BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda

·43·Dunyo
BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasidagi yuqori darajadagi hafta boshlandi, unda qariyb 130 davlat rahbari ishtirok etishi kutilmoqda.
  • O‘zbekiston delegatsiyasi Prezident Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida ushbu xalqaro muloqot maydonida qatnashmoqda.

Nyu-Yorkda dunyoning eng muhim siyosiy va diplomatik tadbirlaridan biri — Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasidagi yuqori darajadagi hafta boshlandi. Unda qariyb 130 davlat rahbari shaxsan ishtirok etishi kutilmoqda. O‘zbekiston ham mazkur xalqaro muloqot maydonida Prezident Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida o‘z delegatsiyasi bilan qatnashmoqda.

O‘zbekiston delegatsiyasi Bosh Assambleyaning umumiy munozaralari jarayonida qator davlat rahbarlari va yuqori martabali vakillarning nutqlarini tingladi.

Bu yilgi sessiya «Ishonchni tiklash, o‘zgarishlarni boshqarish: barcha uchun natija beradigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti» mavzusi ostida o‘tkazilmoqda.

Nyu-Yorkda dunyo rahbarlari bir maydonga to‘plandi

BMT Bosh Assambleyasining har yilgi yuqori darajadagi haftaligi davlat rahbarlari va hukumatlar uchun xalqaro kun tartibidagi eng dolzarb masalalarni muhokama qilish imkonini beradi.

81-sessiyaning umumiy munozaralari 22 sentyabrdan 26 sentyabrgacha, keyin esa 28 sentyabr kuni davom etadi. Bu jarayonda davlat rahbarlari va yuqori darajali vakillar Bosh Assambleya minbarida o‘z mamlakatlarining pozitsiyasi va xalqaro masalalarga yondashuvlarini bayon qiladi.

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, yuqori darajadagi haftada qariyb 130 davlat rahbari va hukumat rahbari shaxsan ishtirok etishi rejalashtirilgan.

Shu jihatdan, Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohi bir necha kun davomida xalqaro diplomatiyaning asosiy markazlaridan biriga aylanadi.

BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda

O‘zbekiston delegatsiyasi ham muhim muhokamalarda ishtirok etmoqda

Umumiy munozaralar davomida O‘zbekiston delegatsiyasi turli davlat rahbarlarining nutqlarini tinglamoqda.

Bunday muloqotlar mamlakatlarning xalqaro va mintaqaviy masalalar bo‘yicha qarashlarini ochiq bayon qilish, o‘zaro fikr almashish va hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini muhokama qilish uchun muhim maydon hisoblanadi.

Bosh Assambleyaning o‘zi BMTning asosiy siyosat ishlab chiquvchi organi bo‘lib, unda tashkilotning barcha 193 a’zo davlati teng ovoz huquqiga ega.

81-sessiya kun tartibida nimalar bor?

Joriy sessiya faqat davlat rahbarlarining nutqlari bilan cheklanmaydi.

BMTning rasmiy dasturiga ko‘ra, yuqori darajadagi hafta doirasida qator maxsus uchrashuv va tadbirlar ham o‘tkaziladi.

Jumladan:

  • taraqqiyot huquqining 40 yilligiga bag‘ishlangan yuqori darajali uchrashuv;

  • iqlim harakati va adolatli o‘tish masalalari;

  • dengiz sathining ko‘tarilishi bilan bog‘liq xavflar;

  • pandemiyalarning oldini olish va ularga tayyorgarlik;

  • Durban deklaratsiyasi va Harakat dasturining 25 yilligi;

  • yadroviy qurollarni butunlay yo‘q qilish masalalari muhokama qilinadi.

Bundan tashqari, sun’iy intellektni boshqarish, tinchlik va xavfsizlik, barqaror rivojlanish ham xalqaro kun tartibidagi muhim mavzular qatorida turibdi.

BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda

Bosh Assambleya minbaridagi nutqlar nega muhim?

BMT Bosh Assambleyasining umumiy munozaralari davlatlar o‘z qarashlarini xalqaro hamjamiyat oldida bayon qiladigan asosiy diplomatik maydonlardan biri hisoblanadi.

Davlat rahbarlari va yuqori martabali vakillar global muammolar, tinchlik va xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish, iqlim o‘zgarishi, texnologiyalar hamda xalqaro hamkorlikka oid masalalar yuzasidan o‘z pozitsiyalarini bildirish imkoniga ega.

Joriy sessiyada bu muloqotlar «ishonchni tiklash» va o‘zgarishlarni boshqarish mavzusi atrofida birlashtirilgan.

O‘zbekiston uchun BMT maydonining ahamiyati

O‘zbekiston BMT bilan ko‘plab yo‘nalishlarda hamkorlik qilib keladi. Bosh Assambleya sessiyalari esa mamlakatning xalqaro hamkorlik bo‘yicha yondashuvlarini taqdim etish va boshqa davlatlar vakillari bilan muloqot olib borish imkonini beradi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025 yilda Bosh Assambleyaning 80-sessiyasida so‘zlagan nutqida xalqaro institutlarning rolini kuchaytirish, tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash hamda barqaror rivojlanish masalalariga to‘xtalgan edi.

Joriy 81-sessiyada esa BMTga a’zo davlatlar yana bir bor global va mintaqaviy muammolar bo‘yicha fikr almashmoqda.

BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda

Umumiy munozaralar hali davom etadi

BMTning 81-sessiyasi doirasidagi umumiy munozaralar 28 sentyabrgacha davom etadi. Shu davr mobaynida yana ko‘plab davlat rahbarlari va yuqori darajali vakillar Bosh Assambleya minbarida nutq so‘zlaydi.

Shuningdek, sessiya doirasida iqlim, sog‘liqni saqlash, sun’iy intellekt, tinchlik va xavfsizlik, dengiz sathining ko‘tarilishi kabi global masalalar bo‘yicha yuqori darajadagi uchrashuvlar o‘tkaziladi.

Shunday qilib, Nyu-Yorkda boshlangan 81-sessiya nafaqat davlat rahbarlarining an’anaviy nutqlari, balki dunyodagi dolzarb muammolar bo‘yicha ko‘p tomonlama muloqotlar davom etadigan xalqaro maydon bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston delegatsiyasining mazkur jarayondagi ishtiroki ham mamlakatning BMT doirasidagi ko‘p tomonlama diplomatik faoliyatining bir qismi hisoblanadi.

BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda
BMT Bosh Assambleya 81-sessiyasiSaida MirziyoyevaO‘zbekiston delegatsiyasiIqlim o‘zgarishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Bugun 12:48Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiBugun 13:05Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Kecha 09:25«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdiBugun 08:36«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdiBugun 06:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota