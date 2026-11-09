Sadir Japarov zavod yopilsa, Qirg‘izistonni Singapurga aylantirib bo‘lmasligini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish va Singapur darajasiga yetkazish uchun sanoat korxonalarini saqlab qolish hamda yangilarini qurish zarurligini ta’kidladi.
- Chuy viloyati aholisining «Junda» neftni qayta ishlash zavodini yopish haqidagi talabini rad etgan davlat rahbari, mazkur obyekt yoqilg‘i mustaqilligi va xavfsizlik uchun strategik ahamiyatga ega ekanini bildirdi.
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov Chuy viloyati aholisi bilan ochiq uchrashuv davomida mamlakatni sanoat korxonalari va yangi ishlab chiqarish quvvatlarisiz zamonaviy, iqtisodiy rivojlangan davlatga aylantirib bo‘lmasligini keskin tarzda ta’kidladi.
Qora-Balta shahrida bo‘lib o‘tgan muloqotda mahalliy fuqarolardan biri hududdagi yirik «Junda» neftni qayta ishlash zavodi (NPZ) faoliyati tufayli ekologiya yomonlashayotgani, aholi orasida allergiya, soch to‘kilishi va qon bosimi oshishi kabi sog‘liq muammolari ko‘payganini aytib, strategik korxonani yopishni yoki filtr tizimlarini kuchaytirishni talab qildi.
«Sehrgar emasman»: Prezidentning rad javobi va dalillari
Davlat rahbari strategik sanoat obyektini yopish haqidagi taklifni qat’iyan rad etib, masalaga global iqtisodiyot va davlat manfaatlari nuqtayi nazaridan javob qaytardi:
Ko‘pchilikning talabi — sanoat va ish o‘rinlari: «Zavodlarni ko‘paytira olmayapmiz, siz esa ularni yopishni taklif qilyapsiz. Xalqning 90 foizi olti yildan beri: “Zavod va fabrikalar quring, ish bering, bizni Singapurga aylantiring”, deb so‘rayapti. Zavodlar qurmasam, buni qanday amalga oshiraman? Axir sehrgar emasman-ku…», — deya fikr bildirdi Japarov;
Energetik mustaqillik omili: 2011 yildan buyon faoliyat yuritayotgan «Junda» zavodi Qirg‘izistonni yonilg‘i-moylash mahsulotlari bilan ta’minlashda tayanch obyektlardan biridir. Prezident yoqilg‘i mustaqilligiga erishish davlat xavfsizligining asosi ekanini eslatdi;
Yana 2 ta yangi neft zavodi quriladi: Mamlakatning yoqilg‘i importiga bo‘lgan tashqi qaramligini butunlay yo‘qotish maqsadida shimolda (To‘qmoq/Kemin hududida) va janubda yana ikkita shunday yirik zavod barpo etilishi rejalashtirilmoqda.
Ekologiya va kompromiss: Muammo qanday hal qilinadi?
Prezident ekologik xavotirlarni butunlay inkor etmadi va korxonani yopmagan holda aholi salomatligini muhofaza qilish bo‘yicha bir qator murosaviy qarorlarni ilgari surdi:
Yo‘nalish
Ko‘riladigan choralar
Kutilayotgan natija
Tibbiy ekspertiza
Aholi salomatligi bo‘yicha chuqur klinik tekshiruvlar o‘tkazish
Zavodning inson organizmiga real salbiy ta’sirini aniqlash
Korxonani ko‘chirish ehtimoli
Agar tibbiy xulosalar zararni isbotlasa, zavodni aholi yashash punktidan uzoqroqqa ko‘chirish
Sanoat quvvatini saqlagan holda xavfni bartaraf etish
Yashil belbog‘ yaratish
Zavod atrofiga tomchilatib sug‘orish tizimi asosida ko‘plab daraxtlar ekish
Zararli gaz va changlarni kamaytirish, havoni tozalash
Sadir Japarovning ushbu bayonoti Qirg‘izistonda sanoatlashtirish va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi keskin muvozanat siyosatini yaqqol namoyish etdi. Mamlakat rahbariyati ish o‘rinlari va iqtisodiy mustaqillikni birinchi o‘ringa qo‘ygan holda, ekologik standartlarni modernizatsiya orqali yaxshilash yo‘lidan borishini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…