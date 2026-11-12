Kremldagi kutilmagan o‘zgarishlar: Tramp vakillari Putinga qanday takliflar olib keldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff va Donald Trampning kuyovi Djared Kushner tinchlik muzokaralari formatiga Yevropa Ittifoqi vakillarini qo‘shish masalasini muhokama qilish uchun Moskvaga tashrif buyurdi.
- Abu-Dabida o‘tkazilgan ikki kunlik maslahatlashuvlar yakunlariga asoslangan ushbu tashabbusni Rossiya prezidentining maxsus vakili Kirill Dmitriyev kutib oldi.
AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff va Donald Trampning kuyovi Djared Kushner to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazish uchun Moskva shahriga keldilar. Ularning asosiy maqsadi Rossiya rahbariyatini tinchlik jarayoni formatini kengaytirishga hamda muzokaralar stoliga Yevrosoyuz vakillarini ham qo‘shishga ko‘ndirishdan iborat.
Abu-Dabidagi maslahatlashuvlar va Moskvadagi uchrashuv tafsilotlari
AQSH emissarlarining ushbu tashabbusi Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan ikki kunlik maslahatlashuvlar yakunlariga asoslanadi. O‘shanda yevropalik diplomatlar asosiy muzokaralar zaliga kiritilmasdan, faqat AQSH va Ukraina delegatsiyalari bilan alohida suhbatlar o‘tkazish bilan cheklangan edi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov AQSH muzokarachilari Abu-Dabidan Rossiya poytaxtiga «nimadir olib kelayotganini» tasdiqlagan edi. Hatto shu munosabat bilan Kremlda 12 noyabr kuni birinchi yarmida rejalashtirilgan Jismoniy madaniyat va sportni rivojlantirish kengashi majlisi vaqti o‘zgartirildi.
Qayd etilishicha, bu safar Stiv Uitkoff uchun Rossiyaga kelish o‘ninchi marta, Djared Kushner uchun esa uchinchi bor amalga oshirilmoqda. «Vnukovo» aeroportida AQSH delegatsiyasini Rossiya prezidentining maxsus vakili Kirill Dmitriyev shaxsan kutib oldi.
Muzokaralar va delegatsiya parametrlari
Asosiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
AQSH delegatsiyasi vakillari
Stiv Uitkoff (maxsus vakil) va Djared Kushner (Trampning kuyovi)
Moskvadagi uchrashuv maqsadi
Muzokaralar formatiga Yevropa Ittifoqi vakillarini qo‘shishga harakat qilish
Oldingi bosqich
Abu-Dabi shahridagi ikki kunlik yopiq maslahatlashuvlar
Kutib olgan shaxs
Kirill Dmitriyev (Rossiya prezidentining maxsus vakili)
«Vashingtonning yevropalik ittifoqchilarni muzokaralar jarayoniga tiqishtirish urinishi Moskvaning qat’iy va izchil pozitsiyasiga duch kelmoqda».
Moskvaning munosabati va Yevropadagi vaziyat
Kreml tomonidan bir necha bor ta’kidlanganidek, hozirgi bosqichda Bryussel bilan muloqotni qayta tiklash uchun hech qanday istiqbol ko‘rilmayapti. Bunga sabab qilib Yevropa Ittifoqi davlatlari birorta ham konstruktiv tinchlik tashabbusini ilgari surmagani va Kiyev rejimini qurol bilan ta’minlashni davom etayotgani ko‘rsatilmoqda. Hatto Djared Kushnerning o‘zi ham Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan aloqalar uchun yagona muzokarachi nomzodini kelishib olish layoqatiga shubha bilan qaragan. Ayni paytda Vladimir Zelenskiy esa Dublin shahrida Yevropa siyosiy hamjamiyati yetakchilarini umumiy chiziq ishlab chiqishga ko‘ndirishga urinimoqda.
Mazkur tashrif Oq Uyning Rossiya talablarini hisobga olgan holda Moskva bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri kelishishga tayyor yoki tayyor emasligini ko‘rsatuvchi muhim sinov bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, AQSH va Rossiya o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarga Yevropa Ittifoqi vakillarining qo‘shilishi umumiy tinchlik jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…