2026 yil tarixdagi eng issiq yillar reytingini yangilashi mumkin

·43·Dunyo
2026 yil tarixdagi eng issiq yillar reytingini yangilashi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropaning «Copernicus» xizmati prognozlariga ko‘ra, 2026 yil meteorologik kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng issiq yil bo‘lishi kutilmoqda.
  • Mutaxassislar ushbu yilda o‘rtacha global harorat 1850–1900 yillardagi sanoatgacha bo‘lgan davr ko‘rsatkichidan 1,56–1,61 daraja Selsiy yuqori bo‘lishini taxmin qilmoqda.

2026 yil meteorologik kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng issiq yil sifatida qayd etilishi mumkin. Bu haqda Yevropaning iqlim o‘zgarishlarini kuzatish xizmati — «Copernicus» ma’lum qildi.

Mutaxassislar prognozlariga ko‘ra, 2026 yilning o‘rtacha global harorat bo‘yicha tarixda ikkinchi o‘rinni egallash ehtimoli taxminan 80 foizga teng. Shu bilan birga, joriy yilda harorat 2024 yilda qayd etilgan rekord darajani takrorlashi yoki undan ham yuqori ko‘rsatkichga chiqishi ehtimoli 20 foiz atrofida baholanmoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2026 yil davomida o‘rtacha global harorat 1850–1900 yillardagi sanoatgacha bo‘lgan davr ko‘rsatkichidan 1,56–1,61 daraja Selsiy yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Shuningdek, haroratning 1,5 darajali chegaradan oshib ketish ehtimoli 99 foizdan yuqori deb baholangan.

Agar ushbu prognozlar o‘z tasdig‘ini topsa, 2026 yil global harorat sanoatgacha bo‘lgan davr darajasidan 1,5 darajaga yuqori bo‘lgan ikkinchi kalendar yil sifatida tarixga kiradi. Bungacha bunday ko‘rsatkich 2024 yilda kuzatilgan edi.

Bundan tashqari, iqlimshunoslar 2023–2026 yillarni o‘z ichiga olgan to‘rt yillik davrdagi o‘rtacha global harorat ham 1,5 darajali ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lishini taxmin qilmoqda. Bu esa sayyoradagi global isish jarayoni yuqori sur’atlarda davom etayotganini ko‘rsatuvchi muhim belgilardan biri hisoblanadi.

Ma’lumot uchun, iqlim bo‘yicha Parij bitimida global isishni sanoatgacha bo‘lgan davrga nisbatan 1,5 darajagacha cheklash uchun sa’y-harakatlarni amalga oshirish belgilangan. Mazkur maqsad iqlim o‘zgarishlarining salbiy oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, mutaxassislar alohida bir kalendar yilda global haroratning 1,5 darajali chegaradan oshib ketishi Parij bitimining uzoq muddatli maqsadi uzil-kesil buzilganini anglatmasligini ta’kidlaydi. Chunki bitimdagi ushbu chegara alohida yillar emas, balki uzoq muddatli harorat o‘zgarishlari asosida baholanadi.

CopernicusParij bitimiglobal isish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiYevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdi28 iyun 17:162027 yilda nima bo‘ladi? Olimlar butun dunyoni ogohlantirdi2027 yilda nima bo‘ladi? Olimlar butun dunyoni ogohlantirdi21 avgust 22:38Dunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandiDunyo tarixida eng issiq avgust: rekord yana yangilandi13 sentabr 11:31Olimlar jiddiy xavfdan ogohlantirdi:tarixidagi eng issiq yil kelmoqdaOlimlar jiddiy xavfdan ogohlantirdi:tarixidagi eng issiq yil kelmoqda6 avgust 23:34Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqdaDunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda29 may 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi