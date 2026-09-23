BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasidagi yuqori darajadagi hafta boshlandi, unda qariyb 130 davlat rahbari ishtirok etishi kutilmoqda.
- O‘zbekiston delegatsiyasi Prezident Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida ushbu xalqaro muloqot maydonida qatnashmoqda.
Nyu-Yorkda dunyoning eng muhim siyosiy va diplomatik tadbirlaridan biri — Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 81-sessiyasi doirasidagi yuqori darajadagi hafta boshlandi. Unda qariyb 130 davlat rahbari shaxsan ishtirok etishi kutilmoqda. O‘zbekiston ham mazkur xalqaro muloqot maydonida Prezident Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida o‘z delegatsiyasi bilan qatnashmoqda.
O‘zbekiston delegatsiyasi Bosh Assambleyaning umumiy munozaralari jarayonida qator davlat rahbarlari va yuqori martabali vakillarning nutqlarini tingladi.
Bu yilgi sessiya «Ishonchni tiklash, o‘zgarishlarni boshqarish: barcha uchun natija beradigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti» mavzusi ostida o‘tkazilmoqda.
Nyu-Yorkda dunyo rahbarlari bir maydonga to‘plandi
BMT Bosh Assambleyasining har yilgi yuqori darajadagi haftaligi davlat rahbarlari va hukumatlar uchun xalqaro kun tartibidagi eng dolzarb masalalarni muhokama qilish imkonini beradi.
81-sessiyaning umumiy munozaralari 22 sentyabrdan 26 sentyabrgacha, keyin esa 28 sentyabr kuni davom etadi. Bu jarayonda davlat rahbarlari va yuqori darajali vakillar Bosh Assambleya minbarida o‘z mamlakatlarining pozitsiyasi va xalqaro masalalarga yondashuvlarini bayon qiladi.
BMT ma’lumotlariga ko‘ra, yuqori darajadagi haftada qariyb 130 davlat rahbari va hukumat rahbari shaxsan ishtirok etishi rejalashtirilgan.
Shu jihatdan, Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohi bir necha kun davomida xalqaro diplomatiyaning asosiy markazlaridan biriga aylanadi.
O‘zbekiston delegatsiyasi ham muhim muhokamalarda ishtirok etmoqda
Umumiy munozaralar davomida O‘zbekiston delegatsiyasi turli davlat rahbarlarining nutqlarini tinglamoqda.
Bunday muloqotlar mamlakatlarning xalqaro va mintaqaviy masalalar bo‘yicha qarashlarini ochiq bayon qilish, o‘zaro fikr almashish va hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini muhokama qilish uchun muhim maydon hisoblanadi.
Bosh Assambleyaning o‘zi BMTning asosiy siyosat ishlab chiquvchi organi bo‘lib, unda tashkilotning barcha 193 a’zo davlati teng ovoz huquqiga ega.
81-sessiya kun tartibida nimalar bor?
Joriy sessiya faqat davlat rahbarlarining nutqlari bilan cheklanmaydi.
BMTning rasmiy dasturiga ko‘ra, yuqori darajadagi hafta doirasida qator maxsus uchrashuv va tadbirlar ham o‘tkaziladi.
Jumladan:
taraqqiyot huquqining 40 yilligiga bag‘ishlangan yuqori darajali uchrashuv;
iqlim harakati va adolatli o‘tish masalalari;
dengiz sathining ko‘tarilishi bilan bog‘liq xavflar;
pandemiyalarning oldini olish va ularga tayyorgarlik;
Durban deklaratsiyasi va Harakat dasturining 25 yilligi;
yadroviy qurollarni butunlay yo‘q qilish masalalari muhokama qilinadi.
Bundan tashqari, sun’iy intellektni boshqarish, tinchlik va xavfsizlik, barqaror rivojlanish ham xalqaro kun tartibidagi muhim mavzular qatorida turibdi.
Bosh Assambleya minbaridagi nutqlar nega muhim?
BMT Bosh Assambleyasining umumiy munozaralari davlatlar o‘z qarashlarini xalqaro hamjamiyat oldida bayon qiladigan asosiy diplomatik maydonlardan biri hisoblanadi.
Davlat rahbarlari va yuqori martabali vakillar global muammolar, tinchlik va xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish, iqlim o‘zgarishi, texnologiyalar hamda xalqaro hamkorlikka oid masalalar yuzasidan o‘z pozitsiyalarini bildirish imkoniga ega.
Joriy sessiyada bu muloqotlar «ishonchni tiklash» va o‘zgarishlarni boshqarish mavzusi atrofida birlashtirilgan.
O‘zbekiston uchun BMT maydonining ahamiyati
O‘zbekiston BMT bilan ko‘plab yo‘nalishlarda hamkorlik qilib keladi. Bosh Assambleya sessiyalari esa mamlakatning xalqaro hamkorlik bo‘yicha yondashuvlarini taqdim etish va boshqa davlatlar vakillari bilan muloqot olib borish imkonini beradi.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025 yilda Bosh Assambleyaning 80-sessiyasida so‘zlagan nutqida xalqaro institutlarning rolini kuchaytirish, tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash hamda barqaror rivojlanish masalalariga to‘xtalgan edi.
Joriy 81-sessiyada esa BMTga a’zo davlatlar yana bir bor global va mintaqaviy muammolar bo‘yicha fikr almashmoqda.
Umumiy munozaralar hali davom etadi
BMTning 81-sessiyasi doirasidagi umumiy munozaralar 28 sentyabrgacha davom etadi. Shu davr mobaynida yana ko‘plab davlat rahbarlari va yuqori darajali vakillar Bosh Assambleya minbarida nutq so‘zlaydi.
Shuningdek, sessiya doirasida iqlim, sog‘liqni saqlash, sun’iy intellekt, tinchlik va xavfsizlik, dengiz sathining ko‘tarilishi kabi global masalalar bo‘yicha yuqori darajadagi uchrashuvlar o‘tkaziladi.
Shunday qilib, Nyu-Yorkda boshlangan 81-sessiya nafaqat davlat rahbarlarining an’anaviy nutqlari, balki dunyodagi dolzarb muammolar bo‘yicha ko‘p tomonlama muloqotlar davom etadigan xalqaro maydon bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston delegatsiyasining mazkur jarayondagi ishtiroki ham mamlakatning BMT doirasidagi ko‘p tomonlama diplomatik faoliyatining bir qismi hisoblanadi.
Izohlar 0
…