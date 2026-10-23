Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?
Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov shaxsiy qabuliga kira olmayotganidan norozi bo‘lib shikoyat qilgan fuqaroning e’tiroziga ochiq va keskin munosabat bildirdi.
Davlat rahbari o‘z murojaatida mamlakat aholisi soni hamda prezident sifatidagi vaqt resurslari cheklanganini ta’kidlab, o‘zining kunlik o‘ta tig‘iz ish jadvali haqidagi tafsilotlarni oshkor qildi.
«Oldimga kelgan har bir kishini qabul qilolmayman»: Prezidentning javobi
Sadir Japarov fuqarolarning shikoyatlariga javob qaytarar ekan, har bir masalani shaxsan prezident orqali hal qilish imkonsiz ekanini tushuntirdi:
Mas’uliyat va nisbat: «Sizlar 7,5 million kishisiz, men esa bittaman. Mening oldimga kelgan har bir fuqaroni shaxsan qabul qilishga jismonan imkon yo‘q;
Qat’iy ish tartibi: Menda aniq belgilangan davlat ahamiyatiga molik ish jadvali mavjud va faoliyatim shu asosda olib boriladi», — deya ta’kidladi Japarov.
Kuniga atigi 4 soat uyqu va 20 soatlik mehnat
Davlat rahbari o‘z sog‘lig‘i va kun tartibi haqida ham to‘xtalib, sutkasiga nihoyatda kam uxlashini qayd etdi:
Ish yuklamasi: «Shundoq ham bir sutkadagi 24 soat vaqtning atigi 4 soatida uxlayman, qolgan 20 soatini esa to‘liq ishda, xizmat vazifalarini bajarishda o‘tkazaman», — dedi Qirg‘iziston prezidenti.
Sadir Japarovning fuqaro bilan ochiq va to‘g‘ridan to‘g‘ri tarzdagi ushbu suhbati ijtimoiy tarmoqlar hamda Markaziy Osiyo jamoatchiligi orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…