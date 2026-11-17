«Ukangiz 40 million dollarlik mehmonxonamni tortib oldi»: Ushbu mojaro qanday yakun topdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov bilan uchrashuvda tadbirkor Qubat Alimbekov 40 million dollarlik «Novel» dam olish majmuasining tortib olingani va bu ishga Askarbek Japarovning aloqasi borligini iddao qildi.
- Prezident ukasining mazkur obyektda ulushi yo‘qligini ta’kidlab, holatni tekshirishni Davlat milliy xavfsizlik qo‘mitasiga topshirdi.
Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov Issiqko‘l viloyati aholisi bilan uchrashuvda kutilmagan e’tirozga duch keldi. Mahalliy tadbirkor Qubat Alimbekov qiymati 40 million dollarga baholangan «Novel» dam olish majmuasi bilan bog‘liq mojaroni ko‘tarib, prezidentning ukasi Askarbek Japarov nomini tilga oldi. Davlat rahbari esa ukasining mehmonxonada ulushi yo‘qligini aytdi va ishni tekshirishni topshirdi. Ko‘p o‘tmay, maxsus xizmat investorga yetkazilgan zarar qoplangani hamda kompaniyaning 100 foiz ulushi unga berilganini ma’lum qildi.
Qirg‘izistondagi bu voqea nafaqat 40 million dollarlik mulk taqdiri, balki xorijiy investorlar huquqi va davlat amaldorlarining yaqin qarindoshlari bilan bog‘liq savollarni ham kun tartibiga olib chiqdi.
Eng e’tiborli jihati shundaki, mojaro prezident ishtirokidagi ochiq uchrashuvda ko‘tarildi. Tadbirkor o‘z muammosini bevosita davlat rahbariga aytib, bir necha yildan beri hal bo‘lmayotgan masalaga oydinlik kiritishni so‘radi.
40 million dollarlik mehmonxona atrofidagi mojaro nimadan boshlangan?
2026 yil 13 noyabr kuni Sadir Japarov Issiqko‘l viloyati aholisi bilan uchrashdi. Suhbat davomida mahalliy tadbirkor Qubat Alimbekov «Novel» dam olish majmuasi bilan bog‘liq vaziyatni ko‘tardi.
Uning aytishicha, 2023 yilda o‘ziga nisbatan da’vo arizasi berilganidan keyin Davlat milliy xavfsizlik qo‘mitasi xodimlari tomonidan bosim o‘tkazilgan va qiymati taxminan 40 million dollar bo‘lgan mulkidan ayrilgan.
Alimbekovning ta’kidlashicha, u bu masala yuzasidan murojaat qilgan, biroq ishning ko‘rib chiqilishiga prezidentning yaqin atrofidagi bir shaxs to‘sqinlik qilgan.
Prezident undan bu shaxsning kimligini ochiq aytishni so‘radi. Shundan keyin tadbirkor Askarbek Japarov nomini tilga oldi.
Sadir Japarov ukasi haqida nima dedi?
Qirg‘iziston rahbari vaziyatga izoh berar ekan, ukasining mehmonxonaga egalik qilish yoki unda ulushga ega bo‘lishga aloqasi yo‘qligini ta’kidladi.
Japarovning so‘zlariga ko‘ra, Askarbek orqali unga rossiyalik tadbirkor murojaat qilgan. Ushbu tadbirkor rossiyaliklar tomonidan qurilgan dam olish maskani tortib olingani va investorlarga tahdidlar bo‘lganini aytgan.
Prezidentning bildirishicha, u biznesmen bilan uchrashib, vaziyatni tekshirish va agar mulk noqonuniy olib qo‘yilgani tasdiqlansa, uni qaytarish bo‘yicha ko‘rsatma bergan.
Sadir Japarov ukasining bu mehmonxonada hatto bir foiz ham ulushi yo‘qligini aytdi. Shuningdek, u Davlat milliy xavfsizlik qo‘mitasiga mazkur ish bo‘yicha batafsil ma’lumotni ochiqlashtirishni topshirdi.
Maxsus xizmat qanday ma’lumot berdi?
Prezident topshirig‘idan keyin Qirg‘iziston Davlat milliy xavfsizlik qo‘mitasi «Novel» dam olish majmuasining huquqiy maqomi yuzasidan rasmiy izoh berdi.
Idora ma’lumotiga ko‘ra, xorijiy investorga tegishli mulkni o‘zlashtirish va talon-toroj qilish bilan bog‘liq jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchi tomonga yetkazilgan zarar to‘liq qoplangan.
Kompensatsiya sifatida investorga «Novel» dam olish markazi tarkibiga kiradigan «Ayseo» mas’uliyati cheklangan jamiyati ustav kapitalidagi 100 foiz ulush ham berilgan.
Maxsus xizmat yana bir muhim jihatga oydinlik kiritdi: «Novel» dam olish markazi idora balansiga o‘tkazilmagan. Obyekt «Ayseo» kompaniyasi mulki tarkibida bo‘lib, kompaniyaning to‘liq ulushi yetkazilgan zararni qoplash doirasida jabrlanuvchi investorga topshirilgan.
Demak, rasmiy bayonotda mehmonxonaning davlat idorasiga o‘tkazilgani emas, balki xorijiy investorga kompaniya ulushi orqali kompensatsiya berilgani aytilgan.
Mojaroda hali ochiq qolgan savollar bormi?
Mazkur voqeada bir nechta holatni bir-biridan ajratib ko‘rish muhim.
Birinchidan, Qubat Alimbekov 40 million dollarlik mulki tortib olinganini iddao qildi. Ikkinchidan, prezident ukasining obyektda ulushi yo‘qligini bildirdi. Uchinchidan, maxsus xizmat xorijiy investorga yetkazilgan zarar qoplangani va «Ayseo» kompaniyasining 100 foiz ulushi unga berilganini ma’lum qildi.
Bu bayonotlar ishning barcha huquqiy tafsilotlari va Alimbekovning mulkiy da’vosi to‘liq hal qilinganini anglatmaydi. Rasmiy xabarda kompensatsiya xorijiy investorga berilgani aytilgan, ammo tadbirkorning o‘zi bilan investorning huquqiy munosabati va mulkka doir barcha da’volarning yakuniy natijasi haqida qo‘shimcha ma’lumotlar keltirilmagan.
Shu sababli voqeani faqat «mehmonxona qaytarildi» degan sodda xulosa bilan cheklash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Kompaniya ulushining kimga va qanday huquqiy asosda berilgani hamda avvalgi mulkiy nizoning barcha ishtirokchilari manfaatlari qanday hal etilgani muhim ahamiyatga ega.
Xulosa: ochiq muloqot va investorlar huquqi masalasi yana kun tartibida
Qirg‘izistondagi bu voqea davlat rahbarining aholi bilan ochiq muloqoti jarayonida tadbirkorning jiddiy e’tirozi ko‘tarilgani bilan e’tiborga molik bo‘ldi.
40 million dollarlik «Novel» majmuasi atrofidagi mojaro esa investorlar mulki daxlsizligi, mulkiy nizolarni qonuniy hal qilish va davlat idoralarining javobgarligi kabi masalalarning naqadar muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Chunki mamlakatga sarmoya kiritmoqchi bo‘lgan har qanday tadbirkor uchun eng muhim kafolat — uning mulki, huquqi va qonuniy manfaatlari ishonchli himoya qilinishi.
Bu voqeadagi barcha savollarga esa faqat rasmiy bayonotlar emas, balki ochiq huquqiy ma’lumotlar va nizoning yakuniy natijasi oydinlik kiritishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…