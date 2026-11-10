Sigirlar tuyog‘i ostida yotish: Hindistondagi shov-shuvli Govardxan pudja marosimi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonda Divalidan so‘ng nishonlanadigan Govardxan pudja marosimida erkaklar muqaddas sanalgan sigirlar tuyog‘i ostidan o‘tishdek xavfli urf-odatni bajarishdi.
- E’tiqodga ko‘ra, bezatilgan hayvonlarning ustidan bosib o‘tishi insonlarga baxt, boylik va kasalliklardan xalos bo‘lishni olib keladi.
- Bayram doirasida, shuningdek, Krishna ma’budiga shukronalik sifatida 56 yoki 108 xil vegetarian taomlaridan iborat «Annakut» uyumlarini tayyorlash an’anasi ham mavjud.
Hindiston bo‘ylab mashhur «chiroqlar bayrami» — Divalidan so‘ng tabiatga minnatdorchilik bildirish va hinduizm e’tiqodidagi Krishna ma’budiga sig‘inishga bag‘ishlangan Govardxan pudja (boshqa nomi Annakut) marosimi keng nishonlandi. Ushbu kunda yuz minglab odamlar ibodatgohlarga oqib kelishi bilan birga, ayrim qishloq va hududlarda kishini hayratga soluvchi va o‘ta xavfli qadimiy urf-odatlar ham ijro etildi.
Sigirlar tuyog‘i ostida: O‘ziga xos «baraka» ramzi
Tarmoqlarda tarqalgan eng bahsli kadrlardan biri — erkaklarning ko‘cha o‘rtasida qator bo‘lib, yuztuban yerga yotib olishi va ularning ustidan bezatilgan sigir va buqalar to‘dasining bosib o‘tishi bo‘ldi.
Hinduizmda muqaddas sanalgan sigirlar bu kunda gulchambarlar, rangli bo‘yoqlar va tovus patlari bilan maxsus bezatiladi. Ishonchga ko‘ra, muqaddas hayvonlarning tuyog‘i ostida qolish insonga baxt, boylik va kasalliklardan xalos bo‘lish olib keladi, deb ishoniladi. Shu bois ko‘plab erkaklar bunday xavfli qadamga o‘z ixtiyori bilan qo‘rqmasdan qaror qiladi.
Marosim jihati
An’anaviy mazmuni
Amaldagi ijrosi
Jonivorlar poygasi/toptashi
Gunohlardan poklanish va baraka tilash
Odamlar yerga yotadi, bezatilgan poda ularning ustidan yugurib o‘tadi
«Oziq-ovqat tog‘i» (Annakut)
Tabiat ne’matlariga shukronalik bildirish
Ibodatxonalarda 56 yoki 108 xil vegetarian taomlari uyub qo‘yiladi
Ramziy tog‘ maketi
Muqaddas Govardxan tepaligini ulug‘lash
Hovli va ko‘chalarda go‘ng hamda loydan tog‘ yasalib, gullar bilan bezatiladi
Jonivorlarni e’zozlash
Sigirlarga hurmat va ehtirom ko‘rsatish
Yuvilib, bo‘yaladi, shirinliklar va maxsus yemishlar beriladi
«Sigirlar muqaddas jonivor sanalgani sababli ularning qadami tekkan joy va tana poklanadi, barcha yomonliklar uzoqlashadi degan e’tiqod ushbu keskin marosimni asrlar davomida saqlab kelmoqda».
Yetti kunlik soyabon: Afsona va Annakut siri
Marosimning ildizi qadimiy hind rivoyatlariga borib taqaladi. Rivoyatlarga ko‘ra, Vrindavan qishlog‘i aholisi ilgari yomg‘ir xudosi Indraga sig‘inishgan. Biroq yosh Krishna odamlarga suv, yashil yaylov va boshpana berayotgan Govardxan tog‘iga, ya’ni tabiatga rahmat aytish lozimligini tushuntiradi. Bundan g‘azablangan Indra qishloqqa kuchli jala va toshqin yuboradi. Shunda Krishna aholi va jonivorlarni qutqarish uchun Govardxan tog‘ini chap qo‘lining kichik barmog‘i bilan xuddi soyabondek yuqoriga ko‘tarib, yetti kun davomida ushlab turadi.
Odamlar tog‘ bag‘rida jon saqlab qolgach, Indra mag‘lubiyatini tan oladi. Shu sababli bayram kuni Krishnaga minnatdorchilik sifatida «Chappan Bxog» deb ataluvchi 56 yoki 108 xil o‘simlik mahsulotlaridan iborat oziq-ovqat tog‘i hozirlanib, keyinchalik barcha ziyoratchilarga tarqatiladi.
Sizningcha, madaniy va diniy xilma-xillik doirasidagi bunday xavfli an’analar saqlanib qolishi kerakmi yoki inson xavfsizligi birinchi o‘rinda turishi lozimmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…