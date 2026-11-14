BTS a’zosi Jin Seulda 7,2 million dollarlik bino sotib oldi

1 daqiqa o'qish0
BTS a’zosi Jin Seulda 7,2 million dollarlik bino sotib oldi

BTS guruhi a’zosi Jin (Kim Sokjin) Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrining Hannam-dong tumanida joylashgan tijorat binosini 9,6 milliard von (taxminan 7,18 million dollar) evaziga sotib oldi.

Ko‘chmas mulk bozori vakillari va mulk reyestri ma’lumotlariga ko‘ra, bino avval «Ourhome» kompaniyasining sobiq raisi Ku Mi Xyon va uning oilasiga tegishli bo‘lgan. Jin ushbu obyektga egalik huquqini 4 noyabr kuni rasmiylashtirgan.

1990 yil may oyida qurilgan bino bir yerosti va to‘rt yer usti qavatidan iborat. Uning umumiy maydoni 303 kvadrat metrni tashkil etadi. Obyekt Seuldagi hashamatli turar joy majmualari — Hannam The Hill va Nine One Hannam yaqinida joylashgan.

Ku Mi Xyon oilasi binoga 2025 yil iyul oyida 6,8 milliard vonga egalik qilgan. Shundan so‘ng unda keng ko‘lamli rekonstruksiya ishlari olib borilgan. Taxminan bir yilu to‘rt oy o‘tib, bino 9,6 milliard vonga Jinga sotilgan. Shu tariqa, avvalgi egalari xarid va sotuv narxlari o‘rtasidagi farq hisobidan 2,8 milliard von foyda ko‘rgan. Bunda ta’mirlash xarajatlari va soliqlar hisobga olinmagan.

Binoga egalik huquqi o‘zgarganidan keyin uning nomi «Jini» deb o‘zgartirilgan. Hozirda binoda ichki ta’mirlash ishlari davom etmoqda. Jin undan qanday maqsadda foydalanishi hozircha ma’lum emas.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari