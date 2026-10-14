Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildi

·56·Dunyo
Olmaotada mashina qo‘yish joyi uchun 37 yoshli erkak vahshiylarcha o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olmaotada 37 yoshli Danil Shetnikov avtomobil turargohi masalasida kelib chiqqan janjal oqibatida pichoqlanib, bir hafta o‘tib shifoxonada vafot etdi.
  • Voqea 4 oktyabr kuni sodir bo‘lib, dastlab oddiy iltimosdan boshlangan tortishuv mushtlashuvga, so‘ngra esa jiddiy jarohatga olib kelgan.
  • Jinoyatda gumonlanuvchi shaxs qo‘lga olingan, biroq marhumning qarindoshlari ishni «Qasddan odam o‘ldirish» moddasi bilan qayta malakalashni talab qilmoqda.

Qozog‘istonning Olmaota shahrida oddiy avtomobil to‘xtatish (parkovka) joyi ustida kelib chiqqan janjal bir insonning fojiali o‘limi bilan yakunlandi. 37 yoshli Danil Shetnikov o‘z uyi oldida begona haydovchiga mashinasini chetroqqa olishni iltimos qilgani ortidan pichoqlab ketilgan va shifoxonada hayotdan ko‘z yumgan.

Oilasi va yaqinlarini chuqur qayg‘uga botirgan mazkur qonli hodisa bo‘yicha tergov harakatlari boshlangan bo‘lsa-da, marhumning qarindoshlari jinoyatni yanada og‘irroq modda bilan malakalashni qat’iy talab qilmoqda.

Hodisa qanday sodir bo‘ldi: Iltimosdan qonli hujumgacha

Lada.kz nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 4 oktyabr kuni sodir bo‘lgan:

  • Mojaroning boshlanishi: Danil o‘g‘li va yaqin do‘stlari bilan shahar tashqarisidagi dam olishdan qaytgan. Uyi oldidagi turargohda begona mashina turganini ko‘rib, uning haydovchisidan transport vositasini boshqa joyga olib turishni so‘ragan;

  • Zo‘ravonlikka aylangan dahanaki jang: Oddiy iltimos haydovchining keskin noroziligiga sabab bo‘lib, tortishuv zudlik bilan mushtlashuvga aylangan;

  • Aka-ukalarning xunrezligi: Haydovchi yordamga o‘z akasini chaqirgan. Voqea joyiga yetib kelgan erkak kutilmaganda pichoq chiqarib, Danilning bo‘yin qismiga kuchli zarba bergan;

  • Mashinaga hujum: Guvohlarning ta’kidlashicha, hujumdan so‘ng noma’lum shaxslar marhumning avtomobiliga tosh otib, uning yon oynalarini sindirib tashlagan.

Turmush o‘rtog‘ining ko‘z yoshlari: «U tomog‘ini ushlab, qonga botib yiqildi»

Marhumning bevasi Irina Shetnikova dahshatli daqiqalarni eslab, qotillik qanday ro‘y berganini ko‘z yosh bilan so‘zlab berdi:

«Dastlab erimning boshiga shunchaki musht bilan urishdi deb o‘yladim. Ammo keyin u birdan bo‘ynini ushlab hovliga yugurib kirdi, yiqildi va nafas ololmay, qonga botib qoldi. Keyin bilsak, uning tomog‘ini pichoq bilan kesib yuborishgan ekan».

Jabrlanuvchi og‘ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan, biroq shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, u oradan bir hafta o‘tib jonlantirish bo‘limida vafot etdi.

Gumonlanuvchi oilaning qochishi va tergov bahsi

Marhumning yaqinlari Danil mazkur qo‘shnisi bilan avval tanish bo‘lmagani va ular o‘rtasida hech qachon adovat yoki kelishmovchilik chiqmaganini ma’lum qildi. Hujum qilgan shaxsning oilasi qo‘shni binoda ijarada yashab kelgan va qonli voqeadan so‘ng uyni shoshilinch ravishda bo‘shatib, ko‘chib ketgan:

  • Qo‘lga olish va ehtiyot chorasi: Pichoq bilan zarba bergan gumonlanuvchi voqea joyidayoq huquq-tartibot organlari tomonidan qo‘lga olinib, hibsga olingan;

  • Modda bo‘yicha norozilik: Politsiya holat yuzasidan «Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish oqibatida ehtiyotsizlikdan odam o‘limiga sabab bo‘lish» moddasi bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atdi;

  • Oilaning talabi: Marhumning qarindoshlari jinoyat qasddan amalga oshirilganini ta’kidlab, ishni «Qasddan odam o‘ldirish» moddasiga qayta malakalashni hamda aybdorlarga eng og‘ir jazo tayinlanishini talab qilmoqda.

Hozirda tergov harakatlari Olmaota shahar Politsiya departamenti rahbariyatining shaxsiy nazoratiga olingan. 37 yoshida vahshiylarcha o‘ldirilgan Danil Shetnikovning ortidan rafiqasi va sakkiz yoshli o‘g‘li qoldi. Oilada yana bir oydan so‘ng qiz farzand dunyoga kelishi kerak edi.

Danil ShetnikovOlmaotaparkovka joyijinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildiGonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildi5 oktabr 15:05Jurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadiJurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadi10 oktabr 22:05Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lumTaniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lum10 oktabr 13:31Shvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildiShvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildi21 avgust 20:17Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!18 sentabr 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi