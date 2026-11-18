Tramp Xitoy safari va maxfiy ma’lumotlar fonida Nvidia aksiyalarini sotgani ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Trampning investitsiya hisoblari may oyida 500 ming dollardan 1 million dollargacha bo'lgan Nvidia aksiyalarini sotdi.
- Mazkur savdo davlat rahbari Xitoyga tashrifidan qaytganidan keyin hamda Davlat kotibi Marko Rubio Nvidia rahbari Jensen Xuang bilan bog'liq xavfsizlik masalalari yuzasidan razvedka ma'lumotlarini yetkazgani aytilgan davrga to'g'ri keldi.
AQSH prezidenti Donald Trampning investitsiya hisoblari may oyida Nvidia kompaniyasi aksiyalarining 500 ming dollardan 1 million dollargacha bo‘lgan qismini sotgan. Bu savdo Xitoyga davlat tashrifidan qaytganidan keyin va Davlat kotibi Marko Rubio unga Nvidia rahbari Jensen Xuangning josuslikda gumon qilingan shaxs bilan ehtimoliy aloqalari haqida ma’lumot bergani aytilganidan so‘ng amalga oshirilgan.
Bu haqda CNBC Oq uyning moliyaviy hisobotlarini tahlil qilib xabar berdi.
Aksiyalar qachon sotilgan?
CNBC tahliliga ko‘ra, Trampning investitsiya hisoblari 18 may kuni Nvidia aksiyalarini 500 001 dollardan 1 million dollargacha bo‘lgan qiymatda sotgan. Bu AQSH prezidenti Xitoyga davlat tashrifidan qaytganidan keyingi birinchi dushanba kuniga to‘g‘ri keladi.
Nashr The New York Times ma’lumotlariga tayanib yozishicha, Marko Rubio bundan besh kun oldin, Jensen Xuang bilan bog‘liq ehtimoliy xavfsizlik masalalari yuzasidan Trampga razvedka ma’lumotlarini yetkazgan.
Biroq Tramp keyinchalik bunday ma’lumot olganini rad etgan. U Xuang bilan aloqador bo‘lgan ayolning josus ekanini ham bilmasligini aytgan.
Trampning Nvidia aksiyalari bilan bog‘liq savdolari
CNBC tahliliga ko‘ra, Tramp Oq uyga qaytganidan beri uning investitsiya hisoblari Nvidia aksiyalarini kamida 103 marta sotib olgan yoki sotgan. Ushbu operatsiyalarning umumiy qiymati 27 milliondan 97,5 million dollargacha baholangan.
Oq uy vakili esa prezidentning investitsiya portfeli mustaqil moliyaviy maslahatchilar tomonidan boshqarilishini, Tramp savdo qarorlariga shaxsan aralashmasligini bildirgan.
Muhimi, e’lon qilingan moliyaviy hisobotlarda Tramp aksiyalarni sotish bo‘yicha shaxsan ko‘rsatma bergani yoki uning maslahatchilari maxfiy razvedka ma’lumotlaridan foydalanganini tasdiqlovchi dalillar yo‘q.
Shu tariqa, Nvidia aksiyalarining may oyidagi sotuvi Trampning Xitoy safari, Jensen Xuang atrofidagi xavfsizlik shubhalari va prezidentning investitsiyalari o‘rtasidagi vaqt jihatidan yaqinlik tufayli e’tibor markaziga tushdi. Ammo bu holatning o‘zi aksiyalar savdosi maxfiy ma’lumotlar ta’sirida amalga oshirilganini anglatmaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…