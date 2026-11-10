Sigirlar tuyog‘i ostida yotish: Hindistondagi shov-shuvli Govardxan pudja marosimi (video)

2 daqiqa o'qish48
Sigirlar tuyog‘i ostida yotish: Hindistondagi shov-shuvli Govardxan pudja marosimi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda Divalidan so‘ng nishonlanadigan Govardxan pudja marosimida erkaklar muqaddas sanalgan sigirlar tuyog‘i ostidan o‘tishdek xavfli urf-odatni bajarishdi.
  • E’tiqodga ko‘ra, bezatilgan hayvonlarning ustidan bosib o‘tishi insonlarga baxt, boylik va kasalliklardan xalos bo‘lishni olib keladi.
  • Bayram doirasida, shuningdek, Krishna ma’budiga shukronalik sifatida 56 yoki 108 xil vegetarian taomlaridan iborat «Annakut» uyumlarini tayyorlash an’anasi ham mavjud.

Hindiston bo‘ylab mashhur «chiroqlar bayrami» — Divalidan so‘ng tabiatga minnatdorchilik bildirish va hinduizm e’tiqodidagi Krishna ma’budiga sig‘inishga bag‘ishlangan Govardxan pudja (boshqa nomi Annakut) marosimi keng nishonlandi. Ushbu kunda yuz minglab odamlar ibodatgohlarga oqib kelishi bilan birga, ayrim qishloq va hududlarda kishini hayratga soluvchi va o‘ta xavfli qadimiy urf-odatlar ham ijro etildi.

Sigirlar tuyog‘i ostida: O‘ziga xos «baraka» ramzi

Tarmoqlarda tarqalgan eng bahsli kadrlardan biri — erkaklarning ko‘cha o‘rtasida qator bo‘lib, yuztuban yerga yotib olishi va ularning ustidan bezatilgan sigir va buqalar to‘dasining bosib o‘tishi bo‘ldi.

Hinduizmda muqaddas sanalgan sigirlar bu kunda gulchambarlar, rangli bo‘yoqlar va tovus patlari bilan maxsus bezatiladi. Ishonchga ko‘ra, muqaddas hayvonlarning tuyog‘i ostida qolish insonga baxt, boylik va kasalliklardan xalos bo‘lish olib keladi, deb ishoniladi. Shu bois ko‘plab erkaklar bunday xavfli qadamga o‘z ixtiyori bilan qo‘rqmasdan qaror qiladi.

Marosim jihati

An’anaviy mazmuni

Amaldagi ijrosi

Jonivorlar poygasi/toptashi

Gunohlardan poklanish va baraka tilash

Odamlar yerga yotadi, bezatilgan poda ularning ustidan yugurib o‘tadi

«Oziq-ovqat tog‘i» (Annakut)

Tabiat ne’matlariga shukronalik bildirish

Ibodatxonalarda 56 yoki 108 xil vegetarian taomlari uyub qo‘yiladi

Ramziy tog‘ maketi

Muqaddas Govardxan tepaligini ulug‘lash

Hovli va ko‘chalarda go‘ng hamda loydan tog‘ yasalib, gullar bilan bezatiladi

Jonivorlarni e’zozlash

Sigirlarga hurmat va ehtirom ko‘rsatish

Yuvilib, bo‘yaladi, shirinliklar va maxsus yemishlar beriladi

«Sigirlar muqaddas jonivor sanalgani sababli ularning qadami tekkan joy va tana poklanadi, barcha yomonliklar uzoqlashadi degan e’tiqod ushbu keskin marosimni asrlar davomida saqlab kelmoqda».

Yetti kunlik soyabon: Afsona va Annakut siri

Marosimning ildizi qadimiy hind rivoyatlariga borib taqaladi. Rivoyatlarga ko‘ra, Vrindavan qishlog‘i aholisi ilgari yomg‘ir xudosi Indraga sig‘inishgan. Biroq yosh Krishna odamlarga suv, yashil yaylov va boshpana berayotgan Govardxan tog‘iga, ya’ni tabiatga rahmat aytish lozimligini tushuntiradi. Bundan g‘azablangan Indra qishloqqa kuchli jala va toshqin yuboradi. Shunda Krishna aholi va jonivorlarni qutqarish uchun Govardxan tog‘ini chap qo‘lining kichik barmog‘i bilan xuddi soyabondek yuqoriga ko‘tarib, yetti kun davomida ushlab turadi.

Odamlar tog‘ bag‘rida jon saqlab qolgach, Indra mag‘lubiyatini tan oladi. Shu sababli bayram kuni Krishnaga minnatdorchilik sifatida «Chappan Bxog» deb ataluvchi 56 yoki 108 xil o‘simlik mahsulotlaridan iborat oziq-ovqat tog‘i hozirlanib, keyinchalik barcha ziyoratchilarga tarqatiladi.

Sizningcha, madaniy va diniy xilma-xillik doirasidagi bunday xavfli an’analar saqlanib qolishi kerakmi yoki inson xavfsizligi birinchi o‘rinda turishi lozimmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari