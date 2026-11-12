O‘nlab metr balandlikdagi ekstremal tushlik: Xitoylik ishchilarning kundalik hayoti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda elektr tarmog‘i ustunlari va yuqori kuchlanishli simlar ustida ishlayotgan mutaxassislar o‘z tushlik va dam olish vaqtlarini o‘nlab metr balandlikda o‘tkazishga majbur bo‘lishmoqda.
- Ishchilarning bunday ekstremal sharoitda ovqatlanishdan asosiy maqsadi vaqtni tejash hamda jismoniy quvvatni saqlab qolishdir.
Zamonaviy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish ko‘plab mutaxassislardan ulkan jismoniy kuch, mardlik va mislsiz fidoyilikni talab qiladi. Ayniqsa, energetika sohasida, xususan, elektr tarmog‘i ustunlarini barpo etish jarayonida mehnat qilayotgan ishchilarning faoliyati chinakam qahramonlikka tenglashtiriladi. Xitoyda olingan kadrlar va ma’lumotlar bunday kasb egalarining naqadar ekstremal sharoitlarda mehnat qilishini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Yuqori balandlikdagi kundalik turmush va vaqtni tejash sirlari
Elektr tarmog‘i ustunlari va yuqori kuchlanishli simlar ustida ish olib borayotgan xitoylik ishchilar o‘zlarining tushlik va dam olish vaqtlarini ham bevosita o‘nlab metr balandlikda, ochiq havoda o‘tkazishga majbur bo‘lishmoqda.
Bunday g‘ayrioddiy qarorning asosiy sababi — vaqt va kuchni tejashdir. Har safar tushlik yoki qisqa muddatli dam olish uchun pastga tushib, qaytib yuqoriga ko‘tarilish ko‘p vaqt talab qilishi bilan birga, ishchilarning jismoniy quvvatini ham erta so‘ndiradi. Shu bois, ular maxsus xavfsizlik arqonlari va poyalarga mustahkamlangan holda, to‘g‘ridan to‘g‘ri osmonda ovqatlanishni afzal ko‘rishadi.
Ish jarayonining asosiy xususiyatlari
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Ish faoliyati joyi
O‘nlab metr balandlikdagi elektr tarmog‘i ustunlari va simlar usti
Asosiy maqsad
Loyihalarni imkon qadar samarali va tez fursatda yakunlash
Xavfsizlik choralari
Maxsus xavfsizlik arqonlari va himoya vositalari
Turmush sharoiti
Ochiq havoda, yuqori balandlikda ovqatlanish va dam olish
«Maxsus xavfsizlik arqonlari bilan mustahkamlangan holda, ular eng mashaqqatli va xavfli kasblardan birida faoliyat yuritib, o‘z vazifalarini yuqori mas’uliyat bilan bajarmoqdalar».
Mashaqqatli mehnat va yuksak natijalar
Videotasvirda ishchilarning maxsus idishlarda issiq ovqatlarni tanovul qilayotgani, bosh kiyim va himoya vositalarini taqqan holda yuqori aniqlik va ehtiyotkorlik bilan harakatlanayotgani aks etgan. Ularning bunday fidoyiligi energetika tarmoqlarini o‘z vaqtida ishga tushirish hamda muhandislik loyihalarini belgilangan muddatlarda sifatli yakunlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, insoniyat foydalanadigan har bir kilovatt elektr energiyasi ortida shunday ekstremal sharoitlarda mehnat qilayotgan insonlarning mashaqqati turganini hisobga olgan holda, bunday kasb egalarining mehmatini qanday baholash mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…