Sadir Japarov qirg‘izlar va o‘zbeklar o‘rtasida nizo chiqarishga urinishlar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov kelasi yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovini barbod qilish maqsadida qirg‘iz va o‘zbek xalqlari o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinishlar bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirdi.
- Davlat rahbarining ta’kidlashicha, «Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishidan xavfsirayotgan insofsiz siyosatchilar provokatsion mish-mishlar tarqatish orqali vaziyatni izdan chiqarishni rejalashtirmoqda.
Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov mamlakatda kelasi yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovini barbod qilish maqsadida qirg‘iz va o‘zbek xalqlari o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinishlar bo‘lishi mumkinligidan qattiq ogohlantirdi. Davlat rahbari ikki qardosh xalqni har qanday ig‘vogarona xabarlarga ishonmaslikka va tinchlikni saqlashga chaqirdi.
«Qo‘ynida toshi bor» siyosatchilarning rejalari
Prezidentning ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, «qo‘ynida toshi bor» insofsiz siyosatchilar respublika janubida millatlararo mojaro qo‘zg‘atish rejalarini muhokama qilmoqda. Bunday ma’lumotlar bir qator ishonchli manbalardan kelib tushgan.
Japarovning so‘zlariga ko‘ra, provokatorlar odamlarning his-tuyg‘ulari bilan o‘ynashib, milliy g‘ururiga tegadigan yolg‘on mish-mishlarni tarqatish orqali sun’iy ravishda kelishmovchiliklar keltirib chiqarishmoqchi. U 1990- va 2010- yillardagi ayanchli fojialarni eslatib o‘tib, o‘shanda oddiy oilalarning farzandlari jabr ko‘rgani, tashkilotchilar esa chetda qolib ketganini ta’kidladi.
Muhim jihatlar va omillar
Tafsilotlar
Xavf manbasi
Prezidentlik saylovini barbod qilishga urinayotgan «insofsiz siyosatchilar»
Xavfli yo‘nalish
Qirg‘izlar va o‘zbeklar o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarish
Tashqi/iqtisodiy omil
«Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishidan xavfsirayotganlar
Davlatning pozitsiyasi
Har qanday tartibsizlikka qarshi bir-ikki kunda chora ko‘rishga kuch yetadi
Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston temir yo‘li va yangi ig‘volar
Davlat rahbarining qayd etishicha, ilgari boshqa buzg‘unchi g‘oyalar ish bermagach, g‘animlar ikki qardosh xalqni bir-biridan ajratish rejalariga o‘tishgan. Ular orasida «Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishining yakunlanishidan xavfsirayotgan uzoqni ko‘ra olmaydigan kimsalar ham bor.
Davlatning qat’iy javobi va oqsoqollarga murojaat
Sadir Japarov mamlakat oqsoqollariga murojaat qilib, 20–25 yoshdagi qiziqqon yoshlarni ogohlantirishni iltimos qildi. Shu bilan birga, u bugungi Qirg‘iziston avvalgidek ojiz emasligini, xavfli vaziyat yuzaga kelsa, davlat tartibsizliklarga bir necha kun ichida chek qo‘yishga qodirligini qat’iyat bilan bildirdi.
Prezident huquq-tartibot idoralarining texnik imkoniyatlari yuqori ekanligini, o‘n minglab videokameralar ishlab turganini va har qanday jinoiy reja 40 daqiqa ichida fosh etilishini eslatib, qonunbuzarlarni noqonuniy harakatlarni to‘xtatishga chaqirdi.
Sizningcha, ikki qardosh xalq o‘rtasidagi ahillikka rahna solishga urinayotganlarga qarshi kurashishda jamoatchilik va yoshlarning o‘rni qanday bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…