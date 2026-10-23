BMT sayyoramiz kutilayotgan global halokat yoqasida ekanidan ogohlantirdi

·58·Dunyo
BMT sayyoramiz kutilayotgan global halokat yoqasida ekanidan ogohlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BMTning Atrof-muhit bo‘yicha dasturi hisobotiga ko‘ra, asr oxiriga borib sayyoramizdagi o‘rtacha harorat 2,8 daraja Selsiyga ko‘tarilishi va insoniyatni jiddiy tabiiy ofatlar qarshisida qoldirishi mumkin.
  • Prognozlarning yomonlashuviga Donald Tramp ma’muriyati davrida AQSHning iqlim bo‘yicha majburiyatlaridan voz kechishi asosiy sabablardan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.

Yer yuzi global isishning eng xavfli ssenariysi sari harakatlanmoqda. BMTning Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (YUNЕP) tomonidan e’lon qilingan yangi hisobotga ko‘ra, asr oxiriga borib sayyoramizdagi o‘rtacha harorat sanoatgacha bo‘lgan davrga nisbatan 2,8 daraja Selsiyga ko‘tarilishi mumkin.

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilgi 2,5 darajali taxmindan ham yomonlashgan bo‘lib, insoniyatni kuchli tabiiy ofatlar qarshisida qoldirmoqda.

«Har bir daraja ulushi — yangi qurbonlar degani»

YUNЕP rahbari Inger Andersen 2015 yilgi Parij kelishuvida belgilangan asosiy me’yor — harorat o‘sishini 1,5 daraja chegarasida ushlab qolish maqsadi jiddiy xavf ostida ekanini ta’kidladi:

  • Ofatlar ko‘lami ortishi: 1,5 darajadan yuqori har bir kichik o‘zgarish o‘limga olib keluvchi toshqinlar, jazirama to‘lqinlari va o‘rmon yong‘inlari xavfini bir necha barobar kuchaytiradi;

  • Amaliy vaziyat: Yevropaning «Kopernik» iqlim monitoringi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, 2023–2025 yillar oralig‘idagi uch yillik davrda sayyoradagi o‘rtacha haroratning ko‘tarilishi allaqachon 1,5 daraja chegarasidan oshib ulgurgan.

Nega bashoratlar keskin yomonlashdi? AQSH omili

BMT tahlilchilari iqlim bo‘yicha umidlarning so‘nishini asosiy issiqxona gazlarini chiqaruvchi davlatlar siyosatiga bog‘lamoqda:

  • Vashingtonning pozitsiyasi: Prognozlarning yomonlashuviga Donald Tramp ma’muriyati davrida AQSHning avvalgi iqlim rejalari va majburiyatlaridan voz kechishi asosiy sabablardan biri sifatida ko‘rsatilmoqda;

  • Global hissa: Xitoydan keyin dunyoda atmosferaga eng ko‘p issiqxona gazlarini chiqaruvchi bo‘lgan Amerikaning bu qadami umumiy jarayonga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

Asr oxiri ssenariylari: Hatto eng yaxshi holatda ham 2,1 daraja

Hisobotda 2100 yilgacha bo‘lgan kelajak bo‘yicha quyidagi uch asosiy ssenariy taqdim etilgan:

  • Joriy yo‘nalish: Hozirgi holat saqlanib qolsa — asr oxirigacha harorat 2,8 darajaga ko‘tariladi;

  • Majburiyatlar bajarilsa: Agar dunyoning barcha davlatlari o‘zlari e’lon qilgan amaldagi iqlim rejalarini to‘liq bajarsa — isish 2,6 darajani tashkil etadi;

  • Eng optimistik ssenariy: Barcha davlatlar belgilangan «iqlim neytralligi» maqsadlariga to‘liq va o‘z vaqtida erishgan taqdirda ham harorat 2,1 darajaga ko‘tarilishi muqarrar bo‘lib qolmoqda.

Shu sababli xalqaro ekspertlar endilikda asosiy e’tiborni 1,5 darajalik chegaradan oshib ketish vaqtini imkon qadar qisqartirish va tabiatni muhofaza qilish choralarini favqulodda kuchaytirishga qaratish lozimligini bildirmoqda.

Global isishYUNЕPParij kelishuviKopernik iqlim xizmati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon meteorologlari: 2027 yil tarixdagi eng issiq yil bo‘lishi mumkinJahon meteorologlari: 2027 yil tarixdagi eng issiq yil bo‘lishi mumkin29 may 10:12«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiErdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi23 sentabr 11:00Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36Xitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladiXitoy raketasi uchirilganidan 85 soniya o‘tib portladi11 avgust 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi