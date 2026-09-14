BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Janubiy Koreya Prezidenti Li Chje Myonning taklifiga binoan Seulga davlat tashrifi bilan bordi.
- Ushbu tashrif 15 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» birinchi sammiti arafasida amalga oshmoqda.
Markaziy Osiyo mintaqasi va Janubiy Koreya o‘rtasidagi strategik munosabatlar eng yuqori siyosiy cho‘qqiga ko‘tarilmoqda. Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Koreya Respublikasi Prezidenti Li Chje Myonning rasmiy taklifiga binoan Seul shahriga davlat tashrifi bilan yetib keldi. Qozog‘iston yetakchisi matbuot xizmatining xabar berishicha, To‘qayev Janubiy Koreya poytaxtiga Hindistonning Nyu-Dehli shahrida muvaffaqiyatli yakunlangan nufuzli BRIKS sammitidan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri uchib kelgan. Seul xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Janubiy Koreya Bosh vaziri o‘rinbosari — fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vaziri Pe Gyon Xun shaxsan tantanali ravishda kutib oldi.
Ushbu davlat tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi kengaytirilgan strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish bilan birga, butun mintaqa uchun tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» birinchi sammiti arafasida yuz bermoqda. Xo‘sh, 15 sentyabr kuni Seulda o‘tadigan oliy darajadagi muzokaralarda qaysi global loyihalar imzolanadi, Janubiy Koreyaning yirik texnologik gigantlari Qozog‘iston iqtisodiyotiga qanday sarmoya kiritadi va 16 sentyabrdagi mintaqaviy sammit Markaziy Osiyo davlatlari uchun qanday geosiyosiy eshiklarni ochadi?
Nyu-Dehlidan Seulgacha: To‘qayevning shiddatli diplomatik haftaligi
Qozog‘iston yetakchisining tashrif geografiyasi va yuksak darajadagi qabul tafsilotlari:
BRIKS sammitidan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri parvoz: Qosim-Jo‘mart To‘qayev Hindiston poytaxti Nyu-Dehlida o‘tkazilgan global BRIKS sammitida muvaffaqiyatli ishtirok etib, darhol Seul shahriga yo‘l oldi;
Yuksak protokol va texnologik ehtirom: Seul aeroportida mehmonni aynan fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vaziri Pe Gyon Xunning kutib olishi tashrifning asosiy urg‘usi raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va kelajak ilmiga qaratilishini ko‘rsatmoqda;
Davlat tashrifi maqomi: Prezident Li Chje Myon taklifi bilan kechgan mazkur tashrif xalqaro diplomatiyadagi eng oliy darajali maqomga ega hisoblanadi.
15 sentyabr: Oliy darajadagi muzokaralar va biznes elita bilan uchrashuv
Seuldagi kun tartibi o‘ta tig‘iz va amaliy natijalarga boy bo‘lishi kutilmoqda:
Kengaytirilgan strategik sheriklik: 15 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan davlatlararo muzokaralarda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va texnologik aloqalarni mustahkamlashning yangi bosqichlari muhokama qilinadi;
Janubiy Koreya gigantlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot: Qozog‘iston rahbari tashrif doirasida Koreyaning eng yetakchi va yirik korporatsiyalari rahbarlari bilan shaxsan uchrashib, sanoat kooperatsiyasi va yirik qo‘shma loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan;
Yangi investitsiya to‘lqini: Mashinasozlik, energetika, yarimo‘tkazgichlar va logistika sohalari bo‘yicha yangi ko‘p milliardli shartnomalar paketi imzolanishi kutilmoqda.
16 sentyabr: «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» birinchi sammiti
Tashrifning eng muhim geosiyosiy kulminatsiyasi butun mintaqani qamrab oladi:
Tarixiy sammitning ochilishi: 16 sentyabr kuni Qosim-Jo‘mart To‘qayev «Markaziy Osiyo — Koreya Respublikasi» birinchi sammitida faol ishtirok etadi;
Mintaqaviy birdamlik: Ushbu sammit Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy integratsiyasini yagona global platformaga birlashtirish yo‘lidagi ilk dasturiy qadamdir;
O‘zaro manfaatli drayver: Tadbir nafaqat Qozog‘iston, balki O‘zbekiston va mintaqaning barcha mamlakatlari uchun Koreyaning yuqori texnologiyalari, sun’iy intellekt va transport yo‘laklaridan birgalikda foydalanish imkonini taqdim etadi.
Qozog‘iston Prezidentining Janubiy Koreyaga davlat tashrifi va bo‘lajak mintaqaviy sammit Markaziy Osiyoning Sharqiy Osiyo bilan iqtisodiy va texnologik aloqalarini tubdan o‘zgartirishga qodir muhim siyosiy voqeaga aylanmoqda.
Sizningcha, Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bunday faol va tizimli yaqinlashuvi mintaqa iqtisodiyoti va texnologiyalari rivojiga qanday ijobiy turtki beradi? Koreya investitsiyalari va innovatsiyalari qaysi yo‘nalishlarda ko‘proq samara keltirishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Markaziy Osiyo diplomatiyasidagi ushbu muhim voqea tahlilini barcha tanishlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…