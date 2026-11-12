Kremldagi kutilmagan o‘zgarishlar: Tramp vakillari Putinga qanday takliflar olib keldi?

2 daqiqa o'qish88
Kremldagi kutilmagan o‘zgarishlar: Tramp vakillari Putinga qanday takliflar olib keldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff va Donald Trampning kuyovi Djared Kushner tinchlik muzokaralari formatiga Yevropa Ittifoqi vakillarini qo‘shish masalasini muhokama qilish uchun Moskvaga tashrif buyurdi.
  • Abu-Dabida o‘tkazilgan ikki kunlik maslahatlashuvlar yakunlariga asoslangan ushbu tashabbusni Rossiya prezidentining maxsus vakili Kirill Dmitriyev kutib oldi.

AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff va Donald Trampning kuyovi Djared Kushner to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazish uchun Moskva shahriga keldilar. Ularning asosiy maqsadi Rossiya rahbariyatini tinchlik jarayoni formatini kengaytirishga hamda muzokaralar stoliga Yevrosoyuz vakillarini ham qo‘shishga ko‘ndirishdan iborat.

Abu-Dabidagi maslahatlashuvlar va Moskvadagi uchrashuv tafsilotlari

AQSH emissarlarining ushbu tashabbusi Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan ikki kunlik maslahatlashuvlar yakunlariga asoslanadi. O‘shanda yevropalik diplomatlar asosiy muzokaralar zaliga kiritilmasdan, faqat AQSH va Ukraina delegatsiyalari bilan alohida suhbatlar o‘tkazish bilan cheklangan edi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov AQSH muzokarachilari Abu-Dabidan Rossiya poytaxtiga «nimadir olib kelayotganini» tasdiqlagan edi. Hatto shu munosabat bilan Kremlda 12 noyabr kuni birinchi yarmida rejalashtirilgan Jismoniy madaniyat va sportni rivojlantirish kengashi majlisi vaqti o‘zgartirildi.

Qayd etilishicha, bu safar Stiv Uitkoff uchun Rossiyaga kelish o‘ninchi marta, Djared Kushner uchun esa uchinchi bor amalga oshirilmoqda. «Vnukovo» aeroportida AQSH delegatsiyasini Rossiya prezidentining maxsus vakili Kirill Dmitriyev shaxsan kutib oldi.

Muzokaralar va delegatsiya parametrlari

Asosiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

AQSH delegatsiyasi vakillari

Stiv Uitkoff (maxsus vakil) va Djared Kushner (Trampning kuyovi)

Moskvadagi uchrashuv maqsadi

Muzokaralar formatiga Yevropa Ittifoqi vakillarini qo‘shishga harakat qilish

Oldingi bosqich

Abu-Dabi shahridagi ikki kunlik yopiq maslahatlashuvlar

Kutib olgan shaxs

Kirill Dmitriyev (Rossiya prezidentining maxsus vakili)

«Vashingtonning yevropalik ittifoqchilarni muzokaralar jarayoniga tiqishtirish urinishi Moskvaning qat’iy va izchil pozitsiyasiga duch kelmoqda».

Moskvaning munosabati va Yevropadagi vaziyat

Kreml tomonidan bir necha bor ta’kidlanganidek, hozirgi bosqichda Bryussel bilan muloqotni qayta tiklash uchun hech qanday istiqbol ko‘rilmayapti. Bunga sabab qilib Yevropa Ittifoqi davlatlari birorta ham konstruktiv tinchlik tashabbusini ilgari surmagani va Kiyev rejimini qurol bilan ta’minlashni davom etayotgani ko‘rsatilmoqda. Hatto Djared Kushnerning o‘zi ham Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan aloqalar uchun yagona muzokarachi nomzodini kelishib olish layoqatiga shubha bilan qaragan. Ayni paytda Vladimir Zelenskiy esa Dublin shahrida Yevropa siyosiy hamjamiyati yetakchilarini umumiy chiziq ishlab chiqishga ko‘ndirishga urinimoqda.

Mazkur tashrif Oq Uyning Rossiya talablarini hisobga olgan holda Moskva bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri kelishishga tayyor yoki tayyor emasligini ko‘rsatuvchi muhim sinov bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, AQSH va Rossiya o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarga Yevropa Ittifoqi vakillarining qo‘shilishi umumiy tinchlik jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari