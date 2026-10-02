«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi

·55·Dunyo
«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Time jurnaliga bergan intervyusida, agar u prezident bo‘lmaganida Saudiya Arabistoni va Isroil davlatlari mavjud bo‘lmasligini ta’kidladi.
  • Uning fikricha, uning shaxsiy siyosati va himoyasi bo‘lmaganida, bu ikki davlat raqib kuchlar tomonidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lar edi.
  • Tramp o‘z boshqaruvini global xavfsizlikning yagona kafolati sifatida ko‘rsatmoqda.

AQSH prezidenti Donald Tramp navbatdagi portlovchi va mislsiz darajada keskin bayonoti bilan xalqaro siyosat sahnasida haqiqiy to‘fon ko‘tardi! Nufuzli Time jurnaliga bergan eksklyuziv intervyusida Oq uy rahbari Yaqin Sharqdagi eng qudratli ikki ittifoqchisi — Saudiya Arabistoni va Isroil davlatining mavjudligi bevosita uning shaxsiy hokimiyati bilan bog‘liq ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.

Trampning fikricha, agar u prezidentlikka kelmaganida, bugungi kunda bu davlatlar xaritadan allaqachon o‘chib ketgan bo‘lardi. Xo‘sh, Amerika rahbari bunday da’voni nima bilan izohlamoqda va uning so‘zlari diplomatik doiralarda qanday qabul qilindi?

«Ular yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi»

Time jurnaliga bergan intervyusida Donald Tramp Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati va AQSHning roliga keskin to‘xtaldi:

  • Saudiya Arabistoni haqida: Tramp agar u bo‘lmaganida, bugungi kunda Saudiya Arabistoni davlat sifatida umuman mavjud bo‘lmasligini ta’kidladi;

  • Isroilning taqdiri: Prezident ushbu da’vosini kengaytirib, Isroil davlati ham bugungacha saqlanib qolmasligini qo‘shimcha qildi;

  • Mutlaq xavf: Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, uning qat’iy siyosati va qalqoni bo‘lmaganida, bu ikki davlat raqib kuchlar tomonidan yer yuzidan supurib tashlangan bo‘lar edi;

  • Shaxsiy omilning birinchi o‘ringa qo‘yilishi: Tramp o‘z boshqaruvini global xavfsizlikning yagona kafolati sifatida ko‘rsatishda davom etmoqda.

Trampning Time jurnaliga bergan shok bayonoti

«Agar men prezident bo‘lmaganimda, hozir Saudiya Arabistoni mavjud bo‘lmasdi. Isroil ham bo‘lmasdi. Ular yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi».

Ushbu shov-shuvli bayonot Vashingtonning Yaqin Sharq siyosatida tutgan o‘rni naqadar hal qiluvchi ekanini namoyish etish bilan birga, mintaqa rahbarlari orasida jiddiy bahs-munozaralarni keltirib chiqarishi tayin.

Donald Tramp bayonotining asosiy mazmuni

Davlat / Obyekt

Trampning shaxsiy xulosasi va da’vosi

Ehtimoliy oqibat (uning talqinida)

Saudiya Arabistoni

«Men bo‘lmaganimda, bugun mavjud bo‘lmasdi»

Xaritadan yo‘qolish xavfi ostida bo‘lgan

Isroil

«Ular ham bugungacha qolmas edi»

«Yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi»

Asosiy sabab

AQSHning ushbu davr mobaynidagi qat’iy geosiyosiy himoyasi

Tramp prezidentligi Yaqin Sharqni saqlab qolgan yagona omil deb ko‘rsatilmoqda

Manba

AQSHning nufuzli Time jurnali

Maxsus rasmiy intervyu

Sizningcha, Donald Trampning bunday da’volari haqiqatga qanchalik yaqin: AQSH va Tramp omili bo‘lmaganida, Saudiya Arabistoni va Isroil haqiqatan ham katta urushlarda mahv etilgan bo‘larmidi yoki bu odatiy siyosiy piarmi?

O‘z shaxsiy munosabatingizni pastda izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini larzaga keltirayotgan ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Donald TrampSaudiya ArabistoniIsroilTime jurnali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?18 sentabr 07:29AQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiAQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadi19 sentabr 22:29«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi1 avgust 16:43Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchi1 avgust 12:09Tramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyorTramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyor28 iyul 14:13Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?22 iyun 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota