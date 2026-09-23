O‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdi

·0·Jamiyat
O‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdi

Bugun, 23 sentyabr kuni qishloq xo‘jaligi sohasi rivojiga ko‘p yillarini bag‘ishlagan taniqli fermer, O‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdi. Prezident uning vafoti munosabati bilan marhumning oila a’zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi.

Parda Ziyodov 1947 yilda Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida tug‘ilgan. Samarqand qishloq xo‘jaligi texnikumida agronom mutaxassisligi bo‘yicha tahsil olgan. Harbiy xizmatdan so‘ng mehnat faoliyatini jamoa xo‘jaligida tabelchi sifatida boshlab, keyinchalik brigada boshlig‘i va boshqa mas’ul lavozimlarda ishlagan.

U 2003–2018 yillarda Sharof Rashidov tumanidagi “Quyoshsevar Parda” fermer xo‘jaligiga rahbarlik qilib, paxtachilik va g‘allachilikda o‘z tajriba maktabini yaratgan. Shuningdek, ko‘p yillar davomida yoshlarga ustozlik qilib, qishloq xo‘jaligi sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashga hissa qo‘shgan.

Parda Ziyodov 1990–1995 yillarda Oliy Majlis deputati, 2005–2015 yillarda esa Oliy Majlis Senati a’zosi bo‘lgan. U ko‘p yillar davomida viloyat va tuman Kengashlari deputati sifatida ham faoliyat yuritgan.

Uning ko‘p yillik samarali mehnati davlat tomonidan munosib taqdirlanib, “O‘zbekiston Qahramoni” unvoni bilan mukofotlangan.

Prezident ta’ziya xatida Parda Ziyodovni mamlakat qishloq xo‘jaligining yorqin namoyondasi, mehnat faxriysi, samimiy va kamtarin inson sifatida yodga olgan.

Parda ZiyodovO‘zbekiston QahramoniQuyoshsevar Parda fermer xo‘jaligiSharof Rashidov tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiAbdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdi16 iyul 18:15O‘zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova 75 yoshida vafot etdiO‘zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova 75 yoshida vafot etdi5 avgust 14:02O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi6 sentabr 17:5363 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi25 iyul 19:45Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti29 iyul 11:58Surxandaryoda ikkinchi jahon urushining so‘nggi qatnashchisi 105 yoshida hayotdan ko‘z yumdiSurxandaryoda ikkinchi jahon urushining so‘nggi qatnashchisi 105 yoshida hayotdan ko‘z yumdi19 may 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq