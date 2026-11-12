Sadir Japarov qirg‘izlar va o‘zbeklar o‘rtasida nizo chiqarishga urinishlar haqida gapirdi

2 daqiqa o'qish59
Sadir Japarov qirg‘izlar va o‘zbeklar o‘rtasida nizo chiqarishga urinishlar haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov kelasi yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovini barbod qilish maqsadida qirg‘iz va o‘zbek xalqlari o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinishlar bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirdi.
  • Davlat rahbarining ta’kidlashicha, «Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishidan xavfsirayotgan insofsiz siyosatchilar provokatsion mish-mishlar tarqatish orqali vaziyatni izdan chiqarishni rejalashtirmoqda.

Qirg‘iziston Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov mamlakatda kelasi yilning yanvar oyida bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovini barbod qilish maqsadida qirg‘iz va o‘zbek xalqlari o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarishga urinishlar bo‘lishi mumkinligidan qattiq ogohlantirdi. Davlat rahbari ikki qardosh xalqni har qanday ig‘vogarona xabarlarga ishonmaslikka va tinchlikni saqlashga chaqirdi.

«Qo‘ynida toshi bor» siyosatchilarning rejalari

Prezidentning ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, «qo‘ynida toshi bor» insofsiz siyosatchilar respublika janubida millatlararo mojaro qo‘zg‘atish rejalarini muhokama qilmoqda. Bunday ma’lumotlar bir qator ishonchli manbalardan kelib tushgan.

Japarovning so‘zlariga ko‘ra, provokatorlar odamlarning his-tuyg‘ulari bilan o‘ynashib, milliy g‘ururiga tegadigan yolg‘on mish-mishlarni tarqatish orqali sun’iy ravishda kelishmovchiliklar keltirib chiqarishmoqchi. U 1990- va 2010- yillardagi ayanchli fojialarni eslatib o‘tib, o‘shanda oddiy oilalarning farzandlari jabr ko‘rgani, tashkilotchilar esa chetda qolib ketganini ta’kidladi.

Muhim jihatlar va omillar

Tafsilotlar

Xavf manbasi

Prezidentlik saylovini barbod qilishga urinayotgan «insofsiz siyosatchilar»

Xavfli yo‘nalish

Qirg‘izlar va o‘zbeklar o‘rtasida millatlararo nizo keltirib chiqarish

Tashqi/iqtisodiy omil

«Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishidan xavfsirayotganlar

Davlatning pozitsiyasi

Har qanday tartibsizlikka qarshi bir-ikki kunda chora ko‘rishga kuch yetadi

Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston temir yo‘li va yangi ig‘volar

Davlat rahbarining qayd etishicha, ilgari boshqa buzg‘unchi g‘oyalar ish bermagach, g‘animlar ikki qardosh xalqni bir-biridan ajratish rejalariga o‘tishgan. Ular orasida «Xitoy — Qirg‘iziston — O‘zbekiston» temir yo‘li qurilishining yakunlanishidan xavfsirayotgan uzoqni ko‘ra olmaydigan kimsalar ham bor.

Davlatning qat’iy javobi va oqsoqollarga murojaat

Sadir Japarov mamlakat oqsoqollariga murojaat qilib, 20–25 yoshdagi qiziqqon yoshlarni ogohlantirishni iltimos qildi. Shu bilan birga, u bugungi Qirg‘iziston avvalgidek ojiz emasligini, xavfli vaziyat yuzaga kelsa, davlat tartibsizliklarga bir necha kun ichida chek qo‘yishga qodirligini qat’iyat bilan bildirdi.

Prezident huquq-tartibot idoralarining texnik imkoniyatlari yuqori ekanligini, o‘n minglab videokameralar ishlab turganini va har qanday jinoiy reja 40 daqiqa ichida fosh etilishini eslatib, qonunbuzarlarni noqonuniy harakatlarni to‘xtatishga chaqirdi.

Sizningcha, ikki qardosh xalq o‘rtasidagi ahillikka rahna solishga urinayotganlarga qarshi kurashishda jamoatchilik va yoshlarning o‘rni qanday bo‘lishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari