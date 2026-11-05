Sadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchi

·9·Dunyo
Sadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatda energetik ichimliklarni ishlab chiqarish va import qilishni to‘liq taqiqlash bo‘yicha Vazirlar Mahkamasiga qat’iy topshiriq berdi.
  • Davlat rahbari ushbu chorani yosh avlod o‘rtasida xavfli qaramlikning oldini olish hamda millat genofondini asrash maqsadida zarur deb hisoblaydi.
  • Hukumatga masalani tahlil qilish uchun bir oy, cheklovlarni qonuniy joriy etish uchun esa olti oy muhlat ajratildi.

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakat Vazirlar Mahkamasiga bir oy muhlat ichida energetik ichimliklarni ishlab chiqarish va chetdan olib kirishni (importni) to‘liq taqiqlash masalasini ko‘rib chiqish bo‘yicha qat’iy topshiriq berdi. Davlat rahbari ushbu mahsulotlar aholi, ayniqsa yosh avlod o‘rtasida xavfli qaramlikni keltirib chiqarayotganini va kelajak genofondiga raxna solayotganini ta’kidladi.

«Ushbu ichimliklar asta-sekin qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ularni iste’mol qilish odatga aylanib, odam keyinchalik ulardan voz kecha olmay qoladi. Nafaqat kasalliklar oqibatlariga qarshi kurashish, balki ularning oldini olish va kompleks tezkor choralar ko‘rish vaqti keldi, deb hisoblayman», — deya qayd etdi Sadir Japarov.

Tashabbus sabablari va ijro muhlatlari

Davlat rahbari qo‘ygan talab va rejalarning asosiy muddatlari belgilab berildi:

  • Fuqarolar salomatligi ustuvorligi: Bosh maqsad — energetik ichimliklarni kundalik odatga aylantirib olishning oldini olish va jamiyatni ehtimoliy og‘ir kasalliklar xavfidan himoya qilish;

  • Bosqichma-bosqich muhlatlar: Vazirlar Mahkamasiga muammoni to‘liq tahlil qilib, o‘rganib chiqish uchun bir oy muhlat, qonunchilik doirasida tegishli tartibga solish va cheklov choralarini to‘liq joriy etish uchun esa olti oy vaqt ajratildi.

Vahimali raqamlar: Iste’mol va bozor hajmi qanday?

Qirg‘izistonda energetik ichimliklar savdosi va iste’moli so‘nggi yillarda misli ko‘rilmagan darajada oshib ketgan:

  • 2025 yilgi dahshatli ko‘rsatkich: Birgina 2025 yilning o‘zida mamlakat bo‘yicha 54 million 199 ming litr (taxminan 129 million quti/banka) energetik ichimlik iste’mol qilingan;

  • 2026 yilgi o‘sish sur’ati: 2026 yilning dastlabki olti oyidayoq bu raqam 36 million 83 ming litrdan (qariyb 85,9 million banka) oshib ketdi;

  • Ishlab chiqarish va import hajmi: 2025 yilda respublikaning o‘zida 25 million 263 ming litr mahsulot ishlab chiqarilgan bo‘lsa, YEOII davlatlaridan 28 million 430 ming litr, boshqa xorijiy mamlakatlardan esa 1 million 239 ming litr ichimlik import qilingan.

1,5 milliard somlik yo‘qotish: «Salomatlik pul bilan baholanmaydi»

Kutilayotgan cheklov respublika budjetiga moliyaviy jihatdan sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, ammo rasmiy hukumat tanlovi inson hayoti tomonida:

  • Budjet yo‘qotishlari: Dastlabki tahlillarga ko‘ra, to‘liq taqiq amalga kirsa, davlat g‘aznasi soliq tushumlaridan taxminan 1,5 milliard som (qariyb 17,15 million dollar) mablag‘ yo‘qotishi mumkin;

  • Prezidentdan qat’iy javob: Prezident Sadir Japarov ushbu yo‘qotishlarga qaramay, millatning sog‘lom kelajagi har qanday pul va moliyaviy daromaddan ustun turishini qat’iy bildirdi.

Sadir JaparovQirg‘izistonenergetik ichimliklarVazirlar Mahkamasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladiQirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladi28 oktabr 23:48Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqdaSadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda26 oktabr 13:03Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?23 oktabr 16:05Kelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldiKelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldi30 oktabr 21:23«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi14 avgust 21:49Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi4 avgust 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi