xususan Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va ishlayotgan yurtdoshlarimizning tajribasini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilish uchun qanday qo‘shimcha imtiyoz va sharoitlar yaratilishi kerak? Koreya texnologiyalari va bilimlarini mamlakatimizda qo‘llash qaysi sohalarga eng ko‘p foyda keltiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat rahbarining Seuldagi ushbu ta’sirli uchrashuvi tahlilini barcha do‘stlaringiz, xorijdagi vatandoshlarimiz hamda yaqinlaringizga ulashing!
…