Samolyotga bir necha qavat kiyimda chiqmoqchi bo‘lgan ayol internet yulduziga aylandi (video)
Aeroportda bagaj og‘irligi belgilangan me’yordan oshib ketgan ayol qo‘shimcha to‘lovdan qutulish uchun noodatiy usulni o‘ylab topdi. U chamadonidagi kiyimlarni joyiga qaytarish o‘rniga, ularning bir nechtasini ustma-ust kiyib, samolyotga chiqishga urindi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ayolning bir necha qavat kiyimda yurgani aks etgan. U ortiqcha yuk uchun pul to‘lamaslik maqsadida chamadondagi buyumlarni o‘z ustiga kiyib olishni ma’qul ko‘rgan.
Yo‘lovchining bu harakati internet foydalanuvchilari orasida kulgili munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar uning tejamkorligiga qoyil qolgan bo‘lsa, boshqalar aeroportdagi bagaj cheklovidan o‘tishning bundan-da noodatiy usulini tasavvur qilish qiyinligini yozishmoqda.
Shunday qilib, chamadonga sig‘magan kiyimlar bu safar yo‘lovchining o‘ziga «yuk» bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…