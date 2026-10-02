«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Time jurnaliga bergan intervyusida, agar u prezident bo‘lmaganida Saudiya Arabistoni va Isroil davlatlari mavjud bo‘lmasligini ta’kidladi.
- Uning fikricha, uning shaxsiy siyosati va himoyasi bo‘lmaganida, bu ikki davlat raqib kuchlar tomonidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lar edi.
- Tramp o‘z boshqaruvini global xavfsizlikning yagona kafolati sifatida ko‘rsatmoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp navbatdagi portlovchi va mislsiz darajada keskin bayonoti bilan xalqaro siyosat sahnasida haqiqiy to‘fon ko‘tardi! Nufuzli Time jurnaliga bergan eksklyuziv intervyusida Oq uy rahbari Yaqin Sharqdagi eng qudratli ikki ittifoqchisi — Saudiya Arabistoni va Isroil davlatining mavjudligi bevosita uning shaxsiy hokimiyati bilan bog‘liq ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.
Trampning fikricha, agar u prezidentlikka kelmaganida, bugungi kunda bu davlatlar xaritadan allaqachon o‘chib ketgan bo‘lardi. Xo‘sh, Amerika rahbari bunday da’voni nima bilan izohlamoqda va uning so‘zlari diplomatik doiralarda qanday qabul qilindi?
«Ular yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi»
Time jurnaliga bergan intervyusida Donald Tramp Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati va AQSHning roliga keskin to‘xtaldi:
Saudiya Arabistoni haqida: Tramp agar u bo‘lmaganida, bugungi kunda Saudiya Arabistoni davlat sifatida umuman mavjud bo‘lmasligini ta’kidladi;
Isroilning taqdiri: Prezident ushbu da’vosini kengaytirib, Isroil davlati ham bugungacha saqlanib qolmasligini qo‘shimcha qildi;
Mutlaq xavf: Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, uning qat’iy siyosati va qalqoni bo‘lmaganida, bu ikki davlat raqib kuchlar tomonidan yer yuzidan supurib tashlangan bo‘lar edi;
Shaxsiy omilning birinchi o‘ringa qo‘yilishi: Tramp o‘z boshqaruvini global xavfsizlikning yagona kafolati sifatida ko‘rsatishda davom etmoqda.
Trampning Time jurnaliga bergan shok bayonoti
«Agar men prezident bo‘lmaganimda, hozir Saudiya Arabistoni mavjud bo‘lmasdi. Isroil ham bo‘lmasdi. Ular yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi».
Ushbu shov-shuvli bayonot Vashingtonning Yaqin Sharq siyosatida tutgan o‘rni naqadar hal qiluvchi ekanini namoyish etish bilan birga, mintaqa rahbarlari orasida jiddiy bahs-munozaralarni keltirib chiqarishi tayin.
Donald Tramp bayonotining asosiy mazmuni
Davlat / Obyekt
Trampning shaxsiy xulosasi va da’vosi
Ehtimoliy oqibat (uning talqinida)
«Men bo‘lmaganimda, bugun mavjud bo‘lmasdi»
Xaritadan yo‘qolish xavfi ostida bo‘lgan
Isroil
«Ular ham bugungacha qolmas edi»
«Yer yuzidan yo‘q qilib tashlangan bo‘lardi»
Asosiy sabab
AQSHning ushbu davr mobaynidagi qat’iy geosiyosiy himoyasi
Tramp prezidentligi Yaqin Sharqni saqlab qolgan yagona omil deb ko‘rsatilmoqda
Manba
AQSHning nufuzli Time jurnali
Maxsus rasmiy intervyu
Sizningcha, Donald Trampning bunday da’volari haqiqatga qanchalik yaqin: AQSH va Tramp omili bo‘lmaganida, Saudiya Arabistoni va Isroil haqiqatan ham katta urushlarda mahv etilgan bo‘larmidi yoki bu odatiy siyosiy piarmi?
O‘z shaxsiy munosabatingizni pastda izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini larzaga keltirayotgan ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…