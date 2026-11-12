O‘nlab metr balandlikdagi ekstremal tushlik: Xitoylik ishchilarning kundalik hayoti (video)

1 daqiqa o'qish55
O‘nlab metr balandlikdagi ekstremal tushlik: Xitoylik ishchilarning kundalik hayoti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda elektr tarmog‘i ustunlari va yuqori kuchlanishli simlar ustida ishlayotgan mutaxassislar o‘z tushlik va dam olish vaqtlarini o‘nlab metr balandlikda o‘tkazishga majbur bo‘lishmoqda.
  • Ishchilarning bunday ekstremal sharoitda ovqatlanishdan asosiy maqsadi vaqtni tejash hamda jismoniy quvvatni saqlab qolishdir.

Zamonaviy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish ko‘plab mutaxassislardan ulkan jismoniy kuch, mardlik va mislsiz fidoyilikni talab qiladi. Ayniqsa, energetika sohasida, xususan, elektr tarmog‘i ustunlarini barpo etish jarayonida mehnat qilayotgan ishchilarning faoliyati chinakam qahramonlikka tenglashtiriladi. Xitoyda olingan kadrlar va ma’lumotlar bunday kasb egalarining naqadar ekstremal sharoitlarda mehnat qilishini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Yuqori balandlikdagi kundalik turmush va vaqtni tejash sirlari

Elektr tarmog‘i ustunlari va yuqori kuchlanishli simlar ustida ish olib borayotgan xitoylik ishchilar o‘zlarining tushlik va dam olish vaqtlarini ham bevosita o‘nlab metr balandlikda, ochiq havoda o‘tkazishga majbur bo‘lishmoqda.

Bunday g‘ayrioddiy qarorning asosiy sababi — vaqt va kuchni tejashdir. Har safar tushlik yoki qisqa muddatli dam olish uchun pastga tushib, qaytib yuqoriga ko‘tarilish ko‘p vaqt talab qilishi bilan birga, ishchilarning jismoniy quvvatini ham erta so‘ndiradi. Shu bois, ular maxsus xavfsizlik arqonlari va poyalarga mustahkamlangan holda, to‘g‘ridan to‘g‘ri osmonda ovqatlanishni afzal ko‘rishadi.

Ish jarayonining asosiy xususiyatlari

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Ish faoliyati joyi

O‘nlab metr balandlikdagi elektr tarmog‘i ustunlari va simlar usti

Asosiy maqsad

Loyihalarni imkon qadar samarali va tez fursatda yakunlash

Xavfsizlik choralari

Maxsus xavfsizlik arqonlari va himoya vositalari

Turmush sharoiti

Ochiq havoda, yuqori balandlikda ovqatlanish va dam olish

«Maxsus xavfsizlik arqonlari bilan mustahkamlangan holda, ular eng mashaqqatli va xavfli kasblardan birida faoliyat yuritib, o‘z vazifalarini yuqori mas’uliyat bilan bajarmoqdalar».

Mashaqqatli mehnat va yuksak natijalar

Videotasvirda ishchilarning maxsus idishlarda issiq ovqatlarni tanovul qilayotgani, bosh kiyim va himoya vositalarini taqqan holda yuqori aniqlik va ehtiyotkorlik bilan harakatlanayotgani aks etgan. Ularning bunday fidoyiligi energetika tarmoqlarini o‘z vaqtida ishga tushirish hamda muhandislik loyihalarini belgilangan muddatlarda sifatli yakunlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, insoniyat foydalanadigan har bir kilovatt elektr energiyasi ortida shunday ekstremal sharoitlarda mehnat qilayotgan insonlarning mashaqqati turganini hisobga olgan holda, bunday kasb egalarining mehmatini qanday baholash mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari