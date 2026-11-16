Jizzaxda o‘qituvchi 8-sinf o‘quvchini kaltaklab jiddiy jarohat yetkazdi
Jizzax viloyatidagi maktablardan birida o‘qituvchi 8-sinf o‘quvchisiga nisbatan kuch ishlatib, uning boshidan jarohatladi. Hodisa Sharof Rashidov tumanida sodir bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, pedagog o‘quvchining boshiga ko‘rsatkich tayoqcha bilan urgan. Holat yuzasidan viloyat Ta’lim va ilm-fan boshqarmasi rasmiy munosabat bildirgan.
Voqeadan so‘ng o‘qituvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi shu kunning o‘zida bekor qilingan. Shuningdek, maktab direktoriga nisbatan ham intizomiy chora ko‘rilib, uning o‘rtacha oylik ish haqining 30 foizi miqdorida jarima belgilangan.
Boshqarma ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning huquqlari, sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish muhim vazifa ekanini ta’kidladi. Shuningdek, bolalarga nisbatan har qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqqa yo‘l qo‘yilmasligi, bunday holatlar qat’iy qoralanishi qayd etildi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…