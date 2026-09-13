Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi

·53·O‘zbekiston
Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Seulda Koreyada tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan yuzlab vatandoshlar, yosh mutaxassislar va talabalar bilan uchrashdi.
  • Uchrashuvda Prezident chet eldagi har bir yurtdosh taqdiri davlat e’tiborida ekanini ta’kidlab, ularning yashash sharoitlari va kelajak rejalari bilan qiziqdi.
  • Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekistondagi islohotlar va Koreyaning ilg‘or tajribasini Vatan taraqqiyoti uchun muhimligini qayd etdi.

Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida davlat tashrifi bilan bo‘lib turgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kun tartibidan yana bir nihoyatda samimiy, ruhlantiruvchi va esda qolarli tadbir o‘rin oldi. Davlatimiz rahbarini Koreya Respublikasida mehnat qilayotgan va nufuzli oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan yuzlab vatandoshlarimiz, yosh mutaxassislar hamda talabalar katta ehtirom va samimiyat bilan kutib oldi. Prezident chet elda yurgan har bir yurtdoshimiz taqdiri davlat e’tiborida ekanini namoyon etib, ular bilan yuzma-yuz, ochiq muloqot qurdi, ularning yashash sharoitlari, ilmiy izlanishlari va kasbiy intilishlari bilan dildan qiziqdi. Suhbat asnosida Yangi O‘zbekistonda kechayotgan shiddatli islohotlar va Koreyada to‘planayotgan ilg‘or tajribaning Vatanimiz taraqqiyotidagi strategik o‘rni alohida ta’kidlandi. Xo‘sh, Seuldagi uchrashuvda Prezident vatandoshlar bilan qaysi muhim mavzularni muhokama qildi, yoshlarga qanday da’vatlar bildirildi va chet eldagi kadrlar salohiyati O‘zbekiston kelajagiga qanday xizmat qiladi?

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi

«Ishingiz va o‘qishingiz qanday ketmoqda?»: Prezident bilan jonli va ochiq muloqot

Seuldagi uchrashuv rasmiyatchilikdan xoli, iliq va ko‘tarinki ruhda kechdi:

  • Qizg‘in kutib olish: Koreyada istiqomat qilayotgan, ta’lim olayotgan talabalar hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimiz davlat rahbarini katta quvonch va g‘urur bilan qarshi oldi;

  • Sharoit va kelajak rejalari: Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarimizning kundalik hayoti, o‘qish jarayonlari, mehnat faoliyati va kelajakdagi maqsadlari haqida atroflicha so‘rab-surishtirdi;

  • Ochiq fikr almashinuvi: Suhbat davomida yoshlar o‘z tashabbuslari, orzu-intilishlari hamda davlat tashrifi doirasida kutilayotgan tarixiy tadbirlarning ahamiyati bo‘yicha o‘z fikr-mulohazalarini erkin bayon qildi.

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi

Yangilanayotgan O‘zbekiston va xorijdagi vatandoshlar rishtasi

Muloqotning markaziy mavzularidan biri ona Vatandagi ulkan o‘zgarishlar bo‘ldi:

  • Yurtdagi shiddatli islohotlar: Prezident mamlakatimizda kechayotgan tub yangilanishlar, ta’lim, sanoat va texnologiya sohasida ochilayotgan keng imkoniyatlar haqida to‘xtalib o‘tdi;

  • Vatandoshlar taqdiri davlat nazoratida: Qaysi davlatda bo‘lmasin, o‘zbekistonlik fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va ularni qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi ekani yana bir bor namoyon bo‘ldi;

  • Ruhiy dalda va ishonch: Davlatimiz rahbari chet elda bilim olayotgan va mehnat qilayotgan yoshlarimizga har doim suyanish mumkinligini bildirdi.

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi

«Koreyadagi bilim va tajriba O‘zbekiston ravnaqiga xizmat qiladi!»

Prezident Shavkat Mirziyoyev yurtdoshlarimiz oldiga muhim va mas’uliyatli vazifalarni qo‘ydi:

  • Zamonaviy bilimlar egallash: Davlat rahbari barcha vatandoshlarimizga o‘qish va kasbiy faoliyatlarida ulkan zafarlar tiladi;

  • Kelajak poydevori: Koreya Respublikasining ilg‘or texnologiyalari, sanoat boshqaruvi va zamonaviy ko‘nikmalarini o‘zlashtirish muhimligi qayd etildi;

  • Yurt taraqqiyotiga da’vat: Prezidentimiz egallanayotgan zamonaviy bilim va tajribalar kelgusida ona Vatanimiz ravnaqi, iqtisodiyotimiz yuksalishi va xalqimiz farovonligini ta’minlash yo‘lida xizmat qilishiga qat’iy ishonch bildirdi.

Seulda samimiy uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Koreyadagi o‘zbek yoshlari bilan muloqotda bo‘ldi

Seul shahridagi ushbu samimiy uchrashuv chet eldagi yurtdoshlarimizga ulkan kuch-quvvat va Vatan oldidagi mas’uliyatni his etish tuyg‘usini bag‘ishlab, ularning ertangi kunga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamladi.

Sizningcha, xorijda, xususan Janubiy Koreyada ta’lim olayotgan va ishlayotgan yurtdoshlarimizning tajribasini O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilish uchun qanday qo‘shimcha imtiyoz va sharoitlar yaratilishi kerak? Koreya texnologiyalari va bilimlarini mamlakatimizda qo‘llash qaysi sohalarga eng ko‘p foyda keltiradi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat rahbarining Seuldagi ushbu ta’sirli uchrashuvi tahlilini barcha do‘stlaringiz, xorijdagi vatandoshlarimiz hamda yaqinlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevSeulKoreya texnologiyalariO‘zbekiston diasporasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiTantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiBugun, 11:12«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbatBugun, 07:06Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaKecha, 16:57«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlariKecha, 15:078 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiKecha, 14:56Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Kecha, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi