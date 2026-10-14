Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Olmaotada 37 yoshli Danil Shetnikov avtomobil turargohi masalasida kelib chiqqan janjal oqibatida pichoqlanib, bir hafta o‘tib shifoxonada vafot etdi.
- Voqea 4 oktyabr kuni sodir bo‘lib, dastlab oddiy iltimosdan boshlangan tortishuv mushtlashuvga, so‘ngra esa jiddiy jarohatga olib kelgan.
- Jinoyatda gumonlanuvchi shaxs qo‘lga olingan, biroq marhumning qarindoshlari ishni «Qasddan odam o‘ldirish» moddasi bilan qayta malakalashni talab qilmoqda.
Qozog‘istonning Olmaota shahrida oddiy avtomobil to‘xtatish (parkovka) joyi ustida kelib chiqqan janjal bir insonning fojiali o‘limi bilan yakunlandi. 37 yoshli Danil Shetnikov o‘z uyi oldida begona haydovchiga mashinasini chetroqqa olishni iltimos qilgani ortidan pichoqlab ketilgan va shifoxonada hayotdan ko‘z yumgan.
Oilasi va yaqinlarini chuqur qayg‘uga botirgan mazkur qonli hodisa bo‘yicha tergov harakatlari boshlangan bo‘lsa-da, marhumning qarindoshlari jinoyatni yanada og‘irroq modda bilan malakalashni qat’iy talab qilmoqda.
Hodisa qanday sodir bo‘ldi: Iltimosdan qonli hujumgacha
Lada.kz nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 4 oktyabr kuni sodir bo‘lgan:
Mojaroning boshlanishi: Danil o‘g‘li va yaqin do‘stlari bilan shahar tashqarisidagi dam olishdan qaytgan. Uyi oldidagi turargohda begona mashina turganini ko‘rib, uning haydovchisidan transport vositasini boshqa joyga olib turishni so‘ragan;
Zo‘ravonlikka aylangan dahanaki jang: Oddiy iltimos haydovchining keskin noroziligiga sabab bo‘lib, tortishuv zudlik bilan mushtlashuvga aylangan;
Aka-ukalarning xunrezligi: Haydovchi yordamga o‘z akasini chaqirgan. Voqea joyiga yetib kelgan erkak kutilmaganda pichoq chiqarib, Danilning bo‘yin qismiga kuchli zarba bergan;
Mashinaga hujum: Guvohlarning ta’kidlashicha, hujumdan so‘ng noma’lum shaxslar marhumning avtomobiliga tosh otib, uning yon oynalarini sindirib tashlagan.
Turmush o‘rtog‘ining ko‘z yoshlari: «U tomog‘ini ushlab, qonga botib yiqildi»
Marhumning bevasi Irina Shetnikova dahshatli daqiqalarni eslab, qotillik qanday ro‘y berganini ko‘z yosh bilan so‘zlab berdi:
«Dastlab erimning boshiga shunchaki musht bilan urishdi deb o‘yladim. Ammo keyin u birdan bo‘ynini ushlab hovliga yugurib kirdi, yiqildi va nafas ololmay, qonga botib qoldi. Keyin bilsak, uning tomog‘ini pichoq bilan kesib yuborishgan ekan».
Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan, biroq shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, u oradan bir hafta o‘tib jonlantirish bo‘limida vafot etdi.
Gumonlanuvchi oilaning qochishi va tergov bahsi
Marhumning yaqinlari Danil mazkur qo‘shnisi bilan avval tanish bo‘lmagani va ular o‘rtasida hech qachon adovat yoki kelishmovchilik chiqmaganini ma’lum qildi. Hujum qilgan shaxsning oilasi qo‘shni binoda ijarada yashab kelgan va qonli voqeadan so‘ng uyni shoshilinch ravishda bo‘shatib, ko‘chib ketgan:
Qo‘lga olish va ehtiyot chorasi: Pichoq bilan zarba bergan gumonlanuvchi voqea joyidayoq huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olinib, hibsga olingan;
Modda bo‘yicha norozilik: Politsiya holat yuzasidan «Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish oqibatida ehtiyotsizlikdan odam o‘limiga sabab bo‘lish» moddasi bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atdi;
Oilaning talabi: Marhumning qarindoshlari jinoyat qasddan amalga oshirilganini ta’kidlab, ishni «Qasddan odam o‘ldirish» moddasiga qayta malakalashni hamda aybdorlarga eng og‘ir jazo tayinlanishini talab qilmoqda.
Hozirda tergov harakatlari Olmaota shahar Politsiya departamenti rahbariyatining shaxsiy nazoratiga olingan. 37 yoshida vahshiylarcha o‘ldirilgan Danil Shetnikovning ortidan rafiqasi va sakkiz yoshli o‘g‘li qoldi. Oilada yana bir oydan so‘ng qiz farzand dunyoga kelishi kerak edi.
Izohlar 0
…