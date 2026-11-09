Sadir Japarov zavod yopilsa, Qirg‘izistonni Singapurga aylantirib bo‘lmasligini aytdi

·61·Dunyo
Sadir Japarov zavod yopilsa, Qirg‘izistonni Singapurga aylantirib bo‘lmasligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish va Singapur darajasiga yetkazish uchun sanoat korxonalarini saqlab qolish hamda yangilarini qurish zarurligini ta’kidladi.
  • Chuy viloyati aholisining «Junda» neftni qayta ishlash zavodini yopish haqidagi talabini rad etgan davlat rahbari, mazkur obyekt yoqilg‘i mustaqilligi va xavfsizlik uchun strategik ahamiyatga ega ekanini bildirdi.

Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov Chuy viloyati aholisi bilan ochiq uchrashuv davomida mamlakatni sanoat korxonalari va yangi ishlab chiqarish quvvatlarisiz zamonaviy, iqtisodiy rivojlangan davlatga aylantirib bo‘lmasligini keskin tarzda ta’kidladi.

Qora-Balta shahrida bo‘lib o‘tgan muloqotda mahalliy fuqarolardan biri hududdagi yirik «Junda» neftni qayta ishlash zavodi (NPZ) faoliyati tufayli ekologiya yomonlashayotgani, aholi orasida allergiya, soch to‘kilishi va qon bosimi oshishi kabi sog‘liq muammolari ko‘payganini aytib, strategik korxonani yopishni yoki filtr tizimlarini kuchaytirishni talab qildi.

«Sehrgar emasman»: Prezidentning rad javobi va dalillari

Davlat rahbari strategik sanoat obyektini yopish haqidagi taklifni qat’iyan rad etib, masalaga global iqtisodiyot va davlat manfaatlari nuqtayi nazaridan javob qaytardi:

  • Ko‘pchilikning talabi — sanoat va ish o‘rinlari: «Zavodlarni ko‘paytira olmayapmiz, siz esa ularni yopishni taklif qilyapsiz. Xalqning 90 foizi olti yildan beri: “Zavod va fabrikalar quring, ish bering, bizni Singapurga aylantiring”, deb so‘rayapti. Zavodlar qurmasam, buni qanday amalga oshiraman? Axir sehrgar emasman-ku…», — deya fikr bildirdi Japarov;

  • Energetik mustaqillik omili: 2011 yildan buyon faoliyat yuritayotgan «Junda» zavodi Qirg‘izistonni yonilg‘i-moylash mahsulotlari bilan ta’minlashda tayanch obyektlardan biridir. Prezident yoqilg‘i mustaqilligiga erishish davlat xavfsizligining asosi ekanini eslatdi;

  • Yana 2 ta yangi neft zavodi quriladi: Mamlakatning yoqilg‘i importiga bo‘lgan tashqi qaramligini butunlay yo‘qotish maqsadida shimolda (To‘qmoq/Kemin hududida) va janubda yana ikkita shunday yirik zavod barpo etilishi rejalashtirilmoqda.

Ekologiya va kompromiss: Muammo qanday hal qilinadi?

Prezident ekologik xavotirlarni butunlay inkor etmadi va korxonani yopmagan holda aholi salomatligini muhofaza qilish bo‘yicha bir qator murosaviy qarorlarni ilgari surdi:

Yo‘nalish

Ko‘riladigan choralar

Kutilayotgan natija

Tibbiy ekspertiza

Aholi salomatligi bo‘yicha chuqur klinik tekshiruvlar o‘tkazish

Zavodning inson organizmiga real salbiy ta’sirini aniqlash

Korxonani ko‘chirish ehtimoli

Agar tibbiy xulosalar zararni isbotlasa, zavodni aholi yashash punktidan uzoqroqqa ko‘chirish

Sanoat quvvatini saqlagan holda xavfni bartaraf etish

Yashil belbog‘ yaratish

Zavod atrofiga tomchilatib sug‘orish tizimi asosida ko‘plab daraxtlar ekish

Zararli gaz va changlarni kamaytirish, havoni tozalash

Sadir Japarovning ushbu bayonoti Qirg‘izistonda sanoatlashtirish va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi keskin muvozanat siyosatini yaqqol namoyish etdi. Mamlakat rahbariyati ish o‘rinlari va iqtisodiy mustaqillikni birinchi o‘ringa qo‘ygan holda, ekologik standartlarni modernizatsiya orqali yaxshilash yo‘lidan borishini ko‘rsatmoqda.

Sadir JaparovJunda neftni qayta ishlash zavodiQirg‘iziston iqtisodiyotiekologik xavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchiSadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchi5 noyabr 15:14Sokulukdagi kutilmagan vaziyat: Sadir Japarov madh etuvchi she’rni nega to‘xtatib qo‘ydi?Sokulukdagi kutilmagan vaziyat: Sadir Japarov madh etuvchi she’rni nega to‘xtatib qo‘ydi?7 noyabr 11:17Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?23 oktabr 16:05«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi11 sentabr 17:09Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqdaSadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda26 oktabr 13:03"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi5 noyabr 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda