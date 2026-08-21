Fransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildi

·18·Dunyo
Fransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildi

Fransiyada tuzalmas va og‘ir kasalliklarga chalingan voyaga yetgan bemorlarga hayotdan ko‘z yumishda tibbiy yordam olish huquqini beruvchi qonun rasman kuchga kirdi. 14 avgust kuni Konstitutsiyaviy kengash hujjatni mamlakat Asosiy qonuniga muvofiq deb topdi.

Yangi tartib chidab bo‘lmas azob-uqubatlarga sabab bo‘layotgan og‘ir, tuzalmas xastalikka chalingan Fransiya fuqarolari va doimiy yashovchilarga tatbiq etiladi. Bemorning holati maxsus komissiya tomonidan baholanadi va yakuniy qaror shifokor xulosasi asosida qabul qilinadi.

Ijobiy qarordan so‘ng bemor kamida ikki kun kutishi va muolaja kuni o‘z qarorini yana bir bor tasdiqlashi kerak. U istalgan bosqichda undan voz kechishi mumkin. Odatda o‘limga olib keluvchi preparatni bemorning o‘zi qabul qiladi, biroq jismoniy holati bunga imkon bermasa, dori tibbiyot xodimi tomonidan yuborilishi mumkin.

Avval Fransiyada faol evtanaziyaga ruxsat berilmagan, faqat hayotni sun’iy ravishda ushlab turuvchi davolanishni to‘xtatish va o‘lim oldidan chuqur tinchlantirishga yo‘l qo‘yilgan. Endilikda mamlakat evtanaziya yoki tibbiy yordam orqali o‘limga ruxsat beruvchi davlatlar qatoriga qo‘shildi.

Prezident Emmanuel Makron qonunni uzoq davom etgan demokratik muhokamalarning natijasi deb atadi. Biroq ayrim tibbiyot va diniy tashkilotlar hujjatni tanqid qilib, undagi kafolatlar zaif bemorlarni yetarlicha himoya qilmasligi mumkinligini bildirdi.

Konstitutsiyaviy kengash qonunni kuchda qoldirgan, biroq ayrim normalarga aniqlik kiritgan. Jumladan, vijdonan rad etish huquqi shifokor va hamshiralardan tashqari farmatsevtlar hamda ayrim xususiy va diniy tibbiyot muassasalariga ham berildi.

FransiyaEmmanuel MacronKonstitutsiyaviy kengash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Bugun, 16:24Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiAyiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiBugun, 16:18“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamadaBugun, 16:18Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Bugun, 16:12TikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiTikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiBugun, 15:51Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiTurkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi